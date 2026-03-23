IPL 2026 Full Schedule: अब खत्म हुआ इंतजार, इस दिन तक आ जाएगा आईपीएल का बाकी शेड्यूल

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IPL 2026 Full Schedule: कब आएगा आईपीएल का बाकी शेड्यूल, BCCI ने दी जानकारी: रिपोर्ट
आईपीएल ने 2026 का शुरुआती 20 ही मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया था. और अब फैंस को इंतजार है कि बाकी शेड्यूल कब जारी किया जाएगा. रिपोर्ट्स की मानें तो अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है.
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का शेड्यूल अभी सिर्फ 20 मैचों का जारी किया गया है. और अब फैंस के जेहन में यही सवाल है कि बाकी शेड्यूल कब तक जारी होगा. असल में राज्यों में विधानसभा चुनावों के चलते आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया गया था. लेकिन अब जल्द ही बाकी के शेड्यूल का ऐलान भी हो जाएगा. खबर है कि बाकी बचे मैचों के लिए भी जल्द ही शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा. इस बारे में बोर्ड की ओर से फ्रैंचाइजी को जानकारी दे दी गई है कि बाकी शेड्यूल सामने आने में इतना वक्त लग सकता है.
क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज की खबर कहती है कि आईपीएल 2026 के लिए बाकी शेड्यूल तीन से चार दिनों में घोषित किया जा सकता है. यानी बाकी बचे 64 मैचों के लिए मैचों की तारीख, वेन्यू और दिन के बारे में फैंस को जानकारी दे दी जाएगी.
असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए आईपीएल की ओर से पूरे सीजन का शेड्यूल एक साथ जारी नहीं किया गया था. आईपीएल के शुरुआत की तारीख हालांकि वह 28 मार्च ही रहेगी. इस सीजन में पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा.
इसके साथ ही बीसीसीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार भी आईपीएल में 74 मैच ही होंगे. ऐसी खबरें चल रही थीं कि बीसीसीआई इस बार आईपीएल में मैचों की संख्या बढ़ा सकता है. और लीग स्टेज पर कुल 80 मुकाबले होंगे. और कुल मिलाकर मैचों की संख्या 84 होगी. लेकिन अब बोर्ड की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि आईपीएल में इस बार भी 74 ही मुकाबले होंगे. यानी बीसीसीआई बाकी बचे 54 मैचों का शेड्यूल जारी करेगा.
हालांकि ऐसी खबरें थीं कि आईपीएल 2026 से बोर्ड मैचों की संख्या बढ़ा सकता है. हालांकि ऐसी खबरें साल 2022 से चल रही हैं जब से गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमों ने आईपीएल में भाग लेना शुरू किया है. यानी जबसे आईपीएल में टीमों की संख्या 10 हुई है तभी से इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं.
बोर्ड ने फ्रैंचाइजी को दे दी है जानकारी
अब सवाल यही है कि आखिर बोर्ड की ओर से क्या कहा गया है. और पूरा शेड्यूल आने में कितना वक्त लग सकता है. क्रिकबज की खबर की मानें तो बोर्ड की ओर से फ्रैंचाइजी टीमों को साफ कर दिया गया है कि पूरा शेड्यूल आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. इसे 72 से 96 घंटों के बीच में जारी कर दिया जाएगा. इसके साथ ही फ्रैंचाइजी को यह भी बता दिया गया है कि इस बार 74 ही मैच खेले जाएंगे.
क्रिकबज की रिपोर्ट में कहा गया, ‘आईपीएल ने फ्रैंचाइजी को बता दिया गया है कि शेड्यूल को फाइनल में होने में 3-4 जिन का वक्त लगेगा. पहले 20 मैचों का शेड्यूल, जो 12 अप्रैल तक खेले जाएंगे, जारी कर दिया गया है और बाकी 54 मैचों का शेड्यूल भी तैयार है. सीजन की शुरुआत 28 मार्च को ही होगी.’
असम का बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम, पश्चिम बंगाला का ईडन गार्डंस और तमिलनाडु का एमए चिदंबरम स्टेडियम आईपीएल की क्रमश: राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के घरेलू मैदान हैं.