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IPL 2026 Final RCB vs GT: घरेलू मैदान पर घातक है शुभमन गिल की टीम, RCB के लिए आसान नहीं होगा खिताबी मुकाबला

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज, रविवार 31 मई 2026 को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होगा. इस मैदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. और ऐसे में आरसीबी के लिए खिताब बचाना आसान नहीं होगा.

Edited By : Bharat Malhotra |May 31, 2026, 11:38 AM IST

Published On May 31, 2026, 11:38 AM IST

Last UpdatedMay 31, 2026, 11:38 AM IST

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नई दिल्ली: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) और गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के बीच रविवार, 31 मई को खेला जाएगा. इस महामुकाबले की मेजबानी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम करेगा. यह शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम का अपने घरेलू मैदान पर रिकॉर्ड कमाल का है.

गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के इस मैदान पर अब तक 22 मुकाबले खेले हैं. इसमें से टीम को 15 में जीत मिली है. आईपीएल 2026 में जीटी ने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले 7 मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज की है, जबकि 2 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. गुजरात टाइटंस ने आईपीएल का पहला खिताब इसी मैदान पर साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता था. वहीं, साल 2023 में जीटी ने दूसरे क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल का टिकट भी हासिल किया था.

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आईपीएल 2026 में अहमदाबाद के इस ग्राउंड पर आरसीबी और जीटी की एक बार भिड़ंत हो चुकी है, जहां गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूरी टीम को सिर्फ 155 रनों पर ढेर कर दिया था. अरशद खान और राशिद की गेंदबाजी का जादू चला था, जबकि जेसन होल्डर भी कारगर साबित हुए थे. वहीं, बल्लेबाजी में शुभमन गिल ने सिर्फ 18 गेंदों में 43 रनों की दमदार पारी खेली थी, जबकि जोस बटलर ने 19 गेंदों में 39 रन बनाए थे.

वहीं, आरसीबी का रिकॉर्ड अहमदाबाद में मिलाजुला रहा है. टीम ने इस ग्राउंड पर अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 4 में जीत नसीब हुई है. वहीं, 4 मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हार झेलनी पड़ी है. नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जीटी के खिलाफ आरसीबी ने 2 मैच खेले हैं.

एक मुकाबले में आरसीबी को जीत मिली है, तो एक में हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, आरसीबी ने पिछले सीजन 18 साल का सूखा खत्म करते हुए इसी मैदान पर आईपीएल की ट्रॉफी को पहली बार अपने नाम किया था. फाइनल में टीम ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया था.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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