IPL 2026 Full Schedule Announced: आ गया आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल, देखें कब हैं किसके मुुकाबले
आईपीएल 2026 की लीग स्टेज का शेड्यूल जारी हो गया है. बोर्ड ने गुरुवार, 26 मार्च को लीग स्टेज के 70 मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया. ये मुकाबले 24 मई तक खेले जाएंगे. इसके बाद अब सिर्फ प्लेऑफ के चार मैचों का शेड्यूल बाकी रह गया है. बोर्ड ने पहले भी फेज 1 का...
बोर्ड ने पहले भी फेज 1 का आईपीएल 2026 शेड्यूल जारी किया था. ये मुकाबले 28 मार्च से खेले जाने थे. पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाना था. ये मुकाबले 12 अप्रैल तक होने थे.
अब 50 मैचों का शेड्यूल भी आ गया है. ये मुकाबले 13 अप्रैल से 24 मई के बीच भारत के 12 शहरों में खेले जाएंगे. इसमें रायपुर भी शामिल है, जो आरसीबी का दूसरा घरेलू मैदान है. बेंगलुरु की टीम 10 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस मैदान पर खेलेगी. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 मई को उसका मैच यहां के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पर होंगे.
धर्मशाला में भी इस साल मुकाबले होंगे. पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच के मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के चलते नहीं हो पाया था. इस साल 11 मई को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन मैदान पर दिल्ली और पंजाब के बीच ही मैच होगा.
|मैच
|तारीख
|दिन
|समय
|घरेलू टीम
|विपक्षी टीम
|स्थान
|1
|28-मार्च-2026
|शनिवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बेंगलुरु
|2
|29-मार्च-2026
|रविवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई
|3
|30-मार्च-2026
|सोमवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|राजस्थान रॉयल्स
|गुवाहाटी
|4
|31-मार्च-2026
|मंगलवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|पंजाब किंग्स
|न्यू चंडीगढ़
|5
|01-अप्रैल-2026
|बुधवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|6
|02-अप्रैल-2026
|गुरुवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|7
|03-अप्रैल-2026
|शुक्रवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|8
|04-अप्रैल-2026
|शनिवार
|3:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|9
|04-अप्रैल-2026
|शनिवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|10
|05-अप्रैल-2026
|रविवार
|3:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|11
|05-अप्रैल-2026
|रविवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बेंगलुरु
|12
|06-अप्रैल-2026
|सोमवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|13
|07-अप्रैल-2026
|मंगलवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|राजस्थान रॉयल्स
|गुवाहाटी
|14
|08-अप्रैल-2026
|बुधवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|15
|09-अप्रैल-2026
|गुरुवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|16
|10-अप्रैल-2026
|शुक्रवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|राजस्थान रॉयल्स
|गुवाहाटी
|17
|11-अप्रैल-2026
|शनिवार
|3:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|पंजाब किंग्स
|न्यू चंडीगढ़
|18
|11-अप्रैल-2026
|शनिवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|19
|12-अप्रैल-2026
|रविवार
|3:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|20
|12-अप्रैल-2026
|रविवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई
|21
|13-अप्रैल-2026
|सोमवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|22
|14-अप्रैल-2026
|मंगलवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|23
|15-अप्रैल-2026
|बुधवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बेंगलुरु
|24
|16-अप्रैल-2026
|गुरुवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई
|25
|17-अप्रैल-2026
|शुक्रवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|26
|18-अप्रैल-2026
|शनिवार
|3:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बेंगलुरु
|27
|18-अप्रैल-2026
|शनिवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|28
|19-अप्रैल-2026
|रविवार
|3:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|29
|19-अप्रैल-2026
|रविवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|पंजाब किंग्स
|न्यू चंडीगढ़
|30
|20-अप्रैल-2026
|सोमवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|31
|21-अप्रैल-2026
|मंगलवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|32
|22-अप्रैल-2026
|बुधवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|33
|23-अप्रैल-2026
|गुरुवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई
|34
|24-अप्रैल-2026
|शुक्रवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|बेंगलुरु
|35
|25-अप्रैल-2026
|शनिवार
|3:30 PM
|पंजाब किंग्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|36
|25-अप्रैल-2026
|शनिवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|राजस्थान रॉयल्स
|जयपुर
|37
|26-अप्रैल-2026
|रविवार
|3:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|38
|26-अप्रैल-2026
|रविवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|39
|27-अप्रैल-2026
|सोमवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|40
|28-अप्रैल-2026
|मंगलवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|पंजाब किंग्स
|न्यू चंडीगढ़
|41
|29-अप्रैल-2026
|बुधवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई
|42
|30-अप्रैल-2026
|गुरुवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|43
|01-मई-2026
|शुक्रवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|राजस्थान रॉयल्स
|जयपुर
|44
|02-मई-2026
|शनिवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|45
|03-मई-2026
|रविवार
|3:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|46
|03-मई-2026
|रविवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|47
|04-मई-2026
|सोमवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई
|48
|05-मई-2026
|मंगलवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|49
|06-मई-2026
|बुधवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|50
|07-मई-2026
|गुरुवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|51
|08-मई-2026
|शुक्रवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|52
|09-मई-2026
|शनिवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|राजस्थान रॉयल्स
|जयपुर
|53
|10-मई-2026
|रविवार
|3:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|54
|10-मई-2026
|रविवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|रायपुर
|55
|11-मई-2026
|सोमवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|पंजाब किंग्स
|धर्मशाला
|56
|12-मई-2026
|मंगलवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|गुजरात टाइटंस
|अहमदाबाद
|57
|13-मई-2026
|बुधवार
|7:30 PM
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|रायपुर
|58
|14-मई-2026
|गुरुवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|पंजाब किंग्स
|धर्मशाला
|59
|15-मई-2026
|शुक्रवार
|7:30 PM
|चेन्नई सुपर किंग्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|60
|16-मई-2026
|शनिवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|61
|17-मई-2026
|रविवार
|3:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|पंजाब किंग्स
|धर्मशाला
|62
|17-मई-2026
|रविवार
|7:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|दिल्ली कैपिटल्स
|दिल्ली
|63
|18-मई-2026
|सोमवार
|7:30 PM
|सनराइजर्स हैदराबाद
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|64
|19-मई-2026
|मंगलवार
|7:30 PM
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|राजस्थान रॉयल्स
|जयपुर
|65
|20-मई-2026
|बुधवार
|7:30 PM
|मुंबई इंडियंस
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता
|66
|21-मई-2026
|गुरुवार
|7:30 PM
|गुजरात टाइटंस
|चेन्नई सुपर किंग्स
|चेन्नई
|67
|22-मई-2026
|शुक्रवार
|7:30 PM
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|सनराइजर्स हैदराबाद
|हैदराबाद
|68
|23-मई-2026
|शनिवार
|7:30 PM
|पंजाब किंग्स
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|लखनऊ
|69
|24-मई-2026
|रविवार
|3:30 PM
|राजस्थान रॉयल्स
|मुंबई इंडियंस
|मुंबई
|70
|24-मई-2026
|रविवार
|7:30 PM
|दिल्ली कैपिटल्स
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|कोलकाता