IPL 2026 में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच पहला मैच खेला जाएगा. पंजाब किंग्स की टीम ने अभी तक इस सीजन में कमाल का खेल दिखाया है. वहीं दिल्ली ने छह में से तीन मैच जीते हैं.
Published On Apr 25, 2026, 11:43 AM IST
Last UpdatedApr 25, 2026, 11:43 AM IST
delhi capitals vs punjab kings
नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज दो अहम मुकाबले हैं. पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा. यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा. 25 अप्रैल को यह मुकाबला खेला जाएगा. दोपहर साढ़े तीन होने वाले इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा है भारी.
अंक तालिका के हिसाब से देखें तो पंजाब किंग्स की टीम अभी चोटी पर है. पंजाब किंग्स की टीम ने 6 मैच खेले हैं और इसमें से पांच मैच उसने जीत हासिल की है. एक मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ बेनतीजा रहा था. वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने छह मैच खेले हैं और इसमें से उसने तीन जीते हैं और तीन हारे हैं. उसके कुल छह अंक हैं.
दोनों टीमों के बीच अभी तक 34 मैच खेले हैं. और इसमें से 16 मैच दिल्ली कैपिटल्स ने और 17 मैच पंजाब किंग्स ने जीते हैं. एक मैच बेनतीजा रहा है. दोनों टीमों के बीच पिछले सीजन में एक मैच हुआ था और दिल्ली ने उस मैच में जीत हासिल की थी.
पंजाब किंग्स की टीम संतुलित नजर आ रही है. टीम की बल्लेबाजी में प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने उसे बहुत अच्छी शुरुआत दी है. इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर 254 है जो पंजाब किंग्स ने ही बनाया है. प्रियांश के लिए दिल्ली उनका घरेलू मैदान है. और यहीं दिल्ली प्रीमियर लीग से उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी. प्रभसिमरन सिंह ने टूर्नामेंट में अभी तक 211 और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 208 रन बनाए हैं.
कूपर कोनोली ने आईपीएल 2026 में 223 रन बनाए हैं. वह सीजन में पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. टीम की गेंदबाजी भी मिलकर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स की गेंदबाजी के अगुआ हैं वहीं मार्को यानसन, विजयकुमार वैसाख और जेवियर बार्टलेट पेस बैटरी को पावर देते हैं. वहीं युजवेंद्र चहल की फिरकी ने भी विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है.
वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह भले ही घरेलू मैदान हो लेकिन उसकी परेशानियां कहीं ज्यादा हैं. दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी में निरतंरता है. केएल राहुल, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी ने अच्छा प्रदर्शन किया था. ओपनर प्रथुम निसांका अच्छी शुरुआत करने के बाद भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाए हैं. और टीम का मिडल-ऑर्डर भी नियमित तौर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं.
अक्षर पटेल की कप्तानी भी आलोचना के घेरे में है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने ने तो अपने ओवर पूरे किए और न ही बाएं हाथ के लेग स्पिनर कुलदीप यादव से ओवर पूरे करवाए. इस फैसले को कई जानकारों ने गलत बताया.
दिल्ली कैपिटल्स (संभावित टीम): 1 पथुम निसांका, 2 केएल राहुल, 3 समीर रिज़वी, 4 करुण नायर, 5 डेविड मिलर, 6 ट्रिस्टन स्टब्स, 7 अक्षर पटेल, 8 कुलदीप यादव, 9 लुंगी एनगिडी, 10 आकिब नबी, 11 टी नटराजन, 12 आशुतोष शर्मा
पंजाब किंग्स (संभवित टीम): 1 प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), 2 प्रियांश आर्य, 3 कूपर कोनोली, 4 श्रेयस अय्यर, 5 मार्कस स्टोइनिस, 6 नेहाल वढेरा, 7 शशांक सिंह, 8 मार्को यानसन, 9 युजवेंद्र चहल 10 जेवियर बार्टलेट, 11 अर्शदीप सिंह, 12 विजयकुमार वैशाक