रफ्तार के सामने बेबस है दिल्ली का यह धुरंधर, CSK बनाएगी तगड़ा प्लान

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला है. यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा. दिल्ली की टीम अंक तालिका में इस वक्त सातवें नंबर पर है और चेन्नई सुपर किंग्स छठे. प्लेऑफ की रोचक होती दौड़ में आज का मुकाबला और तड़का लगा सकता है. यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा. चोटी पर काबिज पंजाब किंग्स के 13 अंक हैं. और उसके बाद चार टीमों के 12-12 अंक हैं. और फिर चेन्नई और दिल्ली हैं. यानी एक जीत और समीकरण में बड़ा बदलाव हो सकता है.

दिल्ली ने गंवाए हैं कई मौके

अपने घरेलू मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर के हाथों मिली हार का बदला ले सके. दिल्ली की टीम ने इस सीजन में कई मौके गंवाए हैं. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली एक रन की हार हो या पंजाब किंग्स के खिलाफ 264 रन भी न बचा पाना. इन मुकाबलों को दिल्ली जीत सकती थी. और अगर ऐसा हो जाता तो अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम काफी बेहतर स्थिति में होती. वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत खराब रही थी. लेकिन धीरे-धीरे टीम ने मौके बनाए. और अब चार जीत के साथ वह प्लेऑफ की जगह की रेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है.

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नीतीश राणा की है बड़ी परेशानी

दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी केएल राहुल पर काफी हद तक निर्भर रही. राहुल इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. दाएं हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 9 मैचों में 54.13 के औसत से 433 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक-रेट 185.83 का रहा है. लेकिन धीरे-धीरे ही सही उन्हें बल्लेबाजों का भी समर्थन मिलने लगा. नंबर तीन पर नीतीश राणा ने टीम को अच्छा सपोर्ट दिया है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज पंजाब किंग्स के खिलाफ 91 रन की पारी खेली थी. लेकिन राणा की एक कमजोरी है जिसका फायदा चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज उठाना चाहेंगे.

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पेस के सामने नीतीश राणा को दिक्कत

टीम से ड्रॉप होने से पहले लगातार 14 मैचों में नीतीश राणा तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते रहे हैं. 140 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार की गेंदबाजी के आगे उनका स्ट्राइक-रेट 100 का रहा है. पिछले चार मैचों में भी उनका स्ट्राइक रेट पेसर्स के सामने सिर्फ 93 का रहा है. हालांकि वह फॉर्म में आ चुके हैं लेकिन तेज रफ्तार गेंदबाजी के खिलाफ वह खुलकर नहीं खेल पाते हैं. रुतुराज गायकवाड़ की टीम के पास यह आंकड़े जरूर होंगे और ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि राणा के खिलाफ शुरुआत में ही तेज गेंदबाजों को आक्रमण पर लगाया जाए.

दिल्ली और चेन्नई दोनों के लिए आज का मैच बहुत अहम हो सकता है. आईपीएल का यह सीजन अब धीरे-धीरे अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां प्लेऑफ के लिए मुकाबला रोचक होता जाएगा. यहां से टीमें करीबी अंतर से या तो आगे जाएंगी या उस बस को मिस कर देंगी.