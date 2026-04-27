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DC vs RCB Live Score, IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स vs आरसीबी, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Delhi capitals vs Royal challengers Bengaluru Match Scorecard and Updates

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 27, 2026, 07:00 PM IST

Published On Apr 27, 2026, 07:00 PM IST

Last UpdatedApr 27, 2026, 07:00 PM IST

DC VS RCB

DC VS RCB

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन): विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार

दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): साहिल परख, के एल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), दुश्मांता चमीरा, कुलदीप यादव, टी नटराजन, काइल जेमिसन

दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 34 मुकाबले खेले गए हैं. आरसीबी की टीम को 20 मैच में जीत मिली है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 13 मुकाबले जीते हैं. एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका था. अरुण जेटली स्टेडियम में आरसीबी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. इस मैदान पर दोनों टीमें 11 मुकाबलों में आमने-सामने हुई हैं. आरसीबी ने 7 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 4 मुकाबले ही जीत पाई है.

दिल्ली में बल्लेबाजी करने आसान माना जाता है, अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड की वजह से बल्लेबाजों को फायदा होता है, इसके बावजूद, दिल्ली की पिच धीमी हो जाती है और स्पिनरों को अच्छी ग्रिप मिलती है, इस पिच पर गेंदबाजों के लिए कठिनाई रहती है.

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DC vs RCB Live Score, IPL 2026: नितीश राणा आउट, दिल्ली कैपिटल्स को छठा झटका

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: नितीश राणा आउट, दिल्ली कैपिटल्स को छठा झटका. जोश हेजलवुड को मिली सफलता. आठ रन के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स के छह बल्लेबाज आउट हो चुके हैं.

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स को पांचवां झटका, अक्षर पटेल आउट

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स को पांचवां झटका, अक्षर पटेल आउट. अक्षर पटेल भी खाता नहीं खोल सके. सात रन के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है. क्या आज आरसीबी का 49 रन का स्कोर टूटने वाला है ?

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स को लगा चौथा झटका, ट्रिस्टन स्टब्स आउट

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स को लगा चौथा झटका, ट्रिस्टन स्टब्स आउट. स्टब्स ने पांच रन बनाए. सात रन पर दिल्ली के चार बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं.

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: समीर रिजवी आउट, हेजलवुड ने दो लगातार गेंदों पर दो विकेट चटकाए

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: समीर रिजवी आउट, हेजलवुड ने दो लगातार गेंदों पर दो विकेट चटकाए. समीर रिजवी खाता भी नहीं खोल सके. दो रन के स्कोर पर दिल्ली के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं.

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: केएल राहुल जोश हेजलवुड का शिकार बने

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: केएल राहुल जोश हेजलवुड का शिकार बने. दिल्ली कैपिटल्स को लगा दूसरा झटका. केएल राहुल सिर्फ एक रन बनाकर आउट.

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: डेब्यू मैच में खाता नहीं खोल सके साहिल परख

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: डेब्यू मैच में खाता नहीं खोल सके साहिल परख. भुवनेश्वर कुमार ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर किया बोल्ड.

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन

साहिल परख, के एल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), दुश्मांता चमीरा, कुलदीप यादव, टी नटराजन, काइल जेमिसन

इम्पैक्ट सब : आक़िब नबी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अभिषेक पोरेल, टी विजय

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन)

विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: आरसीबी ने टॉस जीता, दिल्ली कैपिटल्स की पहली बल्लेबाजी

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: आरसीबी ने टॉस जीता, दिल्ली कैपिटल्स की पहली बल्लेबाजी. आरसीबी की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम में तीन बदलाव हुआ है. दुष्मंथा चमीरा, काइले जेमिंसन और साहिल परख को प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है.

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स के सामने आरसीबी की चुनौती

आईपीएल 2026 के 39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अरुण जेटली स्टेडियम में आमने-सामने है. अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स और रजत पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी इस सीजन एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं. दोनों के बीच इस सीजन पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी थी. दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल और नीतीश राणा अच्छे लय में हैं, जबकि कप्तान अक्षर पटेल ऑलराउंडर की भूमिका में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, आरसीबी की तरफ से विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी को मजबूती दे रहे हैं, जबकि जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखे हैं, ऐसे में यह मुकाबला काफी रोचक हो सकता है.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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