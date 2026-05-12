IPL 2026: Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad LIVE Score and Update

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IPL 2026, GT vs SRH: 50 के पार पहुंचा गुजरात टाइटंस का स्कोर, सुदर्शन और सिंधू ने संभाला मोर्चा, देखें लाइव स्कोर

आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले को जीतने वाली टीम आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में चोटी पर पर पहुंच जाएगी.

Edited By : Bharat Malhotra |May 12, 2026, 06:46 PM IST

Published On May 12, 2026, 06:46 PM IST

Last UpdatedMay 12, 2026, 06:46 PM IST

Gujarat Titans vs SRH Live

आईपीएल 2026 का 56वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है. जिसमें एसआरएच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मैच में जिस भी टीम ने बाजी मारी, वो पॉइंट्स टेबल में शिखर पर पहुंच जाएगी. आईपीएल के इतिहास में अबतक दोनों के बीच कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें जीटी को 5 और एसआरएच को 1 मैच में जीत मिली है. दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड में गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी नजर आ रही है.

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, नितीश कुमार रेड्डी, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे

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गुजरात टाइटंस की प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), साईं सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज

सनराइजर्स हैदराबाद इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट: ट्रैविस हेड, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे

गुजरात टाइटन्स इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट: प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, अनुज रावत, कुमार कुशाग्रा, ग्लेन फिलिप्स

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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