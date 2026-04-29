IPL 2026 का पूरा पॉइंट्स टेबल, SRH की छलांग,MI की मुश्किलें बढ़ीं

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IPL 2026 का पूरा पॉइंट्स टेबल, सनराइजर्स की छलांग, मुंबई इंडियंस की मुश्किलें बढ़ीं

सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. मुंबई इंडियंस की टीम के अभी 9 अंक हैं. पंजाब किंग्स की टीम अब भी चोटी पर...

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 29, 2026, 11:59 PM IST

Published On Apr 29, 2026, 11:59 PM IST

Last UpdatedApr 29, 2026, 11:59 PM IST

सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. मुंबई इंडियंस की टीम के अभी 9 अंक हैं. पंजाब किंग्स की टीम अब भी चोटी पर बनी हुई है.

रैंकटीममैचजीतेहारेबेनतीजाअंकनेट रनरेट
1पंजाब किंग्स861113+1.043
2रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु862012+1.919
3सनराइजर्स हैदराबाद963012+0.832
4राजस्थान रॉयल्स963012+0.617
5गुजरात टाइटंस84408-0.475
6चेन्नई सुपर किंग्स83506-0.121
7दिल्ली कैपिटल्स83506-1.060
8कोलकाता नाइट राइडर्स82514-0.751
9मुंबई इंडियंस82604-0.784
10लखनऊ सुपर जायंट्स82604-1.106

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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