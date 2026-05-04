हार्दिक पंड्या को पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने एक सलाह दी है. हार्दिक का खराब फॉर्म पांच बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस के लिए परेशानी का सबब है.
Published On May 04, 2026, 07:49 PM IST
Last UpdatedMay 04, 2026, 07:49 PM IST
हार्दिक पंड्या के फॉर्म को लेकर पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने सवाल उठाया है. (फोटो- IPL/BCCI)
मुंबई इंडियंस की टीम अब आईपीएल 2026 से बाहर होने की कगार पर खड़ी है. एक हार और उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर पूरी तरह ताला लग जाएगा. टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है. और उसके नियमित कप्तान हार्दिक पंड्या का फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है. हार्दिक को उनके फॉर्म के लिए आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है. मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने भी हार्दिक पंड्या पर लगातार खराब प्रदर्शन के लिए हमला बोला है. रायुडू ने यह भी कहा कि पंड्या को यह स्वीकार करना चाहिए कि वह आउट ऑफ फॉर्म हैं और ऐसे में उन्हें अपना नैसर्गिक खेल खेलने के बजाय क्रीज पर वक्त बिताना चाहिए.
पंड्या आज, सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होने वाले मैच में कमर में ऐंठन के चलते नहीं खेल रहे हैं. उनके स्थान पर सूर्यकुमार यादव मुंबई की टीम की कप्तानी कर रहे हैं. साथ ही रोहित शर्मा की भी टीम में एंट्री हुई है.
शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में पंड्या बिलकुल भी लय में नजर नहीं आए. वह 18 गेंद पर 23 रन बनाकर आउट हो गए. एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम पर खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हार मिली. मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 159 रन बनाए. चेन्नई ने 18.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.
ईएसपीएनक्रिकइंफो के साथ बातचीत में रायुडू ने खराब फॉर्म के वाबजूद पंड्या के खेल के साथ तालमेल न बैठा पाने की अनिच्छा पर सवाल उठाए.
उन्होंने कहा, ‘यह लगभग हर बल्लेबाज के साथ करियर में कभी-न- कभी जरूर होता है. यहां आप सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाशें. और साथ ही यह अहसास करें और मानें कि मैं फॉर्म में नहीं हूं. आप थोड़ी और स्ट्राइक बदल सकते हैं. आप अपने लिए मौके और गेंदबाज चुन सकते हैं और थोड़ा स्मार्ट हो सकते हैं बजाय इसके कि आप इसे लेकर जिद्दी हो जाएं’
पंड्या का आईपीएल करियर
हार्दिक पंड्या साल 2015 में पहली बार आईपीएल खेले थे. उन्हें मुंबई इंडियंस की स्काउट टीम ने तलाशा था. साल 2022 में वह नई नवेली टीम गुजरात टाइटंस चले गए. पहले ही साल उनकी टीम चैंपियन बनी. और अगले साल फाइनल में पहुंची. इसके बाद वह दोबारा मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े. आईपीएल में 160 मैचों में इस पेस बॉलिंग ऑलराउंडर ने 27.84 के औसत और 146.36 के स्ट्राइक-रेट से 2895 रन बनाए हैं. आईपीएल 2026 में उन्होंने 8 मैचों में सिर्फ 146 रन नबाए हैं. उनका औसत 20.86 और स्ट्राइक-रेट 136.45 है. इसके साथ ही उन्होंने 82 विकेट भी लिए हैं.