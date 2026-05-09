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IPL 2026: अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन उम्मीदें हैं बहुत कम

Delhi Capitals IPL Playoffs Scenario: दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए अब प्लेऑफ में पहुंचने के कितने रास्ते बचे हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स से हार के बाद क्या हैं दिल्ली की उम्मीदें.

Edited By : Bharat Malhotra |May 09, 2026, 10:08 AM IST

Published On May 09, 2026, 10:08 AM IST

Last UpdatedMay 09, 2026, 10:08 AM IST

How Will Delhi Capitals will reach in playoffs

नई दिल्ली: दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ के रास्ते और मुश्किल हो गए हैं. शुक्रवार, 8 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों मिली हार ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं. अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए इस मैच में दिल्ली को 8 विकेट से हार मिली. पहले कोलकाता के स्पिनर्स ने दिल्ली की बैटिंग पर लगाम लगाई और फिर फिन एलन की 47 गेंद की सेंचुरी ने हालत और खराब कर दी.

पथुम निसांका ने 50 रन की पारी खेलकर दिल्ली को 74 रन के स्कोर तक पहुंचाया था. लेकिन इसके बाद सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर दिल्ली के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांधकर रख दिया. और विकेट गिरने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि टीम 8 विकेट पर 142 रन तक ही पहुंच सकी. केकेआर ने 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. और अक्षर पटेल की टीम को करारी शिकस्त दी. और हार ने राजधानी की टीम के अंतिम चार में पहुंचने की उम्मीदों को बहुत नुकसान पहुंचाया.

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क्या है दिल्ली की मौजूदा हालत

दिल्ली कैपिटल्स ने अभी 11 मैच खेले हैं. और उसमें से चार जीते हैं. सात मैच दिल्ली की टीम हारी है. चार जीत से उसके 8 अंक हैं. और वह अंक तालिका में 8वें नंबर पर खिसक गई है. सबसे बड़ी बात दिल्ली का नेट रनरेट भी बहुत खराब है. यह -1.154 है, जो काम को और खराब करता है.

अब दिल्ली के सिर्फ तीन मैच बचे हैं. और यहां से चार पायदान की छलांग बहुत बड़ा काम होगा. और अब मामला पूरी तरह से उसके हाथ में भी नहीं है. दिल्ली की रन रेट भी बहुत खराब है. और उसकी किस्मत अब दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर करती है. दिल्ली अब कोई गलती नहीं कर सकती. और साथ ही उसे यह भी प्रार्थना करनी होगी कि बाकी नतीजे भी उसके पक्ष में रहें.

क्या दिल्ली प्लेऑफ में पहुंच सकती है?

10 टीमों के साथ आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए 14 अंक कई बार काफी नहीं होते. 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बहुत ज्यादा रहती हैं. 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद 12 अंकों के साथ भी क्वॉलिफाइ कर गई थी. लेकिन तब 8 टीमों का टूर्नामेंट होता था. और यह एक अपवाद है. इसके अलावा कभी कोई टीम जीत से ज्यादा हार के साथ अंतिम चार में नहीं पहुंची है.

दिल्ली अब हद से हद इतना कर सकती है कि वह अपने सभी तीनों मैच जीते. और 14 अंक पहुंचे. इसके साथ ही उन जीत का अंतर भी ऐसा रखे कि टीम की रन रेट बेहतर हो सके. क्योंकि 14 अंकों तक पहुंचने के बाद भी दिल्ली की टीम इस मामले में पिछड़ सकती है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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