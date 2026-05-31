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IPL 2026 Closing Ceremony: समापन समारोह में कैलाश खेर का होगा परफॉर्मेंस, जानें पूरी डिटेल्स

रिपोर्ट्स के अनुसार दर्शकों को स्टेडियम के अंदर लाइव परफॉर्मेंस और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो और क्लिप्स में दिखा है कि मैच से पहले फील्ड पर डांस ग्रुप्स रिहर्सल कर रहे हैं,

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 31, 2026, 04:25 PM IST

Published On May 31, 2026, 04:25 PM IST

Last UpdatedMay 31, 2026, 04:25 PM IST

IPL 2026 Closing ceremony

IPL 2026 Closing ceremony

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. फाइनल से पहले समापन समारोह का आयोजन होगा, जिसमें सिंगर कैलाश खेर का लाइव परफॉर्मेंस होगा. इसके अलावा लाइट और लेजर शो का भी आयोजन होगा.

अहमदाबाद में हालांकि औपचारिक क्लोजिंग सेरेमनी की घोषणा नहीं हुई है, मगर रिपोर्ट्स के अनुसार दर्शकों को स्टेडियम के अंदर लाइव परफॉर्मेंस और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो और क्लिप्स में दिखा है कि मैच से पहले फील्ड पर डांस ग्रुप्स रिहर्सल कर रहे हैं, जिससे मनोरंजन सेगमेंट को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं.

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कैलाश खेर का होगा परफॉर्मेंस !

सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें कैलाश खेर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर नजर आए हैं, वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कैलाश खेर का सॉन्ग बज रहा है, जूनियर आर्टिस्ट इस गाने पर परफॉर्म कर रहे हैं. हालांकि कैलाश खेर की तरफ से आधिकारिक रुप से इसकी जानकारी नहीं दी गई है.

इसके अलावा इनिंग्स ब्रेक के दौरान लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस और बड़े स्तर का लेजर और लाइट शो का आयोजन भी किया जा सकता है. आईपीएल 2026 के समापन के जश्न में आतिशबाजी भी की जा सकती है.

कब और कहां देख सकते हैं ओपनिंग सेरेमनी कार्यक्रम ?

आईपीएल 2026 का क्लोजिंग सेरेमनी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम छह बजे से शुरू होगा. जियो स्टार और स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनल पर इसका प्रसारण किया जाएगा.

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आईपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी रद्द

बीसीसीआई ने पिछले सीजन आरसीबी की खिताबी जीत के बाद बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की घटना के सम्मान में ओपनिंग सेरेमनी रद्द कर दी थी. 4 जून 2025 को RCB के पहला IPL खिताब जीतने के बाद स्टेडियम के बाहर जश्न के दौरान भगदड़ मच गई, इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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