Karun Nair Dropped Shreyas Iyer: करुण नायर के पास एक हीं बल्कि दो बार मौका आया था कि वह अपनी टीम के हीरो बन जाएं. वह भी बिना प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बने. लेकिन उन्होंने दोनों बार उसे गंवा दिया.
Published On Apr 25, 2026, 09:57 PM IST
Last UpdatedApr 25, 2026, 09:57 PM IST
नई दिल्ली: करुण नायर ने यह बात जरूर सुनी होगी- पकड़ो कैच जीतो मैच- लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाए. शनिवार, 25 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में उनकी गलती दिल्ली को बहुत भारी पड़ी. नायर ने न सिर्फ गलती की बल्कि उसे दोहराया भी. और उसका खमियाजा दिल्ली को मैच गंवाकर चुकाना पड़ा. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए मैच में करुण नायर को बतौर सब्सिट्यूट फील्डर उतारा गया. उस वक्त तक मैच लगभग बराबरी पर था. लेकिन नायर ने लगातार दो ओवरों में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के कैच टपकाकर दिल्ली को बैकफुट पर ला दिया. अय्यर ने इसके बाद अर्धशतक लगाया और अपनी टीम को मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
स्कोरकार्ड: दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स, आईपीएल 2026, मैच नंबर 35
पारी के 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर विपराज निगम, जो लुंगी नगिडी को चोट लगने के बाद बतौर कनकशन सब्सिट्यूट आए थे, ने नेहाल बढ़ेरा का कैच किया. पंजाब को यहां से 12 रन प्रति ओवर चाहिए थे. दिल्ली की टीम साझेदारी तोड़ चुकी थी. यहां से उसके पास मैच पर पकड़ बनाने का मौका था. उस वक्त श्रेयस अय्यर 28 रन पर खेल रहे थे. निगम की गेंद पर करुण नायर ने हवाई शॉट लगाया. वह गेंद को टाइम नहीं कर पाए. गेंद लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे करुण नायर के हाथों में गई. नायर गेंद के नीचे आ चुके थे. लगा दिल्ली को एक और विकेट मिला. लेकिन आखिरी मौके पर नायर ने कैच छोड़ दिया. दिल्ली के फैंस के चेहरे पर उदासी छा गई. अगली ही गेंद पर श्रेयर अय्यर ने छक्का लगा दिया.
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इसके बाद अगले ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक और मौका दिया. इस बाद गेंदबाज थे कुलदीप यादव. यादव की फिरकी को अय्यर ने मैदान से बाहर भेजना चाहा. गेंद बल्ले पर ऊपरी हिस्से में लगी. करुण नायर एक बार फिर गेंद के नीचे आए. और एक बार फिर कैच उनके हाथ से छिटक गया. और दिल्ली की उम्मीदें भी. इसके बाद अगली चार गेंद पर अय्यर ने दो चौके और एक छक्का लगाया.
पंजाब किंग्स के कप्तान ने इसके बाद कोई मौका नहीं दिया. उन्होंने इसके बाद जमकर हाथ खोले. अय्यर का जब पहला कैच छूटा तब उनका स्कोर 21 गेंद पर 29 रन हुआ था. और उन्होंने 27 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. यानी अगली छह गेंद पर उन्होंने 21 रन बटोरे. अय्यर 36 गेंद पर 71 रन बनाकर नाबाद रहे. यानी कैच छूटने के बाद 15 गेंद पर उन्होंने 52 रन बनाए. इसी से पता चलता है कि यह कैच दिल्ली को कितना महंगा पड़ा.
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पंजाब किंग्स ने 265 रन के लक्ष्य को सिर्फ 18.5 ओवर में चार विकेट खोकर हासिल कर लिया. यह आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा रनचेज था. इससे पहले का रिकॉर्ड भी पंजाब किंग्स के नाम था जब उसने KKR के 261 रन के टारगेट को 18.4 ओवर में हासिल कर लिया था.
इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल के रिकॉर्ड 152* और नीतीश राणा के 91 रन की बदौलत 2 विकेट पर 264 रन का स्कोर बनाया. यह दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा स्कोर था. इसके साथ ही केएल राहुल आईपीएल के इतिहास में 150 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने. लेकिन गेंदबाजी और फील्डिंग ने इस प्रयास को बेकार कर दिया.
पंजाब की टीम ने पहली गेंद से ही साफ कर दिया कि वह जीतने के लिए उतरे हैं. प्रियांश आर्या ने आकिब नबी की गेंद पर छक्का लगाया. आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने पावरप्ले में ही 116 रन बनाकर मैच में पंजाब का पलड़ा भारी कर दिया था. दोनों ने पहले विकेट के लिए 126 रन सिर्फ 6.5 ओवर में जोड़े.
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इसके बाद दिल्ली ने कम अंतराल में तीन विकेट लेकर मैच में वापसी की. लेकिन श्रेयस अय्यर ने तीन चौके और सात छक्कों से सजी अपनी पारी के दम पर मैच में पंजाब को जीत दिलाई. शशांक सिंह ने 10 गेंद पर 19 नाबाद रन बनाए और अय्यर के साथ सिर्फ 19 गेंद पर 50 रन की साझेदारी की. इसके साथ ही पंजाब किंग्स का विजय अभियान जारी है. वहीं दिल्ली की 7 मैचों में यह चौथी हार है.