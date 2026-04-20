आईपीएल 2026 का 30वां मैच आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. मुंबई के लिए अच्छी खबर है कि उसके स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है.
Published On Apr 20, 2026, 12:45 PM IST
Last UpdatedApr 20, 2026, 12:45 PM IST
Rohit Sharma in Mumbai Indians Team
IPL 2026 Gujarat Titans vs Mumbai Indians Playing 11: मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल 2026 की शुरुआत जीत के साथ की. टीम ने अपने पहले ही मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया लेकिन इसके बाद उसे एक नहीं बल्कि लगातार चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा. सोमवार को टीम का सामना गुजरात टाइटंस के साथ होगा.
आईपीएल 2026 के इस 30वें मैच में मुंबई हार के पंजे से बचना चाहेगी. वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होने वाले इस मैच में गुजरात टाइटंस की टीम अपने घरेलू मैदान पर जीत हासिल करना चाहेगी. कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को सीजन में अपनी पहली जीत हासिल की. उसने राजस्थान रॉयल्स को हराया, इसके बाद मुंबई पॉइंट्स टेबल में अंतिन स्थान पर खिसक गई है.
मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर अच्छी खबर आ रही है. हैमस्ट्रिंग में चोट के चलते रोहित शर्मा टीम पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए मैच में नहीं खेले थे. मुंबई इंडियंस के सहायक कोच पारस म्हाम्ब्रे ने बताया कि रोहित के साथ ही स्पिनर मिशेल सैंटनर फिट हैं और वे सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं.
म्हाम्ब्रे ने रविवार को अहमदाबाद में बताया, ‘दोनों फिट हैं. अगर आप नेट्स के पास से गुजरते हुए रोहित की बल्लेबाजी को देखते हैं तो वह इस पर काफी काम कर रहे हैं. सैंटनर फिट हैं. दुर्भाग्य से हमने पिछले मैच में सैंटनर को मिस किया था. यह कुछ ऐसा था जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते. हां, पर अब दोनों फिट हैं.’
मुंबई इंडियंस के लिए बड़ा सवाल यह भी है कि जब रोहित शर्मा प्लेइंग इलेवन में आएंगे तो टीम से बाहर कौन जाएगा. रियान रिकल्टन रोहित के पार्टनर रहे हैं और क्विंटन डि कॉक ने पिछले मैच में कमाल की सेंचुरी लगाई थी. और अगर सैंटनर आएंगे तो अफगानिस्तान के स्पिनर अल्लाह गजनफर को टीम से बाहर जाना पड़ेगा. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में वह बहुत महंगे साबित हुए थे.
मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या एक और बदलाव कर सकते हैं. ट्रेंट बोल्ट को टीम से बाहर जाना पड़ सकता है. वह तीन मैचों में सिर्फ एक ही विकेट ले पाए हैं. उनके स्थान पर साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को जगह मिल सकती है. बोल्ट को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 की नीलामी में 12.5 करोड़ रुपये में खरीदा था. उनका इकॉनमी रेट भी 12 रन प्रति ओवर रहा है.
मुंबई इंडियंस की टीम को अपने पेसर जसप्रीत बुमराह के फॉर्म को लेकर भी चिंता होगी. बुमराह, अभी तक इस सीजन में संघर्ष करते हुए दिखे हैं. वह इस सीजन में अभी तक कोई विकेट नहीं ले पाए हैं.
गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), बी साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, अशोक शर्मा, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा
मुंबई इंडियंस: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रित बुमरा