IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • IPL 2026 Hardik Pandya Should Not Be Arrogant says Former MI and CSK Batter Ambati Rayudu

IPL 2026: 'जिद्दी न बनें हार्दिक पंड्या', MI के कप्तान को पूर्व खिलाड़ी ने सुनाई खरी-खरी

हार्दिक पंड्या को पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने एक सलाह दी है. हार्दिक का खराब फॉर्म पांच बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस के लिए परेशानी का सबब है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 04, 2026, 07:49 PM IST

Published On May 04, 2026, 07:49 PM IST

Last UpdatedMay 04, 2026, 07:49 PM IST

Hardik Pandya form is a big trouble for Mumbai Indians

हार्दिक पंड्या के फॉर्म को लेकर पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने सवाल उठाया है. (फोटो- IPL/BCCI)

मुंबई इंडियंस की टीम अब आईपीएल 2026 से बाहर होने की कगार पर खड़ी है. एक हार और उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर पूरी तरह ताला लग जाएगा. टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है. और उसके नियमित कप्तान हार्दिक पंड्या का फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है. हार्दिक को उनके फॉर्म के लिए आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है. मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने भी हार्दिक पंड्या पर लगातार खराब प्रदर्शन के लिए हमला बोला है. रायुडू ने यह भी कहा कि पंड्या को यह स्वीकार करना चाहिए कि वह आउट ऑफ फॉर्म हैं और ऐसे में उन्हें अपना नैसर्गिक खेल खेलने के बजाय क्रीज पर वक्त बिताना चाहिए.

पंड्या आज, सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होने वाले मैच में कमर में ऐंठन के चलते नहीं खेल रहे हैं. उनके स्थान पर सूर्यकुमार यादव मुंबई की टीम की कप्तानी कर रहे हैं. साथ ही रोहित शर्मा की भी टीम में एंट्री हुई है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में पंड्या बिलकुल भी लय में नजर नहीं आए. वह 18 गेंद पर 23 रन बनाकर आउट हो गए. एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम पर खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हार मिली. मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 159 रन बनाए. चेन्नई ने 18.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.

ईएसपीएनक्रिकइंफो के साथ बातचीत में रायुडू ने खराब फॉर्म के वाबजूद पंड्या के खेल के साथ तालमेल न बैठा पाने की अनिच्छा पर सवाल उठाए.

उन्होंने कहा, ‘यह लगभग हर बल्लेबाज के साथ करियर में कभी-न- कभी जरूर होता है. यहां आप सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाशें. और साथ ही यह अहसास करें और मानें कि मैं फॉर्म में नहीं हूं. आप थोड़ी और स्ट्राइक बदल सकते हैं. आप अपने लिए मौके और गेंदबाज चुन सकते हैं और थोड़ा स्मार्ट हो सकते हैं बजाय इसके कि आप इसे लेकर जिद्दी हो जाएं’

पंड्या का आईपीएल करियर
हार्दिक पंड्या साल 2015 में पहली बार आईपीएल खेले थे. उन्हें मुंबई इंडियंस की स्काउट टीम ने तलाशा था. साल 2022 में वह नई नवेली टीम गुजरात टाइटंस चले गए. पहले ही साल उनकी टीम चैंपियन बनी. और अगले साल फाइनल में पहुंची. इसके बाद वह दोबारा मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े. आईपीएल में 160 मैचों में इस पेस बॉलिंग ऑलराउंडर ने 27.84 के औसत और 146.36 के स्ट्राइक-रेट से 2895 रन बनाए हैं. आईपीएल 2026 में उन्होंने 8 मैचों में सिर्फ 146 रन नबाए हैं. उनका औसत 20.86 और स्ट्राइक-रेट 136.45 है. इसके साथ ही उन्होंने 82 विकेट भी लिए हैं.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

LSG के खिलाफ मैच से क्यों बाहर हुए हार्दिक पांड्या ? सूर्या ने दिया जवाब, फैंस ने भी किया रिएक्ट

LSG के खिलाफ मैच से क्यों बाहर हुए हार्दिक पांड्या ? सूर्या ने दिया जवाब, फैंस ने भी किया रिएक्ट
MI vs LSG Live Score: मुंबई इंडियंस vs लखनऊ सुपरजांयट्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

MI vs LSG Live Score: मुंबई इंडियंस vs लखनऊ सुपरजांयट्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

DC के खिलाफ भी नहीं खेलेंगे धोनी, CSK के बॉलिंग कंसल्टेंट ने दिया अपडेट

DC के खिलाफ भी नहीं खेलेंगे धोनी, CSK के बॉलिंग कंसल्टेंट ने दिया अपडेट

कम-से-कम अच्छा क्रिकेट खेलकर हारो. सहवाग की मुंबई इंडियंस से बड़ी अपील

कम-से-कम अच्छा क्रिकेट खेलकर हारो. सहवाग की मुंबई इंडियंस से बड़ी अपील

Latest News

hardik-pandya-update

LSG के खिलाफ मैच से क्यों बाहर हुए हार्दिक पांड्या ? सूर्या ने दिया जवाब, फैंस ने भी किया रिएक्ट
mi-toss

MI vs LSG Live Score: मुंबई इंडियंस vs लखनऊ सुपरजांयट्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

ms-dhoni-123

DC के खिलाफ भी नहीं खेलेंगे धोनी, CSK के बॉलिंग कंसल्टेंट ने दिया अपडेट

mumbai-indians-62

कम-से-कम अच्छा क्रिकेट खेलकर हारो. सहवाग की मुंबई इंडियंस से बड़ी अपील
hardik-pandya-210

'गर्लफ्रेंड कल्चर' पर आएगा नया नियम, BCCI को सता रहा है इस बात का डर

ashok-dinda-2

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीता इकलौता क्रिकेटर, भारत के लिए खेले हैं 22 मैच

Editor's Pick

IPL 2026 Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Match Head-to-Head Record, Teams Prediction

MI vs LSG: हेड-टू-हेड में किसका पलड़ा भारी, कैसी है दोनों टीमों की तैयारी
IPL 2026 Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Match Preview, Pitch and Playing 11 Will Rohit Sharma Play Today

MI vs LSG: मुश्किल में फंसी 2 टीमों का मुकाबला, क्या रोहित खेलेंगे, कैसी होगी प्लेइंग 11
CSK All rounder ramakrishna ghosh ruled out from IPL 2026 After debut match

IPL 2026: CSK के लिए एक और बुरी खबर, चोटिल होकर पूरे सीजन से बाहर हुआ यह खिलाड़ी
Sunil Narine creates History with 200 ipl wickets in SRH VS KKR Match

IPL 2026: बुमराह- मलिंगा सब पीछे छूटे, सुनील नरेन ने आईपीएल में रचा इतिहास

Mittal Family buys 75 percent stake in Rajasthan Royals for USD 1.65 billion

बिक गई राजस्थान रॉयल्स, मित्तल फैमिली की सबसे बड़ी हिस्सेदारी, जानें कितने में हुई डील ?

Most sixes in IPL as an Indian opener KL Rahul in List

जो विराट, रोहित नहीं कर सके, उसे राहुल ने कर दिखाया, आईपीएल में बना नया कीर्तिमान