किसने छीना मैच, केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने खुद बताई वजह

IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • IPL 2026: Ajinkya Rahane Credits Virat Kohli for RCB Win Over KKR

IPL 2026: हार के बाद भी रहाणे ने बांधे विराट कोहली की तारीफों के पुल, कहा- उनकी पारी ने छीना मैच

Ajinkya Rahane Statement on Virat Kohli: अजिंक्य रहाणे की टीम को लगातार चार मैच जीतने के बाद हार का सामना करना पड़ा. टीम को आरसीबी ने छह विकेट से मात दी. रहाणे ने इस जीत का क्रेडिट आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को दिया.

Edited By : Bharat Malhotra |May 14, 2026, 10:09 AM IST

Published On May 14, 2026, 10:09 AM IST

Last UpdatedMay 14, 2026, 10:09 AM IST

Shreyas Iyer Praised Ajinkya Rahane

श्रेयस अय्यर ने आरसीबी की जीत का श्रेय अजिंक्य रहाणे को दिया.

रायपुर: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 57वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. केकेआर को लगातार चार जीत के बाद यह हार मिली है. यह सीजन में टीम की छठी हार है. इस हार से कप्तान अजिंक्य रहाणे काफी निराश नजर आए. हालांकि उन्होंने बेंगलुरु की इस जीत का श्रेय विराट कोहली की बल्लेबाजी को दिया.

रहाणे ने हार के बाद कहा, ‘मेरा मतलब है कि हमें लगा कि इस विकेट पर 190 का स्कोर असल में एक अच्छा स्कोर था. जो बल्लेबाज बीच के ओवरों में बैटिंग कर रहे थे, उन्हें लगा कि यह बढ़िया स्कोर है. आप हमेशा मैच के बाद कह सकते हैं कि 10-15 रन इधर-उधर हो गए, लेकिन मेरे हिसाब से यह हमारे बल्लेबाजों की बहुत अच्छी कोशिश थी. पूरे टूर्नामेंट में और खासतौर पर पिछले 3-4 मुकाबलों में हमारी फील्डिंग शानदार रही है.’

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

स्कोरकार्ड- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026, मैच- 57

कोहली की पारी और पडिक्कल के साथ साझेदारी

केकेआर के कप्तान ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा, ‘हालांकि, जैसा मैंने कहा कि इसका श्रेय विराट कोहली और उनकी और देवदत्त पडिक्कल की साझेदारी को जाता है. हां, मेरा मतलब है कि हम सभी जानते हैं कि विराट रनों का पीछा करते हुए कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, लेकिन देवदत्त पडिक्कल टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. पिछले तीन से चार मुकाबलों में अहम कैचों को पकड़ने का हमें फायदा मिला था. हालांकि, ऐसी चीजें होती रहती हैं. सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप कैच छोड़ सकते हैं कोई बात नहीं.’

रहाणे ने केकेआर के लिए गेंद से दमदार प्रदर्शन कर रहे तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि कार्तिक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं. रहाणे के अनुसार, कार्तिक का माइंडसेट पूरी तरह से क्लियर है और यह बात उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आती है. कार्तिक ने आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर के स्पेल में 32 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए.

क्या रहा आरसीबी और केकेआर के मैच का हाल

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 192 रन लगाए. टीम की तरफ से अंगकृष रघुवंशी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 71 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं, रिंकू सिंह 29 गेंदों में 49 रन बनाकर नाबाद रहे. हालांकि, आरसीबी ने 193 रनों के लक्ष्य को 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया. विराट कोहली ने

बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों में 105 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंदों में 39 रनों का योगदान दिया. कोहली की यह आईपीएल में 9वीं सेंचुरी और टी20 क्रिकेट में 10वीं सेंचुरी थी. इसके साथ ही आईपीएल में रनों का पीछा करते हुए कोहली की यह सिर्फ तीसरी सेंचुरी थी.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

IPL 2026: विराट कोहली बने 14 हजारी, तोड़ क्रिस गेल का बड़ा कीर्तिमान

IPL 2026: विराट कोहली बने 14 हजारी, तोड़ क्रिस गेल का बड़ा कीर्तिमान
IPL के बीच CSK को लगा झटका, स्वदेश लौटा स्टार खिलाड़ी

IPL के बीच CSK को लगा झटका, स्वदेश लौटा स्टार खिलाड़ी
कोहली के शतक ने फेरा केकेआर के अरमानों पर पानी, आरसीबी बनी पॉइंट्स टेबल की 'सुल्तान'!

कोहली के शतक ने फेरा केकेआर के अरमानों पर पानी, आरसीबी बनी पॉइंट्स टेबल की 'सुल्तान'!

विराट कोहली ने रचा नया कीर्तिमान, धोनी-रोहित का बड़ा रिकॉर्ड किया ध्वस्त

विराट कोहली ने रचा नया कीर्तिमान, धोनी-रोहित का बड़ा रिकॉर्ड किया ध्वस्त

Latest News

virat-kohli-ajinkya-rahane-2

किसने छीना मैच, केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने खुद बताई वजह
virat-kohli-gayle

IPL 2026: विराट कोहली बने 14 हजारी, तोड़ क्रिस गेल का बड़ा कीर्तिमान
csk-jamie-overton

IPL के बीच CSK को लगा झटका, स्वदेश लौटा स्टार खिलाड़ी
rcb-vs-kkr-8

कोहली के शतक ने फेरा केकेआर के अरमानों पर पानी, आरसीबी बनी पॉइंट्स टेबल की 'सुल्तान'!

virat-kohli-407

विराट कोहली ने रचा नया कीर्तिमान, धोनी-रोहित का बड़ा रिकॉर्ड किया ध्वस्त
babar-azam-test-4

हार ने हिला दी शान मसूद की कुर्सी! क्या बाबर आजम दोबारा बनेंगे पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान?

Editor's Pick

IPL 2026: Ajinkya Rahane Credits Virat Kohli for RCB Win Over KKR

किसने छीना मैच, केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने खुद बताई वजह
Virat Kohli Breaks Chris Gayle Record To 14000 T20 Runs in Fewest Innings Played

IPL 2026: विराट कोहली बने 14 हजारी, तोड़ क्रिस गेल का बड़ा कीर्तिमान
IPL 2026 SRH Head Coach Daniel Vettori Did Not Blame Batters for Defeat Against Gujarat Titans

82 पर ऑल आउट फिर भी बल्लेबाज निर्दोष, विटोरी ने हार के बाद क्या कहा
Big blow for pat cummins after SRH defeat he fined for slow over rate

पैट कमिंस को लगा दोहरा झटका, पहले मिली करारी हार फिर लगा तगड़ा जुर्माना
PBKS Co-Owner Preity Zinta Not Happy With ‘Fake Narratives’ about Team After Fourth Straight Loss

विवादों में पंजाब किंग्स, प्रीति जिंटा ने 'फेक नैरेटिव' पर जमकर लगाई लताड़
Shubman Gill Credits Bowlers for 5th Win in a Row To reach on Top of The Table Against Sunrisers Hyderabad

GT vs SRH: 'हमें पता था यह काफी है', जीत के पंजे के बाद गिल का कॉन्फिडेंस है हाई