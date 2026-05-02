हार के बाद इमोशनल हुए रियान पराग, आलोचकों पर भी जमकर बरसे

रियान पराग ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार के बाद कहा कि वह आलोचकों को जवाब देना जरूरी नहीं समझते. उन्होंने इमोशनल होकर कहा, मेरी पारी मायने नहीं रखतीं, आखिर हम मैच हार गए.
Published On May 02, 2026, 11:37 AM IST
Last UpdatedMay 02, 2026, 11:37 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उतरने से पहले से ही राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग के लिए परेशानियां चल रही थीं. ड्रेसिंग रूम में वेपिंग (ई-सिगरेट पीने) के चलते उन पर मैच फीस का 25 फीसदी जुर्माना लगा था. और साथ ही एक डिमेरिट पॉइंट की भी सजा मिली थी. हालांकि दिल्ली के खिलाफ उन्होंने आलोचकों को अपने बल्ले से जवाब देने की कोशिश की.
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने शुक्रवार, 1 मई को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर 50 गेंद पर 90 रन की पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने कई आकर्षक शॉट लगाए. इसमें 8 चौके और पांच छक्के शामिल थे. उनकी पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 6 विकेट पर 225 रन बनाए. यह स्कोर हालांकि काफी नहीं रहा. दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी हार की तिकड़ी के बाद राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से मात दी.
पराग ने हालांकि मैच के बाद कहा कि बाहर से हो रही आलोचनाओं से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. उनकी पहली प्राथमिकता राजस्थान रॉयल्स के लिए नतीजे हासिल करना है.
उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी आलोचक या किसी भी जो इस बारे में बात कर रहा है, जवाब देने की जरूरत है. लेकिन आखिर में मेरा काम अपनी टीम के लिए दो अंक हासिल करना है. अगर हम अंत में मैच हार गए हैं तो मेरा स्कोर और मेरी पारी कोई मायने नहीं रखते.’ उनकी आंखें डबडबा गईं और उन्होंने कहा, ‘आखिर में, हम मैच हार गए.’
दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल और पथुम निसांका ने पहले विकेट के लिए 110 रन जोड़े. राहुल ने 40 गेंद पर 75 और निसांका ने 33 गेंद पर 62 रन की पारी खेली. इसी साझेदारी ने 226 रन के लक्ष्य का पीछा करने की नींव रखी. आखिर में ट्रिस्टन स्टब्स के नाबाद 18 और आशुतोष शर्मा के नाबाद 25 रन की मदद से दिल्ली ने 5 गेंद बाकी रहते मैच अपने नाम कर लिया.
पराग ने शुक्रवार ने अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन पर कहा कि बीच के ओवरों में और बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे. राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद पराग के अलावा और अंत में डोनोवन फरेरा (14 गेंद में नाबाद 47 रन) की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत दिल्ली ने अच्छा स्कोर बना लिया था. लेकिन आखिर में बाजी दिल्ली के हाथ लगी.
पराग ने मैच के बाद कहा, ‘मुझे लगा कि यह एक अच्छा स्कोर था. 200 के आस-पास का स्कोर ठीक था. बीच के ओवरों में हम और बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे.’
वह चोटिल होने के कारण मैदान से बाहर चले गए थे. उन्होंने अपनी चोट के बारे में कहा, ‘उम्मीद है कि यह ज्यादा गंभीर नहीं है, हैमस्ट्रिंग चोट लगी है। एक हफ्ते का ब्रेक लूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा.’
इनपुट- भाषा