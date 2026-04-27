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IPL 2026, DC vs RCB: Head-to-Head में कौन है किस पर भारी, देखें आंकड़ों की पूरी कहानी

दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज मुकाबला खेला जाएगा. इन दोनों टीमों के बीच कैसा है हेड-टु-हेड में कैसा है रिकॉर्ड.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 27, 2026, 01:54 PM IST

Published On Apr 27, 2026, 01:54 PM IST

Last UpdatedApr 27, 2026, 01:54 PM IST

DC vs RCB के बीच हेड-टू-हेड में कैसा है रिकॉर्ड

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 का 39वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ सोमवार को अरुण जेटली स्टेडियम में है. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स और रजत पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं.

दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल और नीतीश राणा अच्छे लय में हैं. जबकि कप्तान अक्षर पटेल ऑलराउंडर की भूमिका में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, आरसीबी की ओर से विराट कोहली और कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी को मजबूती दे रहे हैं. जबकि जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखे हैं. ऐसे में यह मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है.

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हेड-टू-हेड की बात करें तो दोनों टीमें अब तक 34 मुकाबलों में आमने-सामने हुई हैं. जिसमें आरसीबी का पलड़ा भारी रहा है. आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि दिल्ली कैपिटल्स 13 मुकाबले ही जीत पाई है.

अरुण जेटली स्टेडियम में भी आरसीबी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. इस मैदान पर दोनों टीमें 11 मुकाबलों में आमने-सामने हुई हैं. आरसीबी ने 7 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 4 मुकाबले ही जीत पाई है.

दिल्ली में बल्लेबाजी करने आसान माना जाता है. अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड की वजह से बल्लेबाजों को फायदा होता है. इसके बावजूद, दिल्ली की पिच धीमी हो जाती है और स्पिनरों को अच्छी ग्रिप मिलती है. इस पिच पर गेंदबाजों के लिए कठिनाई रहती है.

क्या होगी दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग-12

दिल्ली कैपिटल्स XII (संभावित):

1 केएल राहुल (विकेटकीपर), 2 पथुम निसांका, 3 नीतीश राणा, 4 समीर रिजवी, 5 ट्रिस्टन स्टब्स, 6 डेविड मिलर, 7 अक्षर पटेल (कप्तान), 8 काइल जैमीसन, 9 कुलदीप यादव, 10 टी नटराजन, 11 मुकेश कुमार, 12 आकिब नबी।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु XII (संभावित):

1 विराट कोहली, 2 जैकब बेथेल, 3 देवदत्त पडिक्कल, 4 रजत पाटीदार (कप्तान), 5 जितेश शर्मा (विकेटकीपर), 6 टिम डेविड, 7 क्रुणाल पंड्या, 8 रोमारियो शेफर्ड, 9 भुवनेश्वर कुमार, 10 रसिख सलाम, 11 जोश हेज़लवुड, 12 सुयश शर्मा

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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