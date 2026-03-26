  IPL 2026 Full Schedule Announced: आ गया आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल, देखें कब हैं किसके मुुकाबले

IPL 2026 Full Schedule Announced: आ गया आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल, देखें कब हैं किसके मुुकाबले

आईपीएल 2026 की लीग स्टेज का शेड्यूल जारी हो गया है. बोर्ड ने गुरुवार, 26 मार्च को लीग स्टेज के 70 मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया. ये मुकाबले 24 मई तक खेले जाएंगे. इसके बाद अब सिर्फ प्लेऑफ के चार मैचों का शेड्यूल बाकी रह गया है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - March 26, 2026 6:55 PM IST

IPL full schedule
IPL Trophy

आईपीएल 2026 की लीग स्टेज का शेड्यूल जारी हो गया है. बोर्ड ने गुरुवार, 26 मार्च को लीग स्टेज के 70 मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया. ये मुकाबले 24 मई तक खेले जाएंगे. इसके बाद अब सिर्फ प्लेऑफ के चार मैचों का शेड्यूल बाकी रह गया है.

बोर्ड ने पहले भी फेज 1 का आईपीएल 2026 शेड्यूल जारी किया था. ये मुकाबले 28 मार्च से खेले जाने थे. पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाना था. ये मुकाबले 12 अप्रैल तक होने थे.

अब 50 मैचों का शेड्यूल भी आ गया है. ये मुकाबले 13 अप्रैल से 24 मई के बीच भारत के 12 शहरों में खेले जाएंगे. इसमें रायपुर भी शामिल है, जो आरसीबी का दूसरा घरेलू मैदान है. बेंगलुरु की टीम 10 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस मैदान पर खेलेगी. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 मई को उसका मैच यहां के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पर होंगे.

धर्मशाला में भी इस साल मुकाबले होंगे. पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच के मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के चलते नहीं हो पाया था. इस साल 11 मई को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन मैदान पर दिल्ली और पंजाब के बीच ही मैच होगा.

मैच तारीख दिन समय घरेलू टीम विपक्षी टीम स्थान
1 28-मार्च-2026 शनिवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु
2 29-मार्च-2026 रविवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई इंडियंस मुंबई
3 30-मार्च-2026 सोमवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी
4 31-मार्च-2026 मंगलवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस पंजाब किंग्स न्यू चंडीगढ़
5 01-अप्रैल-2026 बुधवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ
6 02-अप्रैल-2026 गुरुवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता
7 03-अप्रैल-2026 शुक्रवार 7:30 PM पंजाब किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई
8 04-अप्रैल-2026 शनिवार 3:30 PM मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली
9 04-अप्रैल-2026 शनिवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स गुजरात टाइटंस अहमदाबाद
10 05-अप्रैल-2026 रविवार 3:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद
11 05-अप्रैल-2026 रविवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु
12 06-अप्रैल-2026 सोमवार 7:30 PM पंजाब किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता
13 07-अप्रैल-2026 मंगलवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी
14 08-अप्रैल-2026 बुधवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली
15 09-अप्रैल-2026 गुरुवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता
16 10-अप्रैल-2026 शुक्रवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी
17 11-अप्रैल-2026 शनिवार 3:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स न्यू चंडीगढ़
18 11-अप्रैल-2026 शनिवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई
19 12-अप्रैल-2026 रविवार 3:30 PM गुजरात टाइटंस लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ
20 12-अप्रैल-2026 रविवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियंस मुंबई
21 13-अप्रैल-2026 सोमवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद
22 14-अप्रैल-2026 मंगलवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई
23 15-अप्रैल-2026 बुधवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु
24 16-अप्रैल-2026 गुरुवार 7:30 PM पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस मुंबई
25 17-अप्रैल-2026 शुक्रवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स गुजरात टाइटंस अहमदाबाद
26 18-अप्रैल-2026 शनिवार 3:30 PM दिल्ली कैपिटल्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु
27 18-अप्रैल-2026 शनिवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद
28 19-अप्रैल-2026 रविवार 3:30 PM राजस्थान रॉयल्स कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता
29 19-अप्रैल-2026 रविवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स न्यू चंडीगढ़
30 20-अप्रैल-2026 सोमवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस अहमदाबाद
31 21-अप्रैल-2026 मंगलवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद
32 22-अप्रैल-2026 बुधवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ
33 23-अप्रैल-2026 गुरुवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस मुंबई
34 24-अप्रैल-2026 शुक्रवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु
35 25-अप्रैल-2026 शनिवार 3:30 PM पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली
36 25-अप्रैल-2026 शनिवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स जयपुर
37 26-अप्रैल-2026 रविवार 3:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस अहमदाबाद
38 26-अप्रैल-2026 रविवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ
39 27-अप्रैल-2026 सोमवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली
40 28-अप्रैल-2026 मंगलवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स पंजाब किंग्स न्यू चंडीगढ़
41 29-अप्रैल-2026 बुधवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद मुंबई इंडियंस मुंबई
42 30-अप्रैल-2026 गुरुवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटंस अहमदाबाद
43 01-मई-2026 शुक्रवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स जयपुर
44 02-मई-2026 शनिवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई
45 03-मई-2026 रविवार 3:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद
46 03-मई-2026 रविवार 7:30 PM पंजाब किंग्स गुजरात टाइटंस अहमदाबाद
47 04-मई-2026 सोमवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स मुंबई इंडियंस मुंबई
48 05-मई-2026 मंगलवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली
49 06-मई-2026 बुधवार 7:30 PM पंजाब किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद
50 07-मई-2026 गुरुवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ
51 08-मई-2026 शुक्रवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली
52 09-मई-2026 शनिवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स जयपुर
53 10-मई-2026 रविवार 3:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई
54 10-मई-2026 रविवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रायपुर
55 11-मई-2026 सोमवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स धर्मशाला
56 12-मई-2026 मंगलवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद गुजरात टाइटंस अहमदाबाद
57 13-मई-2026 बुधवार 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रायपुर
58 14-मई-2026 गुरुवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स धर्मशाला
59 15-मई-2026 शुक्रवार 7:30 PM चेन्नई सुपर किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ
60 16-मई-2026 शनिवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता
61 17-मई-2026 रविवार 3:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स धर्मशाला
62 17-मई-2026 रविवार 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली
63 18-मई-2026 सोमवार 7:30 PM सनराइजर्स हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई
64 19-मई-2026 मंगलवार 7:30 PM लखनऊ सुपर जायंट्स राजस्थान रॉयल्स जयपुर
65 20-मई-2026 बुधवार 7:30 PM मुंबई इंडियंस कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता
66 21-मई-2026 गुरुवार 7:30 PM गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई
67 22-मई-2026 शुक्रवार 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सनराइजर्स हैदराबाद हैदराबाद
68 23-मई-2026 शनिवार 7:30 PM पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ
69 24-मई-2026 रविवार 3:30 PM राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस मुंबई
70 24-मई-2026 रविवार 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More