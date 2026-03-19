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IPL 2026: तीन वर्ल्ड कप खेल चुके इस दिग्गज को दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया फील्डिंग कोच
दिल्ली कैपिटल्स की टीम को सीज़न शुरू होने से पहले टीम को एक बड़ा झटका लगा था, जब उनके मेंटर केविन पीटरसन ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया.
Delhi Capitals Fielding Coach: दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली की टीम ने कोचिंग स्टॉफ में आयरलैंड के दिग्गज खिलाड़ी जॉन मूनी को जगह दी है. तीन वर्ल्ड कप खेल चुके जॉन मूनी आगामी सीजन में टीम के फील्डिंग कोच होंगे.
जॉन मूनी दिल्ली कैपिटल्स के अनुभवी सपोर्ट स्टाफ में शामिल होंगे, जिसमें मुख्य कोच के तौर पर हेमांग बदानी, भारत के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ मुनाफ़ पटेल (बॉलिंग कोच) और इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी इयान बेल (सहायक कोच) शामिल हैं. IPL 2026 में वेणुगोपाल राव टीम के डायरेक्टर हैं.
ज्ञानेश्वर राव और एंटोन रॉक्स की जगह ली
आयरलैंड के जॉन मूनी ने ज्ञानेश्वर राव और एंटोन रॉक्स की जगह ली है, दोनों 2025 सीज़न के खत्म होने के बाद टीम से अलग हो गए थे. मूनी के पास इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से लेवल 3, 2 और 1 के कोचिंग सर्टिफ़िकेट हैं. पूर्व आयरिश खिलाड़ी ने पहले 2018 से 2019 तक अफ़गानिस्तान के फील्डिंग कोच के तौर पर काम किया था, जब अफगानिस्तान ने भारत में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. उन्होंने 2019 में वेस्ट इंडीज़ की पुरुष टीम के साथ भी काम किया था और इस साल जनवरी से आयरलैंड की महिला टीम के लिए अस्थायी कोच रहे हैं.
आयरलैंड के लिए मूनी ने खेले 91 मैच, तीन वर्ल्ड कप भी खेला
उन्होंने आयरलैंड के लिए 91 इंटरनेशनल मैचों में हिस्सा लिया है, जिसमें तीन ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप (2007, 2011 और 2015) और दो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप शामिल हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज़ रहे 43 वर्षीय मूनी ने 2006 से 2015 तक आयरलैंड के लिए 64 वनडे और 27 T20I मैच खेले. 2011 वर्ल्ड कप में बेंगलुरु में इंग्लैंड के खिलाफ आयरलैंड की ऐतिहासिक जीत में उन्होंने ही विजयी रन बनाए थे।
सीज़न शुरू होने से पहले दिल्ली को एक बड़ा झटका लगा, जब उनके मेंटर केविन पीटरसन ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया.
दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड:
अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, कुलदीप यादव, ट्रिस्टन स्टब्स, मिचेल स्टार्क, डेविड मिलर, टी. नटराजन, नितीश राणा, पृथ्वी शॉ, मुकेश कुमार, आकिब नबी, बेन डकेट, आशुतोष शर्मा, पथुम निसांका, अभिषेक पोरेल, लुंगी एंगिडी, काइल जैमीसन, समीर रिजवी, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, विपराज निगम, माधव तिवारी, अजय मंडल, साहिल पारख, त्रिपुराना विजय.