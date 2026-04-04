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IPL 2026: पिछले साल से दिल्ली के साथ है यह परेशानी, मुंबई इंडियंस के खिलाफ न पड़ जाए भारी

इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा. इस मैच से पहले दिल्ली कैपिटल्स के सामने टॉप ऑर्डर एक बड़ी समस्या है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - April 4, 2026 3:01 PM IST

Delhi capitals vs Mumbai Indians
दिल्ली कैपिटल्स के सामने मुंबई इंडियंस की चुनौती

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में आज सीजन का पहला डबल-हेडर है. दिन का पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. मुंबई की टीम अपना पहला मैच जीतकर आ रही है. साल 2012 के बाद पहली बार मुंबई ने सीजन का पहला मैच जीता. और दिल्ली भी अपना मैच जीतकर आ रही है.

बीते सीजन में यह दिखा था कि दिल्ली कैपिटल्स के पास सेट ओपनिंग जोड़ी नहीं है. टीम ने पूरे सीजन में सात अलग-अलग जोड़ियों को आजमाया था. लेकिन नतीजा फिर भी उसके पक्ष में नहीं रहा था. इस बार उम्मीद की जा रही थी कि इस बार तस्वीर बेहतर होगी. लेकिन परेशानी अब भी साफ तौर पर नजर आ रही है.

लखनऊ के खिलाफ भी अच्छी नहीं रही थी शुरुआत

दिल्ली कैपिटल्स पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 142 रन का पीछा करते हुए अच्छी शुरुआत नहीं कर पाया था. केएल राहुल पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जबकि नितीश राणा और पथुम निस्संका भी नहीं टिक पाए जिससे उसका स्कोर चार विकेट पर 26 रन हो गया.

इसके बाद 22 वर्षीय समीर रिजवी ने ‘इंपैक्ट प्लेयर’ के रूप में उतरकर संयम और परिपक्वता का शानदार परिचय देते हुए नाबाद अर्धशतक लगाया. इन्होंने अनुभवी ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर 119 रन की अटूट साझेदारी करके अपनी टीम को छह विकेट से जीत दिलाई थी.

दिल्ली का टॉप ऑर्डर कर रहा है संघर्ष

रिजवी का प्रदर्शन दिल्ली के लिए अच्छा संकेत है. लेकिन टीम के टॉप ऑर्डर में दरार साफ नजर आ रही है. और यह उसके लिए चिंता का सबब है. अब दिल्ली को मुंबई इंडियंस के अनुभवी और खतरनाक बॉलिंग अटैक का सामना करना है. इस अटैक की अगुआई जसप्रीत बुमराह करेंगे. और यह दिल्ली के लिए किसी भी तरह से आसान नहीं होगा.

अपने पहले आईपीएल खिताब की तलाश में जुटी कैपिटल्स की टीम जल्द-से-जल्द अपने टॉप ऑर्डर को फिक्स करना चाहेगी. अब टीम के पास पृथ्वी साव का भी विकल्प है. लेकिन साव के साथ पहले भी निरंतरता एक समस्या रही है. लेकिन वह जिस दर्जे के खिलाड़ी हैं उसे देखते हुए टीम यह जोखिम ले सकती है.

बेहतर नजर आती है दिल्ली की गेंदबाजी

बात अगर दिल्ली की गेंदबाजी की करें तो तस्वीर बेहतर नजर आती है. टीम के स्टार गेंदबाज मिशेल स्टार्क साथ नहीं थे लेकिन इसके बाद भी बॉलिंग काफी सधी हुई नजर आई. स्टार्क आज होने वाले मैच में भी नहीं खेल पाएंगे.

दिल्ली के पास लुंगी नगिडी जैसा अनुभवी और टी20 क्रिकेट का चतुर गेंदबाज है. साउथ अफ्रीका के इस पेसर ने स्लो गेंद के अपने हथियार को कमाल तरीके से इस्तेमाल किया है. पहले मैच में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा. इसके अलावा चोट के कारण काफी समय तक मैदान से बाहर रहे टी नटराजन ने लखनऊ के खिलाफ तीन विकेट लेकर अपना योगदान दिया, जबकि मुकेश कुमार ने किफायती गेंदबाजी की. कुलदीप यादव और कप्तान अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी ने बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखा, जिससे विरोधी टीम को कभी भी खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला.

दिल्ली की गेंदबाजों का सामना अब रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाजों से होगा और इसलिए उन्हें अपनी गति में विविधता और स्पिन पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी.

मुंबई इंडियंस ने तोड़ा 14 साल का सिलसिला

मुंबई इंडियंस पिछले कई वर्षों से आईपीएल में अच्छी शुरुआत नहीं कर पा रहा था लेकिन इस बार उसने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत हासिल करने पहले मैच में हार के 14 साल के सिलसिले को खत्म कर दिया जससे वह अधिक आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में उतरेगा.

रोहित ने 78 रन की तूफानी पारी खेलकर पुराने दिनों की याद दिला दी और टी20 क्रिकेट में शानदार वापसी की. उनके साथी सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने भी 81 रन की आक्रामक पारी खेलकर अच्छा सहयोग दिया. पूरी संभावना है कि वह टीम में अपनी जगह बरकरार रखेंगे. उन्हें अनुभवी क्विंटन डीकॉक की जगह टीम में शामिल किया गया था. मुंबई की गेंदबाजी की बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने तीन महत्वपूर्ण विकेट लिए, जबकि बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने कसी गेंदबाजी की. मिशेल सैंटनर भी टीम के साथ जुड़ जाएंगे जो टीम के लिए मददगार होगा.

सूर्यकुमार की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मुंबई ने पिछले मैच में उनका इंपैक्ट कलियर के रूप में इस्तेमाल किया और यह देखना बाकी है कि क्या भारतीय टी20 टीम का कप्तान शनिवार को फिरोज शाह कोटला में पूरी भूमिका निभाने के लिए फिट हैं या नहीं.

टीम इस प्रकार हैं:

दिल्ली कैपिटल्स: अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, नितीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, त्रिपुराना विजय, डेविड मिलर, औकिब नबी डार, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, पृथ्वी साव, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, टी नटराजन, माधव तिवारी, करुण नायर, साहिल पारख.

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, अथर्व अंकोलेकर, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, मयंक रावत, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, तिलक वर्मा, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, एएम गजनफर, मयंक मार्कंडेय, मोहम्मद इज़हार, रघु शर्मा.

मैच दोपहर 3:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगा.

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

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