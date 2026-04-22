'यह तुम्हारे लिए...', इमोशनल अभिषेक ने सेंचुरी लगाकर भेजा बीमार बहन को प्यार

अभिषेक शर्मा ने मंगलवार, 21 अप्रैल को आईपीएल 2026 में एक बहुत कमाल की पारी खेली. सनराइजर्स हैदराबाद के इस बल्लेबाज ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सिर्फ 68 गेंद पर 135 रन बना दिए. उनकी पारी के दम पर टीम ने 47 रन से जीत हासिल की. अभिषेक ने यह पारी अपनी बहन को समर्पित की. और इसके पीछे खास वजह भी रही.

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेले गए इस मैच में अभिषेक ने दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दीं. अपनी पारी में उन्होंने 10 चौके और 10 ही छक्के लगाए. सरनाइजर्स हैदराबाद ने 2 विकेट पर 242 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में दिल्ली की टीम 195 रन ही बना सकी. अभिषेक ने पहले विकेट के लिए ट्रेविस हेड के साथ 97 रन जोड़े. हेड बहुत अच्छी लय में नहीं दिख रहे थे तो आक्रमण की जिम्मेदारी अभिषेक ने संभाल ली. कप्तान ईशान किशन के साथ अभिषेक ने 5.5 ओवर में 79 रन जोड़े. वहीं आखिर में हेनरिच क्लासेन 13 गेंद पर नाबाद 37 रन की पारी खेली.

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धीमी पिच पर बदलनी पड़ी रणनीति

अपनी पारी के बारे में अभिषेक ने कहा, ‘जिस तरह से हमने शुरुआत की थी, उसके लिए हमारे पास एक योजना थी. हम पावरप्ले का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन विकेट थोड़ा धीमा था, इसलिए हमें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी.’

उन्होंने खुद को अपने तरीके से खेलने की छूट देने के लिए टीम प्रबंधन का धन्यवाद करते हुए कहा, ‘मुझे यहां खेलना और दर्शकों का मनोरंजन करना बहुत पसंद है. टीम के कोच और कप्तान को विशेष धन्यवाद, क्योंकि वे हमें खुद को व्यक्त करने की आजादी देते हैं.’

उन्होंने टीम के माहौल की सराहना करते हुए कहा, ‘ 2024 से सनराइजर्स हैदराबाद में जो माहौल मिला है, वह हमारे लिए ‘गेमचेंजर’ रहा है. मैं हमेशा से इसी तरह खेलना चाहता था, पंजाब के लिए भी ऐसा ही खेलना चाहता हूं. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलना हमेशा ऐसा ही महसूस होता है.’

अभिषेक ने बीमार बहन को किया याद

इमोशनल अभिषेक ने यह पारी बहन को समर्पित की जो बीमार होने की वजह से मैच देखने नहीं पहुंच पाई थीं. अभिषेक ने कहा, ‘मेरे माता-पिता यहां हैं… यह एक बहुत खास लम्हा है. मेरी बहन आज नहीं हैं क्योंकि उसे कुछ इन्फेक्शन है. तो यह तुम्हारे लिए है.’ इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिलेब्रेशन में वह जो जेश्चर करते हैं वह प्यार का सिम्बल है.

उन्होंने खुलासा किया कि कैसे उनके पिता आज भी उनके खेल को प्रभावित करते हैं. उन्होंने कहा, ‘अंडर12 के दिनों से मेरे पिता (साइड) स्क्रीन के पास बैठते हैं… भले ही मैं नॉन-स्ट्राइकर छोर पर हूं, वे मुझे निर्देश देते रहते हैं. इससे असल में मुझे बहुत फायदा होता है.’

इस कमाल की जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है.