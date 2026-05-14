किसने छीना मैच, केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने खुद बताई वजह

Ajinkya Rahane Statement on Virat Kohli: अजिंक्य रहाणे की टीम को लगातार चार मैच जीतने के बाद हार का सामना करना पड़ा. टीम को आरसीबी ने छह विकेट से मात दी. रहाणे ने इस जीत का क्रेडिट आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को दिया.
Published On May 14, 2026, 10:09 AM IST
Last UpdatedMay 14, 2026, 10:09 AM IST
श्रेयस अय्यर ने आरसीबी की जीत का श्रेय अजिंक्य रहाणे को दिया.
रायपुर: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 57वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. केकेआर को लगातार चार जीत के बाद यह हार मिली है. यह सीजन में टीम की छठी हार है. इस हार से कप्तान अजिंक्य रहाणे काफी निराश नजर आए. हालांकि उन्होंने बेंगलुरु की इस जीत का श्रेय विराट कोहली की बल्लेबाजी को दिया.
रहाणे ने हार के बाद कहा, ‘मेरा मतलब है कि हमें लगा कि इस विकेट पर 190 का स्कोर असल में एक अच्छा स्कोर था. जो बल्लेबाज बीच के ओवरों में बैटिंग कर रहे थे, उन्हें लगा कि यह बढ़िया स्कोर है. आप हमेशा मैच के बाद कह सकते हैं कि 10-15 रन इधर-उधर हो गए, लेकिन मेरे हिसाब से यह हमारे बल्लेबाजों की बहुत अच्छी कोशिश थी. पूरे टूर्नामेंट में और खासतौर पर पिछले 3-4 मुकाबलों में हमारी फील्डिंग शानदार रही है.’
स्कोरकार्ड- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल 2026, मैच- 57
केकेआर के कप्तान ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा, ‘हालांकि, जैसा मैंने कहा कि इसका श्रेय विराट कोहली और उनकी और देवदत्त पडिक्कल की साझेदारी को जाता है. हां, मेरा मतलब है कि हम सभी जानते हैं कि विराट रनों का पीछा करते हुए कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, लेकिन देवदत्त पडिक्कल टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. पिछले तीन से चार मुकाबलों में अहम कैचों को पकड़ने का हमें फायदा मिला था. हालांकि, ऐसी चीजें होती रहती हैं. सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप कैच छोड़ सकते हैं कोई बात नहीं.’
रहाणे ने केकेआर के लिए गेंद से दमदार प्रदर्शन कर रहे तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि कार्तिक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं. रहाणे के अनुसार, कार्तिक का माइंडसेट पूरी तरह से क्लियर है और यह बात उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आती है. कार्तिक ने आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर के स्पेल में 32 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए.
मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 192 रन लगाए. टीम की तरफ से अंगकृष रघुवंशी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 71 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं, रिंकू सिंह 29 गेंदों में 49 रन बनाकर नाबाद रहे. हालांकि, आरसीबी ने 193 रनों के लक्ष्य को 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया. विराट कोहली ने
बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों में 105 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंदों में 39 रनों का योगदान दिया. कोहली की यह आईपीएल में 9वीं सेंचुरी और टी20 क्रिकेट में 10वीं सेंचुरी थी. इसके साथ ही आईपीएल में रनों का पीछा करते हुए कोहली की यह सिर्फ तीसरी सेंचुरी थी.