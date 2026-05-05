अक्षर पटेल का बल्ला फिर नाकाम, कप्तान बना DC की सबसे बड़ी टेंशन

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IPL 2026: अक्षर पटेल फिर नाकाम, रन के लिए तरस रहा है बल्ला, कप्तान ही बने दिल्ली कैपटिल्स की सबसे बड़ी टेंशन

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल का बल्ला आईपीएल 2026 में एक-एक रन के लिए तरस रहा है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इस पूरे सीजन में अभी तक सिर्फ तीन चौके लगाए हैं. और उनका औसत दहाई का भी नहीं है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 05, 2026, 10:12 PM IST

Published On May 05, 2026, 10:12 PM IST

Last UpdatedMay 05, 2026, 10:12 PM IST

Axar Patel Form in IPL 2026

अक्षर पटेल का बल्ला आईपीएल 2026 में बिलकुल शांत है.

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज, मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. सीजन का यह 48वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर हो रहा है. दिल्ली की टीम ने इस मैच में चेन्नई के सामने 156 रन का टारगेट रखा है. दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. अक्षर पटेल ने टॉस तो जरूर जीता लेकिन वह टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पा रहे हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मंगलवार के मुकाबले में अपनी खराब फॉर्म से बाहर नहीं निकल पाया. और उस वक्त मुश्किल में फंसी अपनी टीम को और चिंता में डाल गया.

अक्षर पटेल ने इस मैच में सिर्फ दो ही रन बनाए. वह गुरजापनीत सिंह की गेंद का शिकार बने. इस मैच में उन्होंने सिर्फ छह गेंदों का सामना किया. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के लिए यह सीजन बल्ले से बहुत खराब रहा है. इस ऑलराउंडर ने दिल्ली के लिए बीते कुछ सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया है. साल 2025 में उन्होंने 11 पारियो में 263, साल 2024 की 12 पारियों में 235, 2023 में 13 पारियों में 283 रन बनाए थे. लेकिन इस सीजन में फॉर्म उनसे बुरी तरह रूठा हुआ है. आईपीएल 2026 में खेले गए 10 मैचों की सात पारियों में अक्षर पटेल ने सिर्फ 33 रन बनाए हैं. और इसमें से भी 26 रन तो एक ही पारी में आए हैं. पूरे सीजन में वह अभी तक सिर्फ तीन चौके लगा चुके है. आईपीएल के इस सीजन में वह दो बार खाता भी नहीं खोल पाए हैं. 26 के बाद उन्होंने एक पारी में सबसे ज्यादा 2 रन बनाए हैं.

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इस मैच में दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही. पावरप्ले में दिल्ली के दोनों ओपनर पविलियन लौट चुके थे. पथुम निसांका ने 19 और केएल राहुल ने 12 रन बनाए. दिल्ली के बल्लेबाजों को शुरुआत तो मिल रही थी लेकिन कोई उसे बड़े स्कोर तक नहीं ले जा पाया. दिल्ली कैपिटल्स की आधी टीम 69 के स्कोर तक पविलियन लौट चुकी थी. दिल्ली की बल्लेबाजी का इतना बुरा हाल था कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ही उसे अपने इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करना पड़ा. टीम ने समीर रिजवी को करुण नायर की जगह इम्पैक्ट सब बुलाया. आम तौर पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें गेंदबाजी के दौरान अपना इम्पैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करती हैं. लेकिन यहां दिल्ली की टीम की मजबूरी थी. और इस फैसले ने दिल्ली को कुछ सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद की. रिजवी ने 38 बनाए. और ट्रिस्टन स्टब्स (24 गेंद पर 40 रन) के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 65 रन जोड़े. अंत में आशुतोष शर्मा ने 5 गेंद पर 14 रन बनाए.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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