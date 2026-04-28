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IPL 2026: अक्षर पटेल पर भड़के पूर्व कप्तान, बोले- आखिरी बार कब कुछ खास किया था?

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कृष्मनचारी श्रीकांत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल से काफी नाराज हैं. अक्षर पटेल ने आईपीएल 2026 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. और श्रीकांत ने इस बात के लिए उनकी आलोचना की है. श्रीकांत की यह टिप्पणी दिल्ली कैपिटल्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मिली शर्मनाक हार...

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 28, 2026, 12:31 PM IST

Published On Apr 28, 2026, 12:31 PM IST

Last UpdatedApr 28, 2026, 12:31 PM IST

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कृष्मनचारी श्रीकांत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल से काफी नाराज हैं. अक्षर पटेल ने आईपीएल 2026 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है. और श्रीकांत ने इस बात के लिए उनकी आलोचना की है. श्रीकांत की यह टिप्पणी दिल्ली कैपिटल्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद आई है.

स्कोरकार्ड- दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

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सोमवार, 27 अप्रैल को हुए मैच में दिल्ली की टीम ने पहले 8 रन पर छह विकेट खो दिए. और अक्षर पटेल ने इस मैच में तीन गेंद खेलीं और वह खाता भी नहीं खोल पाए. दिल्ली कैपिटल्स की टीम 16.3 ओवर 75 रन पर ऑल आउट हो गई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने सिर्फ 6.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. पिछले छह मैचों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पांच मैच हारे हैं. दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत बहुत खराब रही थी. दिल्ली की टीम ने सिर्फ 8 रन पर छह विकेट खो दिए थे.

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श्रीकांत ने साधा अक्षर पटेल पर निशाना

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘उन्होंने काफी लंबे वक्त से बल्ले से कुछ नहीं किया है. यहां तक कि ऑलराउंडर और कप्तान के तौर पर भी उन्होंने लंबे वक्त से उन्होंने कुछ नहीं किया है. आखिर बार उन्होंने बैट और बॉल से कब कुछ खास किया है? आखिर टीम कैसे अच्छा करेगी जब यह मसला होगा?’

पूर्व भारतीय कप्तान ने इसके साथ ही खराब प्रदर्शन के लिए दिल्ली कैपिटल्स के बाकी बल्लेबाजों पर भी निशाना साधा.

स्टब्स और मिलर से खुश नहीं हैं श्रीकांत

उन्होंने कहा, ‘बहुत वक्त हो गया जब ट्रिस्टन स्टब्स ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया हो. बाउंसर के सामने नीतीश राणा कुछ नहीं कर पाते. समीर रिजवी अपनी पारी की शुरुआत में तेज और मीडियम पेस गेंदबाजी के सामने संघर्ष करते हैं. अगर वह किसी स्पिनर पर आक्रमण कर 20 रन बना चुके हों तो वह पेसर्स के खिलाफ भी रन बनाएंगे. मिलर ने भी कुछ प्रभावी खेल नहीं दिखाया है.’ अक्षर पटेल ने 8 मैचों में बल्ले से सिर्फ 6.20 के औसत से बल्लेबाजी की है. वहीं 8 मैचों में वह सिर्फ 7 विकेट ही ले पाए हैं.

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‘दूसरों को कुछ कहने से पहले अपना देखो’

के. श्रीकांत ने दिल्ली कैपिटल्स के कोच हेमंग बदानी पर भी टिप्पणी की. बदानी ने आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (आईपीएल) के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग पर की आलोचना की थी. बदानी ने कहा था इतने साल में चेन्नई सुपर किंग्स की कामयाबी के पीछे महेंद्र सिंह धोनी हैं और स्टीफन फ्लेमिंग का योगदान बहुत कम है.

श्रीकांत ने कहा, ‘दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले खुद को देखिए. इसी वजह से आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए. लेकिन उन्होंने ऐसा किया और अब उन्हें चुप हो जाना चाहिए. अब हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है. अब उनके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. उन्हें फ्लेमिंग पर टिप्पणी करने से पहले अपना काम करना चाहिए था. उन्होंने क्या किया है? तुमने कुछ खास नहीं किया है.’

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BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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