अक्षर पटेल का बल्ला फिर नाकाम, कप्तान बना DC की सबसे बड़ी टेंशन

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज, मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. सीजन का यह 48वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर हो रहा है. दिल्ली की टीम ने इस मैच में चेन्नई के सामने 156 रन का टारगेट रखा है. दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. अक्षर पटेल ने टॉस तो जरूर जीता लेकिन वह टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पा रहे हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मंगलवार के मुकाबले में अपनी खराब फॉर्म से बाहर नहीं निकल पाया. और उस वक्त मुश्किल में फंसी अपनी टीम को और चिंता में डाल गया.

अक्षर पटेल ने इस मैच में सिर्फ दो ही रन बनाए. वह गुरजापनीत सिंह की गेंद का शिकार बने. इस मैच में उन्होंने सिर्फ छह गेंदों का सामना किया. दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के लिए यह सीजन बल्ले से बहुत खराब रहा है. इस ऑलराउंडर ने दिल्ली के लिए बीते कुछ सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया है. साल 2025 में उन्होंने 11 पारियो में 263, साल 2024 की 12 पारियों में 235, 2023 में 13 पारियों में 283 रन बनाए थे. लेकिन इस सीजन में फॉर्म उनसे बुरी तरह रूठा हुआ है. आईपीएल 2026 में खेले गए 10 मैचों की सात पारियों में अक्षर पटेल ने सिर्फ 33 रन बनाए हैं. और इसमें से भी 26 रन तो एक ही पारी में आए हैं. पूरे सीजन में वह अभी तक सिर्फ तीन चौके लगा चुके है. आईपीएल के इस सीजन में वह दो बार खाता भी नहीं खोल पाए हैं. 26 के बाद उन्होंने एक पारी में सबसे ज्यादा 2 रन बनाए हैं.

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इस मैच में दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही. पावरप्ले में दिल्ली के दोनों ओपनर पविलियन लौट चुके थे. पथुम निसांका ने 19 और केएल राहुल ने 12 रन बनाए. दिल्ली के बल्लेबाजों को शुरुआत तो मिल रही थी लेकिन कोई उसे बड़े स्कोर तक नहीं ले जा पाया. दिल्ली कैपिटल्स की आधी टीम 69 के स्कोर तक पविलियन लौट चुकी थी. दिल्ली की बल्लेबाजी का इतना बुरा हाल था कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ही उसे अपने इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करना पड़ा. टीम ने समीर रिजवी को करुण नायर की जगह इम्पैक्ट सब बुलाया. आम तौर पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें गेंदबाजी के दौरान अपना इम्पैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करती हैं. लेकिन यहां दिल्ली की टीम की मजबूरी थी. और इस फैसले ने दिल्ली को कुछ सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद की. रिजवी ने 38 बनाए. और ट्रिस्टन स्टब्स (24 गेंद पर 40 रन) के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 65 रन जोड़े. अंत में आशुतोष शर्मा ने 5 गेंद पर 14 रन बनाए.