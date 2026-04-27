DC vs RCB Live Score, IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स vs आरसीबी, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Delhi capitals vs Royal challengers Bengaluru Match Scorecard and Updates

Apr 27, 2026, 07:00 PM IST

Last Updated Apr 27, 2026, 07:00 PM IST

Published On Apr 27, 2026, 07:00 PM IST

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule Delhi 13/6 (5.3) Run Rate: (Current: 2.36) Last Wicket: Nitish Rana c Devdutt Padikkal b Josh Hazlewood 1 (9) - 8/6 in 3.5 Over Abishek Porel 1 * (4) 0x4, 0x6 David Miller 4 (8) 0x4, 0x6 Josh Hazlewood (2.3-0-8-3) * Bhuvneshwar Kumar (3-0-5-3)

DC vs RCB Live Score, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 39वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन): विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार

दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): साहिल परख, के एल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), दुश्मांता चमीरा, कुलदीप यादव, टी नटराजन, काइल जेमिसन

दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 34 मुकाबले खेले गए हैं. आरसीबी की टीम को 20 मैच में जीत मिली है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने 13 मुकाबले जीते हैं. एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका था. अरुण जेटली स्टेडियम में आरसीबी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. इस मैदान पर दोनों टीमें 11 मुकाबलों में आमने-सामने हुई हैं. आरसीबी ने 7 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 4 मुकाबले ही जीत पाई है.

दिल्ली में बल्लेबाजी करने आसान माना जाता है, अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड की वजह से बल्लेबाजों को फायदा होता है, इसके बावजूद, दिल्ली की पिच धीमी हो जाती है और स्पिनरों को अच्छी ग्रिप मिलती है, इस पिच पर गेंदबाजों के लिए कठिनाई रहती है.