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मुकेश कुमार का डबल स्ट्राइक, मुंबई इंडियंस की गाड़ी पटरी से उतार दी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में शनिवार, 4 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले जा रहे इस मैच में मुंबई ने पहले दो ओवरों में 18...

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - April 4, 2026 4:36 PM IST

mukesh kumar 2 wickets in one over
mukesh kumar 2 wickets in one over

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में शनिवार, 4 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले जा रहे इस मैच में मुंबई ने पहले दो ओवरों में 18 रन बना लिए थे. रेयान रिकल्टन और रोहित शर्मा की जोड़ी विकेट पर सेट होती हुई दिख रही थी. पहले ओवर में 8 रन देने वाले मुकेश कुमार पर अक्षर पटेल ने एक बार फिर भरोसा जताया. और इस बार वह कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरे.

अपने पहले ओवर में मुकेश विकेट के दोनों साइड पर गेंदबपाजी कर रहे थे. लेकिन इस ओवर में मुकेश की लाइन और लेंथ बेहतर नजर आई. और इसका उन्हें इनाम भी मिला. पहली दो गेंदों पर रिकल्टन कोई रन नहीं बना सके. तीसरी गेंद पर रिकल्टन ने बड़ा शॉट खेलना चाहा. लेकिन गेंद की लेंथ ऐसी थी कि उनके बल्ले पर पूरी तरह नहीं आई. गेंद हवा में ऊंची गई. और मिड-ऑफ पर गेंद हवा में बहुत ऊंची गई. अक्षर पटेल ने अपने दाएं ओर कुछ कदम चलकर आसान सा कैच किया.

पहले रिकल्टन और फिर तिलक वर्मा को किया चलता

इसके बाद नंबर तीन पर खेलने के लिए तिलक वर्मा आए. वर्मा नंबर तीन के एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं. मुकेश ने उनके आते ही चतुराई भरी गेंद फेंकी. पहली ही गेंद स्लो थी. करीब 115 किलोमीटर प्रति घंटा. तिलक चूक गए. वह गेंद को पहले खेल गए. और गेंद बल्ले से लगकर सीधा गेंदबाज की ओर गई. और यहां मुकेश ने छलांग लगाकर अच्छा कैच किया.

मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच में अपने नियमित कप्तान हार्दिक पंड्या के बिना खेल रही है. हार्दिक की तबीयत ठीक नहीं है. और वह आज के मुकाबले में नजर नहीं आएंगे. वह दो दिनों से प्रैक्टिस मे भी नजर नहीं आ रहे थे. इस मैच में मुंबई इंडियंस की कप्तान सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं.

कैसी है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम

मुंबई इंडियंस XI 1 रोहित शर्मा, 2 रेयान रिकेलटन (विकेटकीपर), 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 नमन धीर, 6 शेरफेन रदरफोर्ड, 7 मिशेल सेंटनर, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 शार्दुल ठाकुर, 10 दीपक चाहर, 11 जसप्रीत बुमराह

मुंबई इंडियंस इम्पैक्ट प्लेयर्स – मयंक मारकंडे, रॉबिन मिंज, राज बावा, ट्रेंट बोल्ड, अश्विनी कुमार

दिल्ली कैपिटल्स XI 1 केएल राहुल (विकेटकीपर), 2 पथुम निसांका, 3 नितीश राणा, 4 विपराज निगम, 5 अक्षर पटेल (कप्तान), 6 डेविड मिलर, 7 ट्रिस्टन स्टब्स, 8 कुलदीप यादव, 9 लुंगी एनगिडी, 10 टी नटराजन, 11 मुकेश कुमार

दिल्ली कैपिटल्स इम्पैक्ट प्लेयर्स – आशुतोष शर्मा, औकिब नबी, समीर रिज़वी, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

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