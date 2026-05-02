हार के बाद इमोशनल हुए रियान पराग, आलोचकों पर भी जमकर बरसे

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IPL 2026: रियान पराग ने डबडबाई आंखों से कहा, 'आखिर हम हार गए', चोट पर भी दिया अपडेट

रियान पराग ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार के बाद कहा कि वह आलोचकों को जवाब देना जरूरी नहीं समझते. उन्होंने इमोशनल होकर कहा, मेरी पारी मायने नहीं रखतीं, आखिर हम मैच हार गए.

Edited By : Bharat Malhotra |May 02, 2026, 11:37 AM IST

Published On May 02, 2026, 11:37 AM IST

Last UpdatedMay 02, 2026, 11:37 AM IST

Riyan parag news update after dc match

नई दिल्ली: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उतरने से पहले से ही राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग के लिए परेशानियां चल रही थीं. ड्रेसिंग रूम में वेपिंग (ई-सिगरेट पीने) के चलते उन पर मैच फीस का 25 फीसदी जुर्माना लगा था. और साथ ही एक डिमेरिट पॉइंट की भी सजा मिली थी. हालांकि दिल्ली के खिलाफ उन्होंने आलोचकों को अपने बल्ले से जवाब देने की कोशिश की.

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने शुक्रवार, 1 मई को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर 50 गेंद पर 90 रन की पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने कई आकर्षक शॉट लगाए. इसमें 8 चौके और पांच छक्के शामिल थे. उनकी पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 6 विकेट पर 225 रन बनाए. यह स्कोर हालांकि काफी नहीं रहा. दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी हार की तिकड़ी के बाद राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से मात दी.

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आलोचकों से कोई फर्क नहीं पड़ता

पराग ने हालांकि मैच के बाद कहा कि बाहर से हो रही आलोचनाओं से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. उनकी पहली प्राथमिकता राजस्थान रॉयल्स के लिए नतीजे हासिल करना है.

उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी आलोचक या किसी भी जो इस बारे में बात कर रहा है, जवाब देने की जरूरत है. लेकिन आखिर में मेरा काम अपनी टीम के लिए दो अंक हासिल करना है. अगर हम अंत में मैच हार गए हैं तो मेरा स्कोर और मेरी पारी कोई मायने नहीं रखते.’ उनकी आंखें डबडबा गईं और उन्होंने कहा, ‘आखिर में, हम मैच हार गए.’

केएल राहुल और पथुम निसांका ने दी दिल्ली को तेज शुरुआत

दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल और पथुम निसांका ने पहले विकेट के लिए 110 रन जोड़े. राहुल ने 40 गेंद पर 75 और निसांका ने 33 गेंद पर 62 रन की पारी खेली. इसी साझेदारी ने 226 रन के लक्ष्य का पीछा करने की नींव रखी. आखिर में ट्रिस्टन स्टब्स के नाबाद 18 और आशुतोष शर्मा के नाबाद 25 रन की मदद से दिल्ली ने 5 गेंद बाकी रहते मैच अपने नाम कर लिया.

पराग ने कहा, बीच के ओवरों में कर सकते थे बेहतर गेंदबाजी

पराग ने शुक्रवार ने अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन पर कहा कि बीच के ओवरों में और बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे. राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद पराग के अलावा और अंत में डोनोवन फरेरा (14 गेंद में नाबाद 47 रन) की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत दिल्ली ने अच्छा स्कोर बना लिया था. लेकिन आखिर में बाजी दिल्ली के हाथ लगी.

पराग ने मैच के बाद कहा, ‘मुझे लगा कि यह एक अच्छा स्कोर था. 200 के आस-पास का स्कोर ठीक था. बीच के ओवरों में हम और बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे.’

वह चोटिल होने के कारण मैदान से बाहर चले गए थे. उन्होंने अपनी चोट के बारे में कहा, ‘उम्मीद है कि यह ज्यादा गंभीर नहीं है, हैमस्ट्रिंग चोट लगी है। एक हफ्ते का ब्रेक लूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा.’

इनपुट- भाषा

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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