IPL 2026 का पूरा पॉइंट्स टेबल, SRH की छलांग,MI की मुश्किलें बढ़ीं

सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. मुंबई इंडियंस की टीम के अभी 9 अंक हैं. पंजाब किंग्स की टीम अब भी चोटी पर...
Published On Apr 29, 2026, 11:59 PM IST
Last UpdatedApr 29, 2026, 11:59 PM IST
सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. मुंबई इंडियंस की टीम के अभी 9 अंक हैं. पंजाब किंग्स की टीम अब भी चोटी पर बनी हुई है.
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रनरेट
|1
|पंजाब किंग्स
|8
|6
|1
|1
|13
|+1.043
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|8
|6
|2
|0
|12
|+1.919
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|9
|6
|3
|0
|12
|+0.832
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|9
|6
|3
|0
|12
|+0.617
|5
|गुजरात टाइटंस
|8
|4
|4
|0
|8
|-0.475
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स
|8
|3
|5
|0
|6
|-0.121
|7
|दिल्ली कैपिटल्स
|8
|3
|5
|0
|6
|-1.060
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|8
|2
|5
|1
|4
|-0.751
|9
|मुंबई इंडियंस
|8
|2
|6
|0
|4
|-0.784
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|8
|2
|6
|0
|4
|-1.106