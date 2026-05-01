'अब मैं जवान नहीं हूं', गुजरात टाइटंस से हार के बाद भुवी क्यों कहा ऐसा?

अहमदाबाद: भुवनेश्वर कुमार अब 36 साल के हैं. लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में वह कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं. वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. बुधवार, 30 अप्रैल को हुए मैच में उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ तीन विकेट हासिल किए. हालांकि इस मैच में शुभमन गिल वाली कप्तानी गुजरात टाइटंस की टीम ने चार विकेट से जीत हासिल की. भुवनेश्वर कुमार कहते हैं कि करियर के इस मुकाम पर वह निजी उपलब्धि का पीछा करने से ज्यादा टीम की सफलता में योगदान देने को अहमियत देते हैं.

स्कोरकार्ड- गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आईपीएल 2026- मैच नंबर- 42

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‘अब मैं युवा नहीं रहा हूं…’

गुरुवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुए मुकाबले में 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लेने और पर्पल कैप अपने नाम करने वाले भुवनेश्वर कुमार ने मैच के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘यह अच्छा है कि मुझे पर्पल कैप मिली लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस फेज से बाहर आ गया हूं जहां मैं निजी कुछ हासिल करना चाहता हूं. मैं अब भी कुछ हासिल करना चाहता हूं, लेकिन अब यह टीम के बारे में ज्यादा है. मैं अब युवा नहीं रहा जब आप युवा होते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन पुरस्कारों को पाने का टारगेट रखते हैं, और वे तब मिलते हैं जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं.’

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स्विंग के लिए मशहूर हैं भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर ने कहा, ‘जब आप टीम की सफलता के लिए काम करते हैं और व्यक्तिगत इनाम भी पाते हैं, तो अच्छा लगता है लेकिन ईमानदारी से कहूं तो, मैं बस अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा हूं. मुझे टीम प्रबंधन से आत्मविश्वास मिल रहा है, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है.’ 36 साल के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और स्विंग किंग के नाम से मशहूर भुवनेश्वर कुमार 9 मैचों में 17 विकेट लेकर पर्पल कैप होल्डर हैं.

जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ा

गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला गया मुकाबला उनके टी20 करियर का 325वां मुकाबला था. इस मैच के दौरान उन्होंने अपने 350 टी20 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज और ओवरऑल दूसरे भारतीय गेंदबाज बने. भुवनेश्वर टी20 में कुल 352 विकेट ले चुके हैं. इस दौरान उन्होंने पांच बार चार और पांच बार पांच विकेट लिए हैं.

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लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर हैं भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार ने 22 नवंबर 2022 को भारतीय टीम के लिए आखिरी बार खेला था. वह घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार सक्रिय हैं और अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया में उन्हें मौका नहीं मिला है. आईपीएल 2026 में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद एक बार फिर से उन्हें भारतीय टीम में जगह देने की मांग उठने लगी है.

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