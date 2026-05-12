IPL 2026: Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad LIVE Score and Update

आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले को जीतने वाली टीम आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में चोटी पर पर पहुंच जाएगी.
Published On May 12, 2026, 06:46 PM IST
Last UpdatedMay 12, 2026, 06:46 PM IST
आईपीएल 2026 का 56वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है. जिसमें एसआरएच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मैच में जिस भी टीम ने बाजी मारी, वो पॉइंट्स टेबल में शिखर पर पहुंच जाएगी. आईपीएल के इतिहास में अबतक दोनों के बीच कुल 6 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें जीटी को 5 और एसआरएच को 1 मैच में जीत मिली है. दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड में गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी नजर आ रही है.
सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, नितीश कुमार रेड्डी, स्मरण रविचंद्रन, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे
गुजरात टाइटंस की प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), साईं सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज
सनराइजर्स हैदराबाद इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट: ट्रैविस हेड, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे
गुजरात टाइटन्स इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट: प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, अनुज रावत, कुमार कुशाग्रा, ग्लेन फिलिप्स