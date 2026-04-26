कोहली के बाद श्रेयस अय्यर हैं चेज मास्टर, इरफान और कैफ हुए सरपंच के फैन

नई दिल्ली: पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. इसमें उनकी टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर का भी बड़ा अहम किरदार रहा है. शनिवार, 25 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया. और इस मैच मे भी अय्यर ने कप्तानी पारी खेली. उनकी पारी को देखकर पूर्व क्रिकेटर्स ने उन्हें एक नया टैग दिया है.

दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया रिकॉर्ड स्कोर, पंजाब का तगड़ा जवाब

इस मैच में बल्लेबाजों का जोर देखा गया. केएल राहुल के नाबाद 152 रन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 2 विकेट पर 264 रन का बड़ा स्कोर बनाया. यह दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर रहा. वहीं राहुल भी आईपीएल की एक पारी में 150 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने. लेकिन इसके बाद पंजाब किंग्स ने भी तूफानी शुरुआत की. प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने पावरप्ले में ही 116 रन जोड़ दिए. यह आईपीएल के इतिहास में किसी टीम का बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर रहा.

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स्कोरकार्ड- IPL 2026 दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स | IPL 2026 POINTS TABLE

इसके बाद श्रेयस अय्यर ने पंजाब की पारी की रफ्तार कम नहीं होने दी. उन्होंने आखिर अपनी टीम को जीत दिलाकर ही दम लिया. अय्यर ने 36 गेंद की अपनी पारी में नाबाद 71 रन बनाए. उनकी पारी में तीन चौके और सात छक्के शामिल थे.

दो साल से चेजमास्टर बनकर सामने आए हैं अय्यर

साल 2024 से ही कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर की महत्ता काफी बढ़ गई है. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को उस साल खिताब जितवाया. और 2025 में जब वह पंजाब किंग्स के कप्तान बने तो उनकी टीम फाइनल तक पहुंची. साल 2024 से रनों का पीछा करते हुए श्रेयस अय्यर ने 18 मैचों की 17 पारियों में 703 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक-रेट 175.31 का रहा है. जो उनके करियर औसत 34.8 और स्ट्राइक-रेट 138.1 से बहुत ज्यादा है. वहीं अगर इन दो साल में रनों का पीछा करते हुए जीते हुए मैचों में अय्यर का रिकॉर्ड देखें तो यह इससे भी बेहतर दिखता है. उन्होंने 15 मैचों की 15 पारियों में 692 रन बनाए हैं. यहां उनका औसत 138.4 का होता है. और स्ट्राइक-रेट 175.63 का.

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इस दौरान सिर्फ विराट कोहली का रिकॉर्ड अय्यर से बेहतर दिखता है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस स्टार ने 12 पारियों में 99.85 के औसत और 151.95 के स्ट्राइक-रेट से 699 रन बनाए हैं.

इरफान पठान और मोहम्मद कैफ ने की तारीफ

भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने दिल्ली के खिलाफ मैच में अय्यर के रनचेज की तारीफ की. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि विराट कोहली के बाद अय्यर को चेजमास्टर का टैग देना चाहिए.

After Virat Kohli, if anyone deserves the “chase master” tag, it’s Shreyas Iyer. Calm, composed, and clutch under pressure every single time. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 25, 2026

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उन्होंने कहा, ‘विराट कोहली के बाद अगर कोई चेज मास्टर के टैग का हकदार है तो वह श्रेयस अय्यर है. वह शांत, एकाग्रचित रहते हैं और हर बार दबाव में निखरकर आते हैं.’

इसके साथ ही पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी अय्यर की तारीफ की. श्रेयस अय्यर जिन्हें सरपंच नाम से भी बुलाया जाता है की तारीफ में कैफ ने कहा, ‘श्रेयस अय्यर, सरपंच ने आगे बढ़कर टीम की जिम्मेदारी लेते हैं और मैच जिताऊ पारियां खेलते रहते हैं. मैच-दर-मैच, साल-दर-साल.’

Shreyas Iyer, the Sarpanch Leads from the front, keeps compiling match-winning knocks – match after match, year after year. — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) April 25, 2026

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इस जीत के साथ पंजाब किंग्स का आईपीएल 2026 में जीत का सफर जारी है. उन्होंने छह मैच जीते हैं और एक कोई नतीजा नहीं निकला है. वहीं दिल्ली अभी छठे स्थान पर है. उसने तीन मैच जीते हैं और चार मुकाबले हारे हैं. पंजाब किंग्स ने इससे पहले 2024 के सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 262 रन का पीछा किया था.

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