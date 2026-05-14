चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने चोटिल जैमी ओवरटन के रिप्लेसमेंट के तौर पर साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर को शामिल किया है. ओवरटन की दाहिनी जांघ में चोट है.
Published On May 14, 2026, 06:39 PM IST
Last UpdatedMay 14, 2026, 06:39 PM IST
James Overton Replacement Forester
मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के बीच चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को बड़ा झटका लगा. खबर आई कि टीम के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन स्वदेश लौट गए हैं. अब वह पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं. उनकी दाहिनी जांघ में चोट लगी थी. ओवरटन टीम के अहम खिलाड़ी हैं. वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए उपयोगी प्रदर्शन करते रहे हैं. उनके स्थान पर टीम में साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर डायन फॉरेस्टर को टीम में शामिल किया है.
आईपीएल की ओर से गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया, ‘चेन्नई सुपर किंग्स ने जेमी ओवरटन की जगह एक खिलाड़ी को चुना है. ओवरटन दाहिनी जांघ में चोट के कारण इस सीजन के शेष मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. डायन फॉरेस्टर 75 लाख रुपए में ओवरटन की जगह सीएसके में शामिल होंगे. साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर फॉरेस्टर ने मार्च 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया था, उन्होंने 5 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें 83 रन बनाए.’
दाहिनी जांघ में चोट के कारण ओवरटन इंग्लैंड लौट गए हैं. CSK ने बुधवार देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान में कहा था, ‘जेमी ओवरटन की दाहिनी जांघ में चोट है और वे आगे की जांच और इलाज के लिए यूके लौट रहे हैं.’
इस सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर की गैरमौजूदगी से चेन्नई सुपर किंग्स की चोटों की समस्या और बढ़ गई है. इस सीजन की शुरुआत से ही यह टीम खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही है. नाथन एलिस, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे और रामकृष्ण घोष उपलब्ध नहीं हैं. दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी भी पिंडली की चोट के कारण अब तक इस सीजन में नहीं खेले हैं.
ओवरटन का सीजन से बाहर होना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ओवरटन इस सीजन सीएसके के अहम खिलाड़ी साबित हुए हैं. उन्होंने इस सीजन 10 मुकाबलों में 17.78 की औसत के साथ 14 विकेट निकाले हैं. वह टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं.
चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन 11 मुकाबलों में 12 अंकों के साथ प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. यह टीम फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है. सीएसके 15 मई को अपना अगला मैच खेलेगी, जहां उसका सामना लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) से होगा. सीएसके इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की संभावनाओं को और मजबूत करना चाहेगी. दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही खिताबी रेस से बाहर है.