रफ्तार के सामने बेबस है दिल्ली का यह धुरंधर, CSK बनाएगी तगड़ा प्लान

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IPL 2026: रफ्तार के सामने बेबस होता है दिल्ली का यह धुरंधर, आंकड़े देते हैं गवाही, चेन्नई सुपर किंग्स बनाएगी तगड़ा प्लान

इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा. दोनों ही टीमों के लिए प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिहाज से आज का मैच बहुत जरूरी है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 05, 2026, 12:53 PM IST

Published On May 05, 2026, 12:53 PM IST

Last UpdatedMay 05, 2026, 12:53 PM IST

Nitish Rana and KL Rahul. Rana struggles against Pace

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला है. यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा. दिल्ली की टीम अंक तालिका में इस वक्त सातवें नंबर पर है और चेन्नई सुपर किंग्स छठे. प्लेऑफ की रोचक होती दौड़ में आज का मुकाबला और तड़का लगा सकता है. यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा. चोटी पर काबिज पंजाब किंग्स के 13 अंक हैं. और उसके बाद चार टीमों के 12-12 अंक हैं. और फिर चेन्नई और दिल्ली हैं. यानी एक जीत और समीकरण में बड़ा बदलाव हो सकता है.

दिल्ली ने गंवाए हैं कई मौके

अपने घरेलू मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स चाहेगी कि 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर के हाथों मिली हार का बदला ले सके. दिल्ली की टीम ने इस सीजन में कई मौके गंवाए हैं. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली एक रन की हार हो या पंजाब किंग्स के खिलाफ 264 रन भी न बचा पाना. इन मुकाबलों को दिल्ली जीत सकती थी. और अगर ऐसा हो जाता तो अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम काफी बेहतर स्थिति में होती. वहीं दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत खराब रही थी. लेकिन धीरे-धीरे टीम ने मौके बनाए. और अब चार जीत के साथ वह प्लेऑफ की जगह की रेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है.

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नीतीश राणा की है बड़ी परेशानी

दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी केएल राहुल पर काफी हद तक निर्भर रही. राहुल इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. दाएं हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 9 मैचों में 54.13 के औसत से 433 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक-रेट 185.83 का रहा है. लेकिन धीरे-धीरे ही सही उन्हें बल्लेबाजों का भी समर्थन मिलने लगा. नंबर तीन पर नीतीश राणा ने टीम को अच्छा सपोर्ट दिया है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज पंजाब किंग्स के खिलाफ 91 रन की पारी खेली थी. लेकिन राणा की एक कमजोरी है जिसका फायदा चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज उठाना चाहेंगे.

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पेस के सामने नीतीश राणा को दिक्कत

टीम से ड्रॉप होने से पहले लगातार 14 मैचों में नीतीश राणा तेज गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते रहे हैं. 140 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार की गेंदबाजी के आगे उनका स्ट्राइक-रेट 100 का रहा है. पिछले चार मैचों में भी उनका स्ट्राइक रेट पेसर्स के सामने सिर्फ 93 का रहा है. हालांकि वह फॉर्म में आ चुके हैं लेकिन तेज रफ्तार गेंदबाजी के खिलाफ वह खुलकर नहीं खेल पाते हैं. रुतुराज गायकवाड़ की टीम के पास यह आंकड़े जरूर होंगे और ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि राणा के खिलाफ शुरुआत में ही तेज गेंदबाजों को आक्रमण पर लगाया जाए.

Most sixes in IPL as an Indian opener KL Rahul in List

दिल्ली और चेन्नई दोनों के लिए आज का मैच बहुत अहम हो सकता है. आईपीएल का यह सीजन अब धीरे-धीरे अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां प्लेऑफ के लिए मुकाबला रोचक होता जाएगा. यहां से टीमें करीबी अंतर से या तो आगे जाएंगी या उस बस को मिस कर देंगी.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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