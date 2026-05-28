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GT vs RR And Pitch Report: क्वालीफायर-2 में बल्लेबाज मचाएंगे तहलका या गेंदबाज दिखाएंगे दमखम, जानिए पिच और वेदर रिपोर्ट

आईपीएल 2026 का क्वालीफायर -2 मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. आइए जानें इस मैच के लिए न्यू चंडीगढ़ की पिच और मौसम का हाल कैसा रहने वाला है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 28, 2026, 10:15 PM IST

Published On May 28, 2026, 10:15 PM IST

Last UpdatedMay 28, 2026, 10:15 PM IST

आईपीएल 2026 का क्वालीफायर-2 मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस क्वालीफायर-1 मुकाबले में आरसीबी के हाथों करारी शिकस्त झेल कर न्यू चंडीगढ़ पहुंची है. वहीं राजस्थान ने इसी मैदान पर एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया है. ऐसे में आरआर का मनोबल हाई होगा. इस मैच में सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर होगी.जो अपने पिछले मैच में धमाकेदार पारी खेलकर आ रहे हैं. आइए जानते हैं की क्वालीफायर-2 मैच में चंडीगढ़ की पिच किसके लिए मददगार साबित होगी.

हेड टू हेड कैसा है रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच कुल 10 मैच खेले गए हैं. जिसमें गुजरात का पलड़ा भारी है. जीटी ने 7 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं आरआर की झोली में सिर्फ 3 जीत आई है. हालांकि इस सीजन में न्यू चंडीगढ़ में राजस्थान का रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने आईपीएल 2026 में अबतक 2 यहां खेले हैं और दोनों में ही राजस्थान को जीत मिली है. जबकि गुजरात को पंजाब के खिलाफ इसी मैदान पर हार का सामना करना पड़ा था.

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जीटी बनाम आरआर पिच रिपोर्ट

गुजरात और राजस्थान का मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. जहां की पिच बल्लेबाजों की मददगार मानी जाती है. हालांकि शुरु में तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी बहुत मदद जरुर रहती है. इस सीजन मुल्लांपुर में कई बार 200 से ज्यादा रन बने हैं. एलिमिनेटर मैच में इसी मैदान पर खेला गया था. जिसमें आरआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 243 रन बना दिए थे. वहीं रनों का पीछा करते हुए एसआरएच भी 200 रन करीब पहुंच गई थे. ऐसे में एक बार फिर से आईपीएल क्वालीफायर में हाईस्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है.

चंडीगढ़ में कैसा रहने वाले का मौसम का हाल

मुल्लांपुर में 29 मई को मौसम के साफ रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग के मुताबिक मैच के टाइम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रह सकता है. ऐसे में क्रिकेट फैंस को एक शानदार मुकाबला देखने को मिल सकता है.

Bhaskar Tiwari

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