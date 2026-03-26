IPL 2026, CSK Full Schedule: चेन्नई सुपर किंग्स का पूरा शेड्यूल, आईपीएल 2026 में कब और कहां होंगे मैच

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है. और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर फैंस के मन में यह सवाल होगा कि क्या यह धोनी का आखिरी सीजन होगा.

Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - March 26, 2026 8:20 PM IST

IPL 2026 MS Dhoni CSK Full Schedule
IPL 2026 Chennai Super Kings Full Schedule: चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है. रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम अपना पहला मैच 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स को गुवाहाटी में खेलेगी. आईपीएल का पहला मैच 28 अक्टूबर को होगा. जिसमें रॉयल चैलेंजर्सं बेंगलुरु की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी. यह मैच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा.

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आईपीएल 2026 शेड्यूल

तारीख दिन मैच स्थान समय
30 मार्च सोमवार राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स गुवाहाटी शाम 7:30 बजे
3 अप्रैल शुक्रवार चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स चेन्नई शाम 7:30 बजे
5 अप्रैल रविवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs चेन्नई सुपर किंग्स बेंगलुरु शाम 7:30 बजे
11 अप्रैल शनिवार चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई शाम 7:30 बजे
14 अप्रैल मंगलवार चेन्नई सुपर किंग्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई शाम 7:30 बजे
18 अप्रैल शनिवार सनराइजर्स हैदराबाद vs चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद शाम 7:30 बजे
23 अप्रैल गुरुवार मुंबई इंडियंस vs चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई शाम 7:30 बजे
26 अप्रैल रविवार गुजरात टाइटन्स vs चेन्नई सुपर किंग्स अहमदाबाद दोपहर 3:30 बजे
2 मई शनिवार चेन्नई सुपर किंग्स vs मुंबई इंडियंस चेन्नई शाम 7:30 बजे
5 मई मंगलवार दिल्ली कैपिटल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली शाम 7:30 बजे
10 मई रविवार चेन्नई सुपर किंग्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स चेन्नई दोपहर 3:30 बजे
15 मई शुक्रवार लखनऊ सुपर जायंट्स vs चेन्नई सुपर किंग्स लखनऊ शाम 7:30 बजे
18 मई सोमवार चेन्नई सुपर किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद चेन्नई शाम 7:30 बजे
21 मई गुरुवार चेन्नई सुपर किंग्स vs गुजरात टाइटन्स चेन्नई शाम 7:30 बजे

IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम

बल्लेबाज- ऋतुराज गायकवाड़ (C), डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, विकेटकीपर- MS धोनी, संजू सैमसन, कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल, ऑलराउंडर- अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, रामकृष्णा घोष, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, अमान खान, जैक फॉक्स, शिवम दुबे, गेंदबाज- खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह, अकील होसेन, मैट हेनरी, राहुल चाहर,

IPL 2026 का पूरा शेड्यूल

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

