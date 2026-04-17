नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. टीम अभी तक कोई मैच नहीं जीत पाई है. उसका सिर्फ एक अंक है जो उसे पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बारिश से धुलने से मिला है. और आज अहमदाबाद में उसका मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ होगा. और अगर केकेआर आज का मैच भी नहीं जीत पाती है तो उसके लिए परिस्थितियां बहुत मुश्किल हो जाएंगी. और वापसी का रास्ता उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा. और अभी टूर्नामेंट में काफी क्रिकेट बचा है.

कोलकाता नाइट राइडर्स का है सिर्फ एक अंक

पांच मैच खेलने के बाद भी कोलकाता नाइट राइडर्स के सिर्फ एक अंक है. और टीम के सभी दांव उलटे पड़ते हुए दिख रहे हैं. अभी तक अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली टीम को सही संतुलन और कॉम्बिनेशन नहीं मिला है. फिन एलन और कैमरन ग्रीन जैसे बड़े खिलाड़ियों का योगदान काफी कम रहा है. और ग्रीन की तो कीमत पर भी सवाल उठने लगे हैं. टॉप ऑर्डर में अगर ये खिलाड़ी योगदान नहीं दे पा रहे हैं तो मिडल-ऑर्डर में रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह जैसे भारतीय खिलाड़ी, जिन्हें केकेआर ने रीटेन किया था, भी वह चमत्कार नहीं कर सके हैं.

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चक्रव्यूह में फंस गई है कोलकाता नाइट राइडर्स

असल में कोलकाता ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है कि उससे निकलने के लिए उठाया गया एक कदम, उसे दूसरी जगह फंसा देता है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में टीम ने सुनील नारायण को ओपनिंग के लिए भेजा. लेकिन इससे अजिंक्य रहाणे नीचे चले गए. यानी रहाणे जो शुरुआती ओवरों का फायदा उठा सकते थे, वह नहीं कर पाए.

आईपीएल 2026 अंक तालिका

आईपीएल 2026 अंक तालिका

स्थान टीम मैच जीते हारे टाई नो रिजल्ट अंक नेट रन रेट 1 पंजाब किंग्स 5 4 0 0 1 9 1.067 2 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 5 4 1 0 0 8 1.503 3 राजस्थान रॉयल्स 5 4 1 0 0 8 0.889 4 सनराइजर्स हैदराबाद 5 2 3 0 0 4 0.576 5 दिल्ली कैपिटल्स 4 2 2 0 0 4 0.322 6 गुजरात टाइटंस 4 2 2 0 0 4 -0.029 7 लखनऊ सुपर जायंट्स 5 2 3 0 0 4 -0.804 8 चेन्नई सुपर किंग्स 5 2 3 0 0 4 -0.846 9 मुंबई इंडियंस 5 1 4 0 0 2 -1.076 10 कोलकाता नाइट राइडर्स 5 0 4 0 1 1 -1.383

कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी बेहतर…

गेंदबाजी में टीम के साथ समस्याएं थीं लेकिन धीरे-धीरे वह अब स्थिर होता दिख रहा है. नारायण धीरे-धीरे ही सही अपनी लय हासिल करते दिख रहे हैं. कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा की पेस बॉलर की जोड़ी अब पटरी पर आने लगी है. लेकिन वरुण चक्रवर्ती अभी तक अपनी लय हासिल नहीं कर सके हैं. और अपना जीत का खाता खोलने के लिए कोलकता को आज गुजरात से इक्कीस ही क्रिकेट खेलना होगा. मतीशा पथिराना को नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट श्रीलंका क्रिकेट से मिल चुका है लेकिन वह आज के मैच में नजर नहीं आएंगे.

कैसी होगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच

गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा. यह मैच पिच नंबर छह पर खेला जाएगा. यह बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच मानी जाती है. यहां पर अतिरिक्त उछाल मिलने की संभावना है. पिच पर शुरुआत में थोड़ा स्विंग मिल सकता है लेकिन इसके बाद बल्लेबाजों के लिए काफी मदद हो सकती है. हालांकि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद नहीं है. टॉस जीतने वाली टीम यहां लक्ष्य का पीछा करना पसंद करेगी.

कोलकाता नाइट राइडर्स (संभावित XI)

1 टिम सीफर्ट, 2 सुनील नरेन, 3 अजिंक्य रहाणे (कप्तान), 4 अंगकृष रघुवंशी, 5 कैमरून ग्रीन, 6 रिंकू सिंह, 7 रमनदीप सिंह, 8 रोवमैन पॉवेल, 9 वैभव अरोड़ा, 10 कार्तिक त्यागी, 11 वरुण चक्रवर्ती

गुजरात टाइटंस (संभावित XI)

1 शुभमन गिल (कप्तान), 2 साई सुदर्शन, 3 जोस बटलर (विकेटकीपर), 4 वाशिंगटन सुंदर, 5 ग्लेन फिलिप्स, 6 राहुल तेवतिया, 7 राशिद खान, 8 कागिसो रबाडा, 9 अशोक शर्मा, 10 प्रसिद्ध कृष्णा, 11 मोहम्मद सिराज