IPL 2027 में बदल जाएंगे 4 कप्तान, हर्ष गोयनका और ललित मोदी में 'एक्स-वॉर'

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कई टीमों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है. और अभी से चर्चा होने लगी है कि क्या अगले सीजन या उससे भी पहले इन टीमों में बदलाव देखने को मिल सकता है. मैदान पर तो मुकाबले हो ही रहे हैं लेकिन इसके अलावा मैदान के बाहर भी इन सब बातों को लेकर काफी गर्मागर्मी है. इस चर्चा में आईपीएल की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका के भाई हर्ष गोयनका और ललित मोदी भी शामिल हो गए हैं. और एक्स पर हुई उनकी बातचीत ने इस पूरी बहस को बढ़ा दिया है.

खराब रहा है कई टीमों का प्रदर्शन

आईपीएल में कई कप्तान ऐसे हैं जिन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं. उनकी टीम का प्रदर्शन लगातार खराब रहा है. और तो और वे निजी रूप से भी कोई योगदान नहीं दे पा रहे हैं. ऐसे में उन कप्तानों के भविष्य को लेकर फैंस के बीच भी काफी चर्चाएं हो रही हैं. इन टीमों के लगातार खराब खेल के बाद सवाल गहरे होते जा रहे हैं.

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Mumbai for sure. Your brother @DrSanjivGoenka will keep his captain as he has PROMISED ON AIR TO INE AND ALL he will KEEP @RishabhPant17 for ANOTHER 15 years. I think Kolkatta needs a full review. Delhi ? I think. What’s your view be specific @hvgoenka https://t.co/g6TbQMp051 — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) May 11, 2026

आखिर क्या हुआ था

संजीव गोयनका ने 11 मई को एक पोस्ट लिखा. उन्होंने लिखा, ‘मैं बहुत ही आराम से कह सकता हूं कि इस सीजन के चार कप्तान अगले सीजन में टीम की अगुआई नहीं करेंगे. और दो तो यह सीजन खत्म होने से पहले ही हट सकते हैं. ये कौन से चार कप्तान होंगे. क्या आप इसका अंदाज लगा सकते हैं. हालांकि ये बहुत सामान्य नाम हैं.’ यहां बता दें कि हर्ष गोयनका जाने-माने बिजनेसमैन और आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हैं. इस पोस्ट पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने भी टिप्पणी की.

ललित मोदी ने क्या कहा

ललित मोदी आईपीएल के पहले कमिश्नर थे. और हर्ष गोयनका के ट्वीट पर उन्होंने तंज किया. उन्होंने संजीव गोयनका पर हमला बोला था. मोदी ने कहा, ‘मुंबई तो पक्का है. लेकिन आपके भाई संजीव गोयनका तो अपने कप्तान को कायम रखेंगे. आखिर उन्होंने ऑन एयर वादा किया है कि वह ‘ऋषभ पंत को अगले 15 साल तक कप्तान रखेंगे.’ मुझे लगता है कि कोलकाता को एक रीव्यू की जरूरत है. दिल्ली? आपका खास राय है हर्ष गोयनका.’

I told you this guy @DrSanjivGoenka owner of @LucknowIPL is a complete looser and joker of the highest order – i am seriously embarrassed with his behaviour. I created the @IPL for fans and players alike. Not for this to happen every time every year. If I was still Chairman and… https://t.co/5mHzg8RAY1 — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) April 2, 2026

ललित मोदी ने इससे पहले भी संजीव गोयनका पर निशाना साध चुके हैं. उन्होंने, माइकल वॉन के पोस्ट पर एक्स पर लिखा था- ‘मैं आपको बता दूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका एक कम्प्लीट लूजर है और बहुत बड़ा जोकर है. इस तरह के व्यवहार को देखकर शर्म आती है. मैंने आईपीएल फैंस और प्लेयर्स के लिए एक सा बनाया है. इसलिए नहीं कि हर साल ऐसा होता रहे. अगर मैं आज भी आईपीएल का चेयरमैन होता तो उन्हें इसी वक्त बैन कर देता. और उससे टीम का मालिकाना हक ले लेता. वह एक जोकर है. बीसीसीआई में इस तरह का एक नियम है. बीसीसीआई को इसे अमल में लाना चाहिए.’

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस बार भी प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई है. टीम इस रेस से बाहर हो गई है. टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है. खुद ऋषभ पंत भी बल्ले से कुछ खा नहीं कर पाए. उनकी कप्तानी के अलावा बल्लेबाजी भी सवालों के घेरे में रही. 11 मैचों में पंत ने खुद 251 रन बनाए हैं.