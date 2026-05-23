IPL 2026: तय हो गई पहले क्वॉलिफायर की टीमें, जानें कब होगा मुकाबला

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले के साथ ही आईपीएल 2026 की टॉप-2 टीमें तय हो गई हैं. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीसरे नंबर पर है.
Published On May 23, 2026, 10:43 AM IST
Last UpdatedMay 23, 2026, 10:43 AM IST
Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 67वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बना दिए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इसके जवाब में चार विकेट पर 200 रन ही बना पाई. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेले गए मैच के साथ ही पहले क्वॉलिफायर की टीमों के नाम तय हो गया है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम हार के बाद भी टेबल के टॉप पर ही है. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीसरे नंबर पर है. टेबल टॉप में आने के लिए सनराइजर्स की टीम को करीब 90 रन से जीतना था. हालांकि उसने 55 रन से जीत हासिल की.
इसके साथ ही पहले क्वॉलिफायर की टीमें तय हो गई हैं. पहला क्वॉलिफायर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगा. यह मैच मंगवलार, 26 मई को धर्मशाला में खेला जाएगा. सनराइजर्स की टीम तीसरे नंबर पर है. उसका मैच बुधवार को होगा. इसका मुकाबला, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स या दिल्ली कैपिटल्स से होगा. आरसीबी (+ 0.783), गुजरात टाइटन्स ( + 0.695) और सनराइजर्स हैदराबाद (+ 0.524) के 18-18 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट से टीमें क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं.