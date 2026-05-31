इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज, रविवार 31 मई 2026 को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होगा. इस मैदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. और ऐसे में आरसीबी के लिए खिताब बचाना आसान नहीं होगा.
Published On May 31, 2026, 11:38 AM IST
Last UpdatedMay 31, 2026, 11:38 AM IST
नई दिल्ली: आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) और गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के बीच रविवार, 31 मई को खेला जाएगा. इस महामुकाबले की मेजबानी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम करेगा. यह शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम का अपने घरेलू मैदान पर रिकॉर्ड कमाल का है.
गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के इस मैदान पर अब तक 22 मुकाबले खेले हैं. इसमें से टीम को 15 में जीत मिली है. आईपीएल 2026 में जीटी ने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले 7 मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज की है, जबकि 2 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. गुजरात टाइटंस ने आईपीएल का पहला खिताब इसी मैदान पर साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता था. वहीं, साल 2023 में जीटी ने दूसरे क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल का टिकट भी हासिल किया था.
आईपीएल 2026 में अहमदाबाद के इस ग्राउंड पर आरसीबी और जीटी की एक बार भिड़ंत हो चुकी है, जहां गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूरी टीम को सिर्फ 155 रनों पर ढेर कर दिया था. अरशद खान और राशिद की गेंदबाजी का जादू चला था, जबकि जेसन होल्डर भी कारगर साबित हुए थे. वहीं, बल्लेबाजी में शुभमन गिल ने सिर्फ 18 गेंदों में 43 रनों की दमदार पारी खेली थी, जबकि जोस बटलर ने 19 गेंदों में 39 रन बनाए थे.
वहीं, आरसीबी का रिकॉर्ड अहमदाबाद में मिलाजुला रहा है. टीम ने इस ग्राउंड पर अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 4 में जीत नसीब हुई है. वहीं, 4 मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हार झेलनी पड़ी है. नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जीटी के खिलाफ आरसीबी ने 2 मैच खेले हैं.
एक मुकाबले में आरसीबी को जीत मिली है, तो एक में हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, आरसीबी ने पिछले सीजन 18 साल का सूखा खत्म करते हुए इसी मैदान पर आईपीएल की ट्रॉफी को पहली बार अपने नाम किया था. फाइनल में टीम ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया था.