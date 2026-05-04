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IPL 2026: 'खुद पीछे रहते हैं और मुश्किल में दूसरों को आगे करते हैं', हार्दिक पंड्या पर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर का कड़ा बयान

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज सदगोपन रमेश ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या पर जमकर निशाना साधा है. रमेश आईपीएल 2026 में मुश्किल परिस्थितियों के दौरान हार्दिक की कप्तानी से काफी नाखुश हैं. हार्दिक के लिए यह सीजन बतौर कप्तान और खिलाड़ी, दोनों ही रूप में खराब रहा है. हार्दिक, सोमवार को लखनऊ...

Edited By : Bharat Malhotra |May 04, 2026, 08:52 PM IST

Published On May 04, 2026, 08:52 PM IST

Last UpdatedMay 04, 2026, 08:52 PM IST

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज सदगोपन रमेश ने मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या पर जमकर निशाना साधा है. रमेश आईपीएल 2026 में मुश्किल परिस्थितियों के दौरान हार्दिक की कप्तानी से काफी नाखुश हैं. हार्दिक के लिए यह सीजन बतौर कप्तान और खिलाड़ी, दोनों ही रूप में खराब रहा है.

हार्दिक, सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं.. इससे पहले के मैचों में उनह्ोंने सिर्फ 146 रन बनाए हैं. और साथ ही सिर्फ चार विकेट ही लिए हैं.

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हार्दिक पंड्या के प्रदर्शन पर स्टार स्पोर्ट्स पर अपनी बात कहते हुए सदगोपन रमेश ने कहा, ‘वह हमेशा पीछे रहते हैं और अन्य लोगों को दिक्कत ठीक करने देते हैं. एक टीम में खिलाड़ी काफी चतुर होते हैं. वे असल में समझ जाते हैं कि कप्तान आगे बढ़कर भूमिका निभा रहा है या पीछे छुप रहा है. अगर आप एक कप्तान के तौर पर पीछे रहते हैं, तो खिलाड़ी आपके लिए अपना सब कुछ नहीं देंगे.’

उन्होंने आगे कहा, ‘एक खिलाड़ी के तौर पर असफल होना अलग बात है. लेकिन हार्दिक कप्तान के तौर पर मुश्किलों में आगे नहीं आ रहे हैं. इसके बजाय वह पहले दूसरे लोगों को आगे करते हैं और फिर खुद आते हैं. आप सिर्फ 160 रन बचा रहे हैं और खुद गेंदबाजी करने तब आते हैं जब 85 रन बन चुके होते हैं. यह वही खिलाड़ी है जिसने रोहित शर्मा की कप्तानी में मुश्किल वक्त पर गेंदबाज कर भारत को वर्ल्ड कप जितवाया. रोहित ने हार्दिक का मुश्किल वक्त में खूबसूरती से इस्तेमाल किया. हार्दिक गुजरात टाइटंस के लिए ऐसा करते थे लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए वह ऐसा नहीं कर रहे.’

मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर होने की कगार पर है. अगर वह लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में हार जाती है तो अंतिम चार के लिए उसका सफर समाप्त हो जाएगा.

रमेश का यह भी मानना है कि हार्दिक पंड्या ने कई आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को मौका देकर मुंबई इंडियंस को सबसे ज्यादा निराश किया है. हार्दिक पंड्या लगातार तीसरे सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं और टीम अभी तक एक बार भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है.

रमेश ने आगे कहा, ‘हार्दिक पंड्या को एक मैच में दो मौके मिलते हैं. गेंद से और बल्ले से. कई लोग हार्दिक के बचाव में सूर्यकुमार यादव की बल्ले से असफलता को जिम्मेदार ठहराते हैं. लेकिन सूर्या जहां बल्ले से असफल हो रहे हैं हार्दिक बल्ले और गेंद दोनों से असफल हो रहे हैं. इस आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब (136.45) का है. और उन्होंने गेंदबाजी में काफी रन दिए हैं.’

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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