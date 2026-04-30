GT के सामने 2 सवाल, RCB की टीम फॉर्म में, क्या होगी दोनों की प्लेइंग 11

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में आज गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा. यह वही मैदान है जहां बेंगलुरु की टीम ने पिछले साल पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था. गुरुवार, 30 अप्रैल को होने वाले इस मुकाबले में अगर रजत पाटीदार की टीम जीत हासिल करती है तो वह अंक-तालिका में चोटी पर पहुंच जाएगी. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीम पहले भी भिड़ चुकी हैं और तब जीत आरसीबी को मिली थी. तब टीम ने 205 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया था.

अच्छी लय में है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम

बीते साल की चैंपियन टीम इस बार भी रंग और लय में लग रही है. टीम की बल्लेबाजी मजबूत है और गेंदबाजी विपक्षी टीमों पर लगाम लगाने का काम कर रही है. जोश हेजलवुड बहुत अच्छे फॉर्म में हैं. भुवनेश्वर कुमार ने भी दिखाया है कि वह भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हों लेकिन उनकी गेंदबाजी की धार कम नहीं हुई है. वहीं क्रुणाल पंड्या उस मिथ को तोड़ रहे हैं कि बाएं हाथ का स्पिनर, बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ किफायती गेंदबाजी नहीं कर सकता. वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटंस की चुनौतियां अलग नजर आ रही हैं.

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गुजरात टाइटंस की टीम की क्या है ताकत और परेशानी

गुजरात के चोटी के तीन बल्लेबाज शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर अच्छा खेल दिखा रहे हैं. इन तीनों ने टीम के कुल रनों का 70 पर्सेंट योगदान दिया है. लेकिन टीम का मिडल-ऑर्डर इस लीग में अभी तक वह प्रभाव नहीं छोड़ पाया है जिसकी उम्मीद की जाती रही है. और यही बात गुजरात टाइटंस के लिए परेशानी का सबब है.

टीम की गेंदबाजी राशिद खान पर काफी निर्भर है. लेकिन वह भी बीते कुछ मुकाबलों में उस लय में नजर नहीं आए हैं. अपनी किफायती गेंदबाजी के लिए मशहूर राशिद खान, बल्लेबाजों को बांध पाने में असफल रहे हैं. बीते पांच मैचों में उनकी इकॉनमी-रेट 10 रन प्रति ओवर के करीब रहा है. और वह सिर्फ तीन विकेट ही हासिल कर पाए हैं. गुजरात टाइटंस को अगर एक बार फिर पटरी पर आना है तो उसे राशिद खान से बेहतर खेल की उम्मीद होगी.

विराट कोहली बनाम शुभमन गिल

विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों, अपनी टीमों के स्टार बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने इस सीजन में 8 मैचों की 8 पारियों में 351 रन बनाए हैं. उन्होंने इस सीजन में तीन हाफ-सेंचुरी लगाई हैं. उनका औसत 58.50 का है. और उनका स्ट्राइक-रेट 162.50 का है. वह इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में पांचवें पायदान पर हैं.

वहीं शुभमन गिल ने 7 मैचों की 7 पारियों में 330 रन बनाए हैं. गिल का औसत 47.14 का है. और उनका स्ट्राइक-रेट 148.64 का है. गिल ने भी तीन हाफ-सेंचुरी लगाई हैं. गिल इस सीजन में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सातवें नंबर पर हैं.

कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

गुजरात टाइटंस की संभावित टीम

1 शुभमन गिल (कप्तान), 2 बी साई सुदर्शन, 3 जोस बटलर (विकेटकीपर), 4 वाशिंगटन सुंदर, 5 शाहरुख खान, 6 राहुल तेवतिया, 7 जेसन होल्डर, 8 राशिद खान, 9 कैगिसो रबाडा, 10 मोहम्मद सिराज, 11 मानव सुथार, 12 प्रसिद्ध कृष्णा

आरसीबी संभावित टीम:

1 विराट कोहली, 2 जैकब बेथेल, 3 देवदत्त पडिक्कल, 4 रजत पाटीदार (कप्तान), 5 जितेश शर्मा (विकेटकीपर), 6 टिम डेविड, 7 रोमारियो शेफर्ड, 8 क्रुणाल पंड्या, 9 भुवनेश्वर कुमार, 10 जोश हेजलवुड, 11 सुयश शर्मा, 12 रसिख डार