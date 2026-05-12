IPL 2027 में बदल जाएंगे 4 कप्तान, हर्ष गोयनका और ललित मोदी में 'एक्स-वॉर'

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IPL 2027 में बदल जाएंगे 4 टीमों के कप्तान, हर्ष गोयनका और ललित मोदी के बीच 'एक्स-वॉर', किस-किसका कटेगा पत्ता

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की टीमें तय होने के करीब हैं. और कई टीमें अब अगले सीजन की तैयारी में जुट गई हैं. इस बीच लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका के भाई और बडे़ बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि अगले साल चार टीमों के कप्तान बदल जाएंगे.

Edited By : Bharat Malhotra |May 12, 2026, 12:57 PM IST

Published On May 12, 2026, 12:57 PM IST

Last UpdatedMay 12, 2026, 12:57 PM IST

Lalit Modi and Harsh Goenka

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कई टीमों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है. और अभी से चर्चा होने लगी है कि क्या अगले सीजन या उससे भी पहले इन टीमों में बदलाव देखने को मिल सकता है. मैदान पर तो मुकाबले हो ही रहे हैं लेकिन इसके अलावा मैदान के बाहर भी इन सब बातों को लेकर काफी गर्मागर्मी है. इस चर्चा में आईपीएल की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका के भाई हर्ष गोयनका और ललित मोदी भी शामिल हो गए हैं. और एक्स पर हुई उनकी बातचीत ने इस पूरी बहस को बढ़ा दिया है.

खराब रहा है कई टीमों का प्रदर्शन

आईपीएल में कई कप्तान ऐसे हैं जिन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं. उनकी टीम का प्रदर्शन लगातार खराब रहा है. और तो और वे निजी रूप से भी कोई योगदान नहीं दे पा रहे हैं. ऐसे में उन कप्तानों के भविष्य को लेकर फैंस के बीच भी काफी चर्चाएं हो रही हैं. इन टीमों के लगातार खराब खेल के बाद सवाल गहरे होते जा रहे हैं.

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आखिर क्या हुआ था

संजीव गोयनका ने 11 मई को एक पोस्ट लिखा. उन्होंने लिखा, ‘मैं बहुत ही आराम से कह सकता हूं कि इस सीजन के चार कप्तान अगले सीजन में टीम की अगुआई नहीं करेंगे. और दो तो यह सीजन खत्म होने से पहले ही हट सकते हैं. ये कौन से चार कप्तान होंगे. क्या आप इसका अंदाज लगा सकते हैं. हालांकि ये बहुत सामान्य नाम हैं.’ यहां बता दें कि हर्ष गोयनका जाने-माने बिजनेसमैन और आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हैं. इस पोस्ट पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने भी टिप्पणी की.

ललित मोदी ने क्या कहा

ललित मोदी आईपीएल के पहले कमिश्नर थे. और हर्ष गोयनका के ट्वीट पर उन्होंने तंज किया. उन्होंने संजीव गोयनका पर हमला बोला था. मोदी ने कहा, ‘मुंबई तो पक्का है. लेकिन आपके भाई संजीव गोयनका तो अपने कप्तान को कायम रखेंगे. आखिर उन्होंने ऑन एयर वादा किया है कि वह ‘ऋषभ पंत को अगले 15 साल तक कप्तान रखेंगे.’ मुझे लगता है कि कोलकाता को एक रीव्यू की जरूरत है. दिल्ली? आपका खास राय है हर्ष गोयनका.’

ललित मोदी ने इससे पहले भी संजीव गोयनका पर निशाना साध चुके हैं. उन्होंने, माइकल वॉन के पोस्ट पर एक्स पर लिखा था- ‘मैं आपको बता दूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका एक कम्प्लीट लूजर है और बहुत बड़ा जोकर है. इस तरह के व्यवहार को देखकर शर्म आती है. मैंने आईपीएल फैंस और प्लेयर्स के लिए एक सा बनाया है. इसलिए नहीं कि हर साल ऐसा होता रहे. अगर मैं आज भी आईपीएल का चेयरमैन होता तो उन्हें इसी वक्त बैन कर देता. और उससे टीम का मालिकाना हक ले लेता. वह एक जोकर है. बीसीसीआई में इस तरह का एक नियम है. बीसीसीआई को इसे अमल में लाना चाहिए.’

लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस बार भी प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई है. टीम इस रेस से बाहर हो गई है. टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है. खुद ऋषभ पंत भी बल्ले से कुछ खा नहीं कर पाए. उनकी कप्तानी के अलावा बल्लेबाजी भी सवालों के घेरे में रही. 11 मैचों में पंत ने खुद 251 रन बनाए हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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