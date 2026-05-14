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IPL 2026: CSK के पेसर जेमी ओवरटन हुए सीजन से बाहर, साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर डायन फॉरेस्टर को मिली जगह

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने चोटिल जैमी ओवरटन के रिप्लेसमेंट के तौर पर साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर को शामिल किया है. ओवरटन की दाहिनी जांघ में चोट है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 14, 2026, 06:39 PM IST

Published On May 14, 2026, 06:39 PM IST

Last UpdatedMay 14, 2026, 06:39 PM IST

James Overton Replacement Forester

James Overton Replacement Forester

मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के बीच चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को बड़ा झटका लगा. खबर आई कि टीम के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन स्वदेश लौट गए हैं. अब वह पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं. उनकी दाहिनी जांघ में चोट लगी थी. ओवरटन टीम के अहम खिलाड़ी हैं. वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए उपयोगी प्रदर्शन करते रहे हैं. उनके स्थान पर टीम में साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर डायन फॉरेस्टर को टीम में शामिल किया है.

कौन हैं जैमी ओवरटन की रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल खिलाड़ी

आईपीएल की ओर से गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया, ‘चेन्नई सुपर किंग्स ने जेमी ओवरटन की जगह एक खिलाड़ी को चुना है. ओवरटन दाहिनी जांघ में चोट के कारण इस सीजन के शेष मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. डायन फॉरेस्टर 75 लाख रुपए में ओवरटन की जगह सीएसके में शामिल होंगे. साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर फॉरेस्टर ने मार्च 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया था, उन्होंने 5 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें 83 रन बनाए.’

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दाहिनी जांघ में चोट के कारण ओवरटन इंग्लैंड लौट गए हैं. CSK ने बुधवार देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान में कहा था, ‘जेमी ओवरटन की दाहिनी जांघ में चोट है और वे आगे की जांच और इलाज के लिए यूके लौट रहे हैं.’

लगातार चोटों से परेशान है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम

इस सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर की गैरमौजूदगी से चेन्नई सुपर किंग्स की चोटों की समस्या और बढ़ गई है. इस सीजन की शुरुआत से ही यह टीम खिलाड़ियों की चोट से जूझ रही है. नाथन एलिस, खलील अहमद, आयुष म्हात्रे और रामकृष्ण घोष उपलब्ध नहीं हैं. दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी भी पिंडली की चोट के कारण अब तक इस सीजन में नहीं खेले हैं.

ओवरटन का सीजन से बाहर होना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ओवरटन इस सीजन सीएसके के अहम खिलाड़ी साबित हुए हैं. उन्होंने इस सीजन 10 मुकाबलों में 17.78 की औसत के साथ 14 विकेट निकाले हैं. वह टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं.

प्लेऑफ की रेस में शामिल है चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन 11 मुकाबलों में 12 अंकों के साथ प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है. यह टीम फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है. सीएसके 15 मई को अपना अगला मैच खेलेगी, जहां उसका सामना लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) से होगा. सीएसके इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की संभावनाओं को और मजबूत करना चाहेगी. दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही खिताबी रेस से बाहर है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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