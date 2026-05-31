IPL 2026: कैसी रहेगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच, विकेट गिरेंगे या बरसेंगे रन

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर यह मैच शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. खेल शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा. दोनों ही टीमों ने एक-एक बार ट्रॉफी पर कब्जा किया है. गुजरात ने अपने पहले ही सीजन में साल 2022 में ट्रॉफी जीती थी. वहीं आरसीबी ने पिछले साल अपना ट्रॉफी का सूखा खत्म किया था.

कैसा रहा है दोनों टीमों का सफर

आईपीएल 2026 में आरसीबी पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर रही थी. उसने 14 में से 9 मैच जीते थे. उसके 18 अंक थे. वहीं गुजरात के भी 18 अंक थे. दोनों टीमों के अंक बराबर थे लेकिन बेहतर नेट रन रेट के आधार पर बेंगलुरु की टीम टॉप पर रही थी. इसके बाद दोनों के बीच क्वॉलिफायर-1 में मुकाबला हुआ. इसमें बेंगलुरु ने 92 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल की. इसके बाद गुजरात टाइटंस ने दूसरे क्वॉलिफायर में राजस्थान रॉयल्स को मात दी. और अब वह फाइनल में पहुंच चुकी है.

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कैसा है दोनों टीमों का आपसी मुकाबला

गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अभी तक आईपीएल में 9 मैच हुए हैं. और बेंगलुरु ने इसमें से पांच मैच जीते हैं. और चार मैच गुजरात ने जीते हैं. इस सीजन में दोनों टीमों ने अपने घरेलू मुकाबले जीते.

इसी मैदान पर जीता था बेंगलुरु

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए यह मैदान बहुत लकी रहा है. बीते साल उसने इसी मैदान पर पंजाब किंग्स को छह रन से हराकर ट्रॉफी जीती थी. वहीं अपने इस घरेलू मैदान पर गुजरात का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है. गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के इस मैदान पर अब तक 22 में से 15 में जीत मिली है. आईपीएल 2026 में जीटी ने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले 7 मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज की है, जबकि 2 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है.

कैसी रहेगी पिच और मौसम

यह मैच भी उसी पिच पर खेला जाएगा जिस पर पिछला फाइनल मैच खेला गया था. इस सीजन में इस पिच को दो बार इस्तेमाल किया गया है. गुजरात टाइटंस ने इसी पिच पर बेंगलुरु को घरेलू मैच में हराया था. अहमदाबाद में रनों का पीछा करने वाली टीमों को फायदा होता है. पिछले छह में चार मैच रनों का पीछा करने वाली टीम ही जीती है. अहमदाबाद का मौसम अच्छा रहने वाला है. आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. अहमदाबाद में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. वह उमस 52 प्रतिशत रहने वाली है.

कैसी रहेगी दोनों टीमें

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (संभावित): 1 विराट कोहली, 2 वेंकटेश अय्यर/फिल साल्ट, 3 देवदत्त पडिक्कल, 4 रजत पाटीदार (कप्तान), 5 क्रुणाल पंड्या, 6 टिम डेविड, 7 जितेश शर्मा (विकेटकीपर), 8 रोमारियो शेफर्ड, 9 भुवनेश्वर कुमार, 10 जोश हेजलवुड, 11 रसिख सलाम, 12 जैकब डफी

गुजरात टाइटंस (संभावित): 1 शुबमन गिल (कप्तान), 2 बी साई सुदर्शन, 3 जोस बटलर (विकेटकीपर), 4 वाशिंगटन सुंदर, 5 निशांत सिंधु, 6 जेसन होल्डर, 7 राहुल तेवतिया, 8 राशिद खान, 9 आर साई किशोर, 10 कागिसो रबाडा, 11 प्रसिद्ध कृष्णा, 12 मोहम्मद सिराज