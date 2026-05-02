IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • IPL 2026 Ashutosh Sharma Happy in Finisher Role For Delhi Capitals Explains After DC vs RR Match

IPL 2026: टीम के लिए स्पेशल भूमिका निभाकर खुश हैं आशुतोष शर्मा, बोले- अच्छा लगता है

दिल्ली कैपिटल्स के इस बल्लेबाज का कहना है कि वह फिनिशर की भूमिका निभाकर काफी खुश हैं. उन्होंने कहा कि वह टीम की जीत में योगदान देना चाहते हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |May 02, 2026, 12:23 PM IST

Published On May 02, 2026, 12:23 PM IST

Last UpdatedMay 02, 2026, 12:23 PM IST

ashutosh-sharma talking about victory over rr

जयपुर: आशुतोष शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के लिए फिनिशर का किरदार निभा रहे हैं. इस भूमिका का वह लुत्फ उठा रहे हैं. और टीम की जीत में योगदान देकर वह काफी खुश हैं. शुक्रवार, 1 मई को आईपीएल 2026 में दिल्ली की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया. इस जीत में आशुतोष ने 15 गेंद पर 25 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. लगातार तीन मैचों में हार के बाद दिल्ली को यह जीत मिली थी.

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेले गए मैच के बाद आशुतोष ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मुझे अपनी टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभाकर अच्छा लगता है. टीम ने इन परिस्थितियों में मुझ पर भरोसा किया है और मुझे ऐसे मौकों पर खेलना पसंद है. मुझे हमेशा लगता है कि जब तक मैं क्रीज पर हूं, टीम को जीत दिला सकता हूं.’

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

स्कोरकार्ड- राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली के सामने 226 रन का लक्ष्य था. केएल राहुल और पथुम निसांका ने पहले विकेट के लिए 110 रन जोड़कर उसे अच्छी शुरुआत दिलाई.

आशुतोष ने कहा, ‘आजकल टी20 क्रिकेट में बहुत कुछ पहले विकेट की साझेदारी और पावरप्ले पर निर्भर करता है. हमारे सलामी बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी शुरुआत दी. इसी वजह से हम पूरे मैच में बने रहे और आखिर में जीत हासिल कर सके.’

इससे पहले दिल्ली के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और काइल जैमीसन ने राजस्थान के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी को पहले दो ओवरों के भीतर आउट कर दिया था. आशुतोष ने कहा, ‘उनके सलामी बल्लेबाजों ने पिछले मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था और हमारा लक्ष्य उन्हें जल्दी आउट करना था. हम इसमें सफल रहे.’

इस बीच राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने स्वीकार किया कि गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण उनकी टीम मैच हार गई.

राठौड़ ने कहा, ‘हमारे गेंदबाज आज फिर से अपनी रणनीति पर अच्छी तरह से अमल नहीं कर पाए. हमें लगा था कि इस पिच पर 226 रन काफी थे. हमारे गेंदबाजों को इसका बचाव करना चाहिए था.’

उन्होंने कहा, ‘जब आप इतने बड़े स्कोर का बचाव कर रहे होते हैं तो पावरप्ले में अच्छा प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण होता है. हमने (पहले छह ओवर में) बहुत सारे रन लुटा दिए और एक भी विकेट नहीं ले पाए.’

राठौड़ ने हालांकि कहा कि दोनों सलामी बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद उनके मध्य क्रम ने अच्छी भूमिका निभाई जो टीम के लिए सकारात्मक पहलू है. कप्तान रियान पराग ने 50 गेंदों में 90 रन जबकि ध्रुव जुरेल ने 42 रन का योगदान दिया.

उन्होंने कहा, ‘हमें लगातार अच्छी शुरुआत मिल रही थी. हमारे दोनों सलामी बल्लेबाज हर मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे. इस मैच में वह नहीं चल पाए और हम उस स्थिति से जिस तरह से बाहर निकले वह अधिक महत्वपूर्ण था.’

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

हार के बाद इमोशनल हुए रियान पराग, आलोचकों पर भी जमकर बरसे

हार के बाद इमोशनल हुए रियान पराग, आलोचकों पर भी जमकर बरसे
IPL 2026: DC की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल, ऑरेंज- पर्पल कैप पर किसका कब्जा ?

IPL 2026: DC की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल, ऑरेंज- पर्पल कैप पर किसका कब्जा ?
IPL 2026: जीत की पटरी पर लौटी दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान के खिलाफ किया रिकॉर्ड रन चेज

IPL 2026: जीत की पटरी पर लौटी दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान के खिलाफ किया रिकॉर्ड रन चेज
VIDEO: वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद जेमिंसन का अग्रेसिव सेलिब्रेशन, फूटा लोगों का गुस्सा

VIDEO: वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद जेमिंसन का अग्रेसिव सेलिब्रेशन, फूटा लोगों का गुस्सा

Latest News

ashutosh-sharma-7

टीम के लिए स्पेशल भूमिका निभाकर खुश हैं आशुतोष शर्मा, बोले- अच्छा लगता है
riyan-parag-news

हार के बाद इमोशनल हुए रियान पराग, आलोचकों पर भी जमकर बरसे
team-india-257

टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, अफगानिस्तान-इंग्लैंड सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे दो प्लेयर्स
ipl-2026-points-table-14

IPL 2026: DC की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल, ऑरेंज- पर्पल कैप पर किसका कब्जा ?
delhi-capitals-72

IPL 2026: जीत की पटरी पर लौटी दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान के खिलाफ किया रिकॉर्ड रन चेज
kyle-jeminson

VIDEO: वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद जेमिंसन का अग्रेसिव सेलिब्रेशन, फूटा लोगों का गुस्सा

Editor's Pick

IPL 2026: Emotional Riyan Parag Answered Critics says I Don’t Need to Answer Them

हार के बाद इमोशनल हुए रियान पराग, आलोचकों पर भी जमकर बरसे
Kyle Jamieson showing aggression to a 15 year old Vaibhav Sooryavanshi on his face Social media reacts

VIDEO: वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद जेमिंसन का अग्रेसिव सेलिब्रेशन, फूटा लोगों का गुस्सा

IPL 2026 Bhuvneshwar Kumar says I am Not Young Now Not Chasing Personal Achievements After Gujarat Titans vs RCB Match

'अब मैं जवान नहीं हूं', गुजरात टाइटंस से हार के बाद भुवी क्यों कहा ऐसा?
IPL 2026 Lungi Ngidi is Fit But Will NOT Play Today’s Match Against Rajasthan Royals Due to This ICC Rule?

फिट हैं लुंगी नगिडी पर आज भी नहीं खेल पाएंगे, ICC का यह नियम है रुकावट
IPL 2026 Match number 42 Arshad Khan and Shubman Gill Shines as Gujarat Titans Beat Royal Challengers Bengaluru

IPL 2026: अरशद खान के बाद गिल का जलवा, GT ने RCB हराया
Batting Against Spinners is Like facing bowling Machine Says Muralitharan

मुरलीधन ने कहा- स्पिनर्स ने कम उम्र में नहीं सीखा यह हुनर, आखिर क्या है वजह