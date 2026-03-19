IPL 2026: कब जारी होगा आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल, क्या है लेटेस्ट अपडेट

बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल के फर्स्ट फेज का शेड्यूल जारी किया गया है, फिलहाल 12 अप्रैल तक का ही शेड्यूल जारी हुआ है.

IPL 2026

IPL 2026 Full Schedule: आईपीएल 2026 का आयोजन 28 मार्च से होना है. टूर्नामेंट के पहले मैच में आरसीबी का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, यह मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल के फर्स्ट फेज का शेड्यूल जारी किया गया है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से 12 अप्रैल तक का ही शेड्यूल जारी किया गया. अब जब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है, ऐसे में फैंस को टूर्नामेंट के पूरा शेड्यूल का इंतजार है.

बीसीसीआई की तरफ से फिलहाल आईपीएल 2026 के पूरे शेड्यूल को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले तीन-चार दिनों के अंदर आईपीएल का पूरा शेड्यूल जारी किया जा सकता है. बता दें कि बीसीसीआई ने जब आईपीएल 2026 के पहले फेज का शेड्यूल जारी किया था, उससे पहले पूरा शेड्यूल तैयार होने की बात कही गई थी.

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अब जल्द शेष आईपीएल शेड्यूल जारी होगा: राजीव शुक्ला

15 मार्च को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था. चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा था कि अब जल्द शेष आईपीएल शेड्यूल जारी होगा. उन्होंने कहा था कि हम इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे, अब, हम आईपीएल का पूरा कार्यक्रम जारी कर सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस फोर्स की तैनाती के नजरिए से हमने उसे रोके रखा था, पहले हमने सिर्फ 20 मुकाबलों का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन अब आगे के मुकाबलों का कार्यक्रम भी जारी होगा.

पहले फेज में कुल 20 मैच 10 वेन्यू पर होंगे

बीसीसीआई ने 11 मार्च को आईपीएल 2026 के पहले फेज का शेड्यूल जारी किया था, जो 28 मार्च से 12 अप्रैल के बीच खेला जाना है. पहले फेज में कुल 20 मैच 10 वेन्यू पर होंगे. इनमें बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, न्यू चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद शामिल हैं.

पहले मैच में आरसीबी की सनराइजर्स हैदराबाद से टक्कर

आईपीएल के 19वें संस्करण की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले के साथ होगी. अगले दिन मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल 2026 के पहले फेज में चार डबल-हेडर मुकाबले होंगे. दोपहर के मैच 3:30 बजे से और शाम के मुकाबले 7:30 बजे से शुरू होंगे.

आईपीएल 2026 का पहला डबल-हेडर 4 अप्रैल को होगा. पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा.