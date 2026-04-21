अहमदाबाद: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 30वें मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रन से करारी शिकस्त दी. इस मैच के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने माना कि असल में उनके गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में काफी रन लुटा दिया. जिसका खमियाजा उनकी टीम को भुगतना पड़ा. और...
Published On Apr 21, 2026, 10:15 AM IST
Last UpdatedApr 21, 2026, 10:15 AM IST
Shubman Gill Mumbai Indians match
अहमदाबाद: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 30वें मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रन से करारी शिकस्त दी. इस मैच के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने माना कि असल में उनके गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में काफी रन लुटा दिया. जिसका खमियाजा उनकी टीम को भुगतना पड़ा. और विपक्षी टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही.
मुंबई इंडियंस की टीम पावरप्ले में तीन विकेट खो चुकी थी. और उसका स्कोर 46 रन था. इसके बाद तिलक वर्मा ने कमाल की सेंचुरी लगाकर अपनी टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद की. वर्मा ने 45 गेंद की अपनी पारी में 8 चौको और सात छक्कों की मदद से 101 रन बनाए. वर्मा ने नमन धीर के साथ चौथे विकेट के लिए 52 और हार्दिक पंड्या के साथ पांचवें विकेट के लिए 81 रन जोड़े. हार्दिक ने 15 गेंद पर 16 और नमन धीर ने 45 रन की पारी खेली. मुंबई इंडियंस ने पांच विकेट पर 199 रन का स्कोर बनाया. तिलक की पारी की बदौलत मुंबई की टीम आखिरी चार ओवर में 73 रन जोड़ने में सफल रही.
IPL 2026: Match 30 स्कोरकार्ड- गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस
मुंबई इंडियंस को अपने स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के खेलने की उम्मीद थी लेकिन वह पूरी तरह फिट नहीं हो पाए. टीम ने दानिश मालेवार को मौका दिया. सेंट्रल जोन से खेलने वाले विदर्भ के इस खिलाड़ी का यह पहला आईपीएल मैच था. हालांकि वह इसे यादगार नहीं बना पाए और सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गए. गुजरात टाइटंस की ओर से कागिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए.
इसके जवाब में टाइटंस की टीम कभी लय में नजर नहीं आई. पारी की पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने साई सुदर्शन को आउट कर दिया. यह इस सीजन में बुमराह का पहला विकेट था. इस शुरुआती झटके से गुजरात की टीम संभल नहीं पाई. पारी की सबसे बड़ी साझेदारी शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच 35 रनों की हुई. मुंबई के गेंदबाजों ने गुजरात को खुलकर खेलने ही नहीं दिया. आखिर में अश्वनी कुमार (24 रन पर चार विकेट), अल्लाह गजनफर (17 रन पर दो विकेट) और मिचेल सेंटनर (16 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने टीम 15.5 ओवर में 100 रन पर सिमट गई.
गिल ने मैच के बाद कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि हमने बीच के ओवरों में बहुत ज्यादा रन दे दिए. ऐसी पिच पर 160 से 170 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी होता. यह एक झटका था लेकिन अब हमें कुछ मैच विरोधियों के मैदान पर खेलने हैं और उम्मीद है कि हम जीत की राह पर वापस लौटेंगे.’
टीम के प्रदर्शन पर गिल ने कहा, ‘मुझे लगता है कि पिच थोड़ी धीमी थी. मुझे नहीं लगता कि हमने सही जगह पर गेंदबाजी की. लेंथ गेंदों में से कुछ तो अच्छी तरह आ रही थीं लेकिन कुछ नहीं. हम लगातार उस लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर पाए. मुझे लगता है कि बल्लेबाजी और बेहतर हो सकती थी क्योंकि ओस पड़ रही थी.’
मुंबई इंडियंस का अगला मैच अब 23 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होगा. वहीं गुजरात टाइटंस की टीम अब 24 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेगी.