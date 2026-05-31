IPL 2026 Final, RCB vs GT: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, कौन है सबसे कामयाब गेंदबाज और बल्लेबाज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आज इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फआइनल में आमने-सामने होंगी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर 31 मई को शाम सात बजे सिक्का उछलते ही खेल शुरू हो जाएगा. और दिन खत्म होते-होते पता चल जाएगा कि आखिर कौन सी टीम इस बार ट्रॉफी उठाएगी. इस मैच से पहले देखते हैं वे सभी नंबर्स जो आपके लिए जानने जरूरी हैं. दोनों के बीच हेड-टू-हेड कैसा है. और बाकी आंकड़े जो इस मैच से पहले आपको जानने चाहिए.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने साल 2025 में पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था. और टीम एक बार फिर फाइनल में है. लगातार दूसरी बार. वहीं गुजरात टाइटंस की टीम 2022 में अपने डेब्यू सीजन में ही चैंपियन बन गई थी. टीम अगले साल यानी 2023 के भी फाइनल में पहुंची थी. वह खिताब जीतने के बहुत करीब थी लेकिन आखिरी लम्हों में मैच उसके हाथ से फिसल गया था.

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गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें लीग स्टेज में दो बार भिड़ीं. और दोनों ही बार घरेलू टीम ने मैच जीता. यानी वहां रिकॉर्ड 1-1 से बराबर रहा. इसके बाद क्वॉलिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मैच हुआ. इस मैच में बेंगलुरु ने 92 रन से जीत हासिल की. इसके साथ ही बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंची और गुजरात को दूसरा क्वॉलिफायर खेलना पड़ा. वहां उसने राजस्थान रॉयल्स को सात विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई.

आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला अभी तक कांटे का रहा है. इसमें बेंगलुरु थोड़ा सा आगे है. दोनों टीमों के बीच हुए 9 मुकाबलों में बेंगलुरु ने पांच और गुजरात ने चार बार जीत हासिल की है.

विराट कोहली इन मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. तो मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस हेड-टू-हेड

मैच- 9

RCB जीता- 5

गुजरात टाइटंस जीता- 4

RCB और GT में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

रैंक बल्लेबाज पारी रन औसत स्ट्राइक-रेट सर्वाधिक 1 विराट कोहली 9 503 71.85 153.82 101* 2 शुभमन गिल 7 279 46.50 150.81 100 3 साई सुदर्शन 9 245 30.62 141.61 104* 4 रजत पाटीदार 6 186 37.20 186.00 93* 5 राहुल तेवतिया 6 179 59.66 157.01 68

विराट कोहली ने 9 पारियों में 503 रन गुजरात टाइटंस के खिलाफ बनाए हैं. इस लिस्ट में कोई उनके आसपास भी नहीं है. दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल हैं. गिल ने 7 पारियों में 279 रन बनाए हैं. वह आरसीबी के खिलाफ गुजरात टाइटंस के सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं. गिल के बाद साई सुदर्शन (245) का नंबर आता है. फिर रजत पाटीदार (186) और राहुल तेवतिया (179) हैं.

RCB vs GT में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

रैंक गेंदबाज पारी विकेट इकॉनमी औसत सर्वश्रेष्ठ 1 मोहम्मद सिराज 8 10 8.60 25.80 3/19 2 राशिद खान 9 8 9.55 39.00 2/19 3 भुवनेश्वर कुमार 4 7 6.87 15.71 3/28 4 जोश हेजलवुड 6 5 10.84 50.60 2/39 5 जेसन होल्डर 3 5 8.70 20.60 2/29

मोहम्मद सिराज दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 8 मैचों में 10 विकेट लिए हैं. यहां यह बात ध्यान रखने की है कि साल 2024 तक सिराज बेंगलुरु की टीम का ही हिस्सा थे. साल 2025 में वह गुजरात टाइंटस में शामिल हुए हैं. दूसर पायदान पर गुजरात के राशिद खान हैं जिन्होंने 8 विकेट अपने नाम किए. भुवनेश्वर कुमार ने 7 और जोश हेजलवुड और जेसन होल्डर ने पांच-पांच विकेट लिए हैं.