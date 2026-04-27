DC vs RCB Live Score, IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स vs आरसीबी, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Delhi capitals vs Royal challengers Bengaluru Match Scorecard and Updates
Published On Apr 27, 2026, 07:00 PM IST
Last UpdatedApr 27, 2026, 07:00 PM IST
DC VS RCB
DC vs RCB Live Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन): विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार
दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): साहिल परख, के एल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), दुश्मांता चमीरा, कुलदीप यादव, टी नटराजन, काइल जेमिसन
दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 34 मुकाबले खेले गए हैं. आरसीबी की टीम को 20 मैच में जीत मिली है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 13 मुकाबले जीते हैं. एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका था. अरुण जेटली स्टेडियम में आरसीबी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. इस मैदान पर दोनों टीमें 11 मुकाबलों में आमने-सामने हुई हैं. आरसीबी ने 7 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 4 मुकाबले ही जीत पाई है.
दिल्ली में बल्लेबाजी करने आसान माना जाता है, अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड की वजह से बल्लेबाजों को फायदा होता है, इसके बावजूद, दिल्ली की पिच धीमी हो जाती है और स्पिनरों को अच्छी ग्रिप मिलती है, इस पिच पर गेंदबाजों के लिए कठिनाई रहती है.
DC vs RCB Live Score, IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स को पांचवां झटका, अक्षर पटेल आउट. अक्षर पटेल भी खाता नहीं खोल सके. सात रन के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है. क्या आज आरसीबी का 49 रन का स्कोर टूटने वाला है ?
साहिल परख, के एल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), दुश्मांता चमीरा, कुलदीप यादव, टी नटराजन, काइल जेमिसन
इम्पैक्ट सब : आक़िब नबी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अभिषेक पोरेल, टी विजय
DC vs RCB Live Score, IPL 2026: आरसीबी ने टॉस जीता, दिल्ली कैपिटल्स की पहली बल्लेबाजी. आरसीबी की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम में तीन बदलाव हुआ है. दुष्मंथा चमीरा, काइले जेमिंसन और साहिल परख को प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है.
आईपीएल 2026 के 39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अरुण जेटली स्टेडियम में आमने-सामने है. अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स और रजत पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी इस सीजन एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं. दोनों के बीच इस सीजन पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी थी. दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल और नीतीश राणा अच्छे लय में हैं, जबकि कप्तान अक्षर पटेल ऑलराउंडर की भूमिका में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी को मजबूती दे रहे हैं, जबकि जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखे हैं, ऐसे में यह मुकाबला काफी रोचक हो सकता है.