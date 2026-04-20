IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • IPL 2026: Gujarat Titans vs Mumbai Indians Match 30 Predicted Playing 11, Rohit Sharma in for MI Shubman Gill Team, Squad and Players List

IPL 2026: रोहित की एंट्री तो कौन बाहर, मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस, संभावित-12

आईपीएल 2026 का 30वां मैच आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा. मुंबई के लिए अच्छी खबर है कि उसके स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 20, 2026, 12:45 PM IST

Published On Apr 20, 2026, 12:45 PM IST

Last UpdatedApr 20, 2026, 12:45 PM IST

Rohit Sharma in Mumbai Indians Team

Rohit Sharma in Mumbai Indians Team

IPL 2026 Gujarat Titans vs Mumbai Indians Playing 11: मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल 2026 की शुरुआत जीत के साथ की. टीम ने अपने पहले ही मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया लेकिन इसके बाद उसे एक नहीं बल्कि लगातार चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा. सोमवार को टीम का सामना गुजरात टाइटंस के साथ होगा.

आईपीएल 2026 के इस 30वें मैच में मुंबई हार के पंजे से बचना चाहेगी. वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होने वाले इस मैच में गुजरात टाइटंस की टीम अपने घरेलू मैदान पर जीत हासिल करना चाहेगी. कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को सीजन में अपनी पहली जीत हासिल की. उसने राजस्थान रॉयल्स को हराया, इसके बाद मुंबई पॉइंट्स टेबल में अंतिन स्थान पर खिसक गई है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

Mumbai Indians के लिए अच्छी खबर, रोहित शर्मा और मिशेल सैंटनर फिट

मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर अच्छी खबर आ रही है. हैमस्ट्रिंग में चोट के चलते रोहित शर्मा टीम पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए मैच में नहीं खेले थे. मुंबई इंडियंस के सहायक कोच पारस म्हाम्ब्रे ने बताया कि रोहित के साथ ही स्पिनर मिशेल सैंटनर फिट हैं और वे सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं.

म्हाम्ब्रे ने रविवार को अहमदाबाद में बताया, ‘दोनों फिट हैं. अगर आप नेट्स के पास से गुजरते हुए रोहित की बल्लेबाजी को देखते हैं तो वह इस पर काफी काम कर रहे हैं. सैंटनर फिट हैं. दुर्भाग्य से हमने पिछले मैच में सैंटनर को मिस किया था. यह कुछ ऐसा था जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते. हां, पर अब दोनों फिट हैं.’

अगर रोहित आएंगे तो कौन जाएगा बाहर?

मुंबई इंडियंस के लिए बड़ा सवाल यह भी है कि जब रोहित शर्मा प्लेइंग इलेवन में आएंगे तो टीम से बाहर कौन जाएगा. रियान रिकल्टन रोहित के पार्टनर रहे हैं और क्विंटन डि कॉक ने पिछले मैच में कमाल की सेंचुरी लगाई थी. और अगर सैंटनर आएंगे तो अफगानिस्तान के स्पिनर अल्लाह गजनफर को टीम से बाहर जाना पड़ेगा. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में वह बहुत महंगे साबित हुए थे.

ट्रेंट बोल्ट भी हो सकते हैं प्लेइंग इलेवन से बाहर

मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या एक और बदलाव कर सकते हैं. ट्रेंट बोल्ट को टीम से बाहर जाना पड़ सकता है. वह तीन मैचों में सिर्फ एक ही विकेट ले पाए हैं. उनके स्थान पर साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को जगह मिल सकती है. बोल्ट को मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 की नीलामी में 12.5 करोड़ रुपये में खरीदा था. उनका इकॉनमी रेट भी 12 रन प्रति ओवर रहा है.

जसप्रीत बुमराह की फॉर्म भी है चिंताजनक

मुंबई इंडियंस की टीम को अपने पेसर जसप्रीत बुमराह के फॉर्म को लेकर भी चिंता होगी. बुमराह, अभी तक इस सीजन में संघर्ष करते हुए दिखे हैं. वह इस सीजन में अभी तक कोई विकेट नहीं ले पाए हैं.

गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 मैच नंबर 30 अनुमानित 12

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), बी साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, अशोक शर्मा, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

मुंबई इंडियंस: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, मिशेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रित बुमरा

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

IPL 2026 Priyansh Arya Scored 93 in 37 balls explained his Favourite Shot of Innings

IPL 2026 Priyansh Arya Scored 93 in 37 balls explained his Favourite Shot of Innings
IPL 2026 Ricky Ponting Angry on Shashank Singh after he Dropped too many Catches

IPL 2026 Ricky Ponting Angry on Shashank Singh after he Dropped too many Catches
IPL 2026 Lucknow Super Giants Captain Rishabh Pant Credits Punjab Kings on Their Victory

IPL 2026 Lucknow Super Giants Captain Rishabh Pant Credits Punjab Kings on Their Victory
IPL 2026 Shreyas Iyer Praised Priyansh Arya and Cooper Connolly After Punjab Kings Beat Lucknow Super Giants

IPL 2026 Shreyas Iyer Praised Priyansh Arya and Cooper Connolly After Punjab Kings Beat Lucknow Super Giants

Latest News

rohit-sharma-playing-11

IPL 2026: रोहित की एंट्री तो कौन बाहर, मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस, संभावित-12
arshdeep-singh-69

पहले चिल्लाए फिर गले लगाया, शशांक सिंह ने ऐसा किया कि चढ़ गया पोंटिंग का पारा
priyansh-arya-13

IPL 2026: LSG के छक्के छुड़ाने वाले प्रियांश ने बताया उनका फेवरिट शॉट
rishabh-pant-pbks-vs-lsg

इसे कहते हैं खेल भावना, PBKS से हार के बाद ऋषभ पंत ने दिखाया बड़ा दिल
shreyas-iyer-131

'कौन ज्यादा छक्के लगाएगा', जीत का पंजा लगाने के बाद क्या बोले 'सरपंच' साहब
ipl-2026-points-table-standings

IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स का प्वॉइंट्स टेबल में दबदबा, जानें बाकी टीमों का हाल

Editor's Pick

IPL 2026: Gujarat Titans vs Mumbai Indians Match 30 Predicted Playing 11, Rohit Sharma in for MI Shubman Gill Team, Squad and Players List

IPL 2026: रोहित की एंट्री तो कौन बाहर, मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस, संभावित-12
IPL 2026 Priyansh Arya Scored 93 in 37 balls explained his Favourite Shot of Innings

IPL 2026: LSG के छक्के छुड़ाने वाले प्रियांश ने बताया उनका फेवरिट शॉट
IPL 2026 Ricky Ponting Angry on Shashank Singh after he Dropped too many Catches

पहले चिल्लाए फिर गले लगाया, शशांक सिंह ने ऐसा किया कि चढ़ गया पोंटिंग का पारा
IPL 2026 Shreyas Iyer Praised Priyansh Arya and Cooper Connolly After Punjab Kings Beat Lucknow Super Giants

'कौन ज्यादा छक्के लगाएगा', जीत का पंजा लगाने के बाद क्या बोले 'सरपंच' साहब
Sunrisers Hyderabad sign south africa pacer Gerald Coetzee as a replacement for David Payne in IPL 2026

SRH की टीम में शामिल हुआ साउथ अफ्रीका का पेसर, डेविड पेन का है रिप्लेसमेंट
Sachin tendulkar analyses Shreyas iyer catch in MI VS PBKS IPL 2026 Match

मैने अपनी आंखों से... अय्यर का कैच में क्या है खास, सचिन ने किया डिकोड