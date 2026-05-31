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IPL 2026: कैसी रहेगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच, विकेट गिरेंगे या बरसेंगे रन

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल आज अहमदाबाद में खेला जाएगा. कैसी होगी पिच. रन बनेंगे या गेंदबाजों को मिलेगी मदद. इसी पिच पर बेंगलुरु ने पिछले साल इसी पिच पर खिताब जीता था.

Edited By : Bharat Malhotra |May 31, 2026, 04:33 PM IST

Published On May 31, 2026, 04:33 PM IST

Last UpdatedMay 31, 2026, 04:33 PM IST

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर यह मैच शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. खेल शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा. दोनों ही टीमों ने एक-एक बार ट्रॉफी पर कब्जा किया है. गुजरात ने अपने पहले ही सीजन में साल 2022 में ट्रॉफी जीती थी. वहीं आरसीबी ने पिछले साल अपना ट्रॉफी का सूखा खत्म किया था.

कैसा रहा है दोनों टीमों का सफर

आईपीएल 2026 में आरसीबी पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर रही थी. उसने 14 में से 9 मैच जीते थे. उसके 18 अंक थे. वहीं गुजरात के भी 18 अंक थे. दोनों टीमों के अंक बराबर थे लेकिन बेहतर नेट रन रेट के आधार पर बेंगलुरु की टीम टॉप पर रही थी. इसके बाद दोनों के बीच क्वॉलिफायर-1 में मुकाबला हुआ. इसमें बेंगलुरु ने 92 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल की. इसके बाद गुजरात टाइटंस ने दूसरे क्वॉलिफायर में राजस्थान रॉयल्स को मात दी. और अब वह फाइनल में पहुंच चुकी है.

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कैसा है दोनों टीमों का आपसी मुकाबला

गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अभी तक आईपीएल में 9 मैच हुए हैं. और बेंगलुरु ने इसमें से पांच मैच जीते हैं. और चार मैच गुजरात ने जीते हैं. इस सीजन में दोनों टीमों ने अपने घरेलू मुकाबले जीते.

इसी मैदान पर जीता था बेंगलुरु

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए यह मैदान बहुत लकी रहा है. बीते साल उसने इसी मैदान पर पंजाब किंग्स को छह रन से हराकर ट्रॉफी जीती थी. वहीं अपने इस घरेलू मैदान पर गुजरात का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है. गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के इस मैदान पर अब तक 22 में से 15 में जीत मिली है. आईपीएल 2026 में जीटी ने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले 7 मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज की है, जबकि 2 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है.

कैसी रहेगी पिच और मौसम

यह मैच भी उसी पिच पर खेला जाएगा जिस पर पिछला फाइनल मैच खेला गया था. इस सीजन में इस पिच को दो बार इस्तेमाल किया गया है. गुजरात टाइटंस ने इसी पिच पर बेंगलुरु को घरेलू मैच में हराया था. अहमदाबाद में रनों का पीछा करने वाली टीमों को फायदा होता है. पिछले छह में चार मैच रनों का पीछा करने वाली टीम ही जीती है. अहमदाबाद का मौसम अच्छा रहने वाला है. आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. अहमदाबाद में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. वह उमस 52 प्रतिशत रहने वाली है.

कैसी रहेगी दोनों टीमें

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (संभावित): 1 विराट कोहली, 2 वेंकटेश अय्यर/फिल साल्ट, 3 देवदत्त पडिक्कल, 4 रजत पाटीदार (कप्तान), 5 क्रुणाल पंड्या, 6 टिम डेविड, 7 जितेश शर्मा (विकेटकीपर), 8 रोमारियो शेफर्ड, 9 भुवनेश्वर कुमार, 10 जोश हेजलवुड, 11 रसिख सलाम, 12 जैकब डफी

गुजरात टाइटंस (संभावित): 1 शुबमन गिल (कप्तान), 2 बी साई सुदर्शन, 3 जोस बटलर (विकेटकीपर), 4 वाशिंगटन सुंदर, 5 निशांत सिंधु, 6 जेसन होल्डर, 7 राहुल तेवतिया, 8 राशिद खान, 9 आर साई किशोर, 10 कागिसो रबाडा, 11 प्रसिद्ध कृष्णा, 12 मोहम्मद सिराज

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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