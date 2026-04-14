IPL 2026 POINTS TABLE: CSK ने दोगुने किए अंक, केकेआर के खाते में कोई जीत नहीं,

चेन्नई सुपर किंग्स की यह लगातार दूसरी जीत है. और कोलकाता की टीम अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है.

IPL Points table update

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी कमाल की गेंदबाजी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन से हरा दिया. मंगलवार 14 अप्रैल को एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम पर खेले गए मैच में चेन्नई ने कोलकाता को 193 रन का टारगेट दिया. लेकिन इसके जवाब में कोलकाता की टीम सात विकेट पर 160 रन ही बना सकी. चेन्नई की यह लगातार दूसरी जीत है और टीम को लग रहा होगा कि अब वह लय हासिल करने लगी है. खलील अहमद और अंशुल कम्बोज ने तेज गेंदबाजी की कमान संभाली और पावरप्ले में केकेआर को खुलकर नहीं खेलने दिया. वहीं नूर अहमद और अकील हुसैन ने फिरकी का जाल बिछाया. पारी के अंत के ओवरों में अंशुल कम्बोज ने सधी हुई गेंदबाजी की.

वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को काफी कुछ विचार करने की जरूरत है. सुनील नारायण ने पारी का आगाज किया. उन्होंने 17 गेंद पर 24 रन बनाए. केकेआर का कोई भी बल्लेबाज लय हासिल नहीं कर पाया. रोवमैन पावेल और रमनदीप सिंह ने पारी के अंत में कुछ बल्ला चलाया लेकिन यह काफी नहीं था. इस जीत के बाद चेन्नई की टीम 8वें नंबर पर पहुंच गई है. देखते हैं पूरा पॉइंट्स टेबल

स्थान टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं अंक नेट रन रेट 1 राजस्थान रॉयल्स 5 4 1 0 8 +0.889 2 पंजाब किंग्स 4 3 0 1 7 +0.720 3 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4 3 1 0 6 +1.148 4 सनराइजर्स हैदराबाद 5 2 3 0 4 +0.576 5 दिल्ली कैपिटल्स 4 2 2 0 4 +0.322 6 गुजरात टाइटंस 4 2 2 0 4 -0.029 7 लखनऊ सुपर जायंट्स 4 2 2 0 4 -0.427 8 चेन्नई सुपर किंग्स 5 2 3 0 4 -0.846 9 मुंबई इंडियंस 4 1 3 0 2 -0.772 10 कोलकाता नाइट राइडर्स 5 0 4 1 1 -1.383

(Chennai Super Kings और Kolkata Knight Riders के बीच मैच के बाद अपडेट)