टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज सदगोपन रमेश ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या पर जमकर निशाना साधा है. रमेश आईपीएल 2026 में मुश्किल परिस्थितियों के दौरान हार्दिक की कप्तानी से काफी नाखुश हैं. हार्दिक के लिए यह सीजन बतौर कप्तान और खिलाड़ी, दोनों ही रूप में खराब रहा है. हार्दिक, सोमवार को लखनऊ...
Published On May 04, 2026, 08:52 PM IST
Last UpdatedMay 04, 2026, 08:52 PM IST
टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज सदगोपन रमेश ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या पर जमकर निशाना साधा है. रमेश आईपीएल 2026 में मुश्किल परिस्थितियों के दौरान हार्दिक की कप्तानी से काफी नाखुश हैं. हार्दिक के लिए यह सीजन बतौर कप्तान और खिलाड़ी, दोनों ही रूप में खराब रहा है.
हार्दिक, सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं.. इससे पहले के मैचों में उनह्ोंने सिर्फ 146 रन बनाए हैं. और साथ ही सिर्फ चार विकेट ही लिए हैं.
हार्दिक पंड्या के प्रदर्शन पर स्टार स्पोर्ट्स पर अपनी बात कहते हुए सदगोपन रमेश ने कहा, ‘वह हमेशा पीछे रहते हैं और अन्य लोगों को दिक्कत ठीक करने देते हैं. एक टीम में खिलाड़ी काफी चतुर होते हैं. वे असल में समझ जाते हैं कि कप्तान आगे बढ़कर भूमिका निभा रहा है या पीछे छुप रहा है. अगर आप एक कप्तान के तौर पर पीछे रहते हैं, तो खिलाड़ी आपके लिए अपना सब कुछ नहीं देंगे.’
उन्होंने आगे कहा, ‘एक खिलाड़ी के तौर पर असफल होना अलग बात है. लेकिन हार्दिक कप्तान के तौर पर मुश्किलों में आगे नहीं आ रहे हैं. इसके बजाय वह पहले दूसरे लोगों को आगे करते हैं और फिर खुद आते हैं. आप सिर्फ 160 रन बचा रहे हैं और खुद गेंदबाजी करने तब आते हैं जब 85 रन बन चुके होते हैं. यह वही खिलाड़ी है जिसने रोहित शर्मा की कप्तानी में मुश्किल वक्त पर गेंदबाज कर भारत को वर्ल्ड कप जितवाया. रोहित ने हार्दिक का मुश्किल वक्त में खूबसूरती से इस्तेमाल किया. हार्दिक गुजरात टाइटंस के लिए ऐसा करते थे लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए वह ऐसा नहीं कर रहे.’
मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर होने की कगार पर है. अगर वह लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में हार जाती है तो अंतिम चार के लिए उसका सफर समाप्त हो जाएगा.
रमेश का यह भी मानना है कि हार्दिक पंड्या ने कई आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को मौका देकर मुंबई इंडियंस को सबसे ज्यादा निराश किया है. हार्दिक पंड्या लगातार तीसरे सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं और टीम अभी तक एक बार भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है.
रमेश ने आगे कहा, ‘हार्दिक पंड्या को एक मैच में दो मौके मिलते हैं. गेंद से और बल्ले से. कई लोग हार्दिक के बचाव में सूर्यकुमार यादव की बल्ले से असफलता को जिम्मेदार ठहराते हैं. लेकिन सूर्या जहां बल्ले से असफल हो रहे हैं हार्दिक बल्ले और गेंद दोनों से असफल हो रहे हैं. इस आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब (136.45) का है. और उन्होंने गेंदबाजी में काफी रन दिए हैं.’