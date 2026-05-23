IPL 2026: तय हो गई पहले क्वॉलिफायर की टीमें, जानें कब होगा मुकाबला

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IPL 2026, RCB vs SRH: तय हो गई पहले क्वॉलिफायर की टीमें, जानें कब होगा मुकाबला

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले के साथ ही आईपीएल 2026 की टॉप-2 टीमें तय हो गई हैं. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीसरे नंबर पर है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 23, 2026, 10:43 AM IST

Published On May 23, 2026, 10:43 AM IST

Last UpdatedMay 23, 2026, 10:43 AM IST

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 67वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बना दिए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इसके जवाब में चार विकेट पर 200 रन ही बना पाई. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेले गए मैच के साथ ही पहले क्वॉलिफायर की टीमों के नाम तय हो गया है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम हार के बाद भी टेबल के टॉप पर ही है. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीसरे नंबर पर है. टेबल टॉप में आने के लिए सनराइजर्स की टीम को करीब 90 रन से जीतना था. हालांकि उसने 55 रन से जीत हासिल की.

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इसके साथ ही पहले क्वॉलिफायर की टीमें तय हो गई हैं. पहला क्वॉलिफायर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगा. यह मैच मंगवलार, 26 मई को धर्मशाला में खेला जाएगा. सनराइजर्स की टीम तीसरे नंबर पर है. उसका मैच बुधवार को होगा. इसका मुकाबला, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स या दिल्ली कैपिटल्स से होगा. आरसीबी (+ 0.783), गुजरात टाइटन्स ( + 0.695) और सनराइजर्स हैदराबाद (+ 0.524) के 18-18 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट से टीमें क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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