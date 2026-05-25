IPL 2026 How Many Runs, Wickets, Bowled, Catches and Maiden Over in League Stages

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 70 मैच पूरे हो चुके हैं. आखिरी लीग मैच दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया. लीग स्टेज खत्म होने के बाद अब मंगलवार, 26 मई से प्लेऑफ के मैच खेले जाएंगे, आईपीएल के इस सीजन में बल्ले का खूब जोर दिखाई दिया. और कई मौकों पर गेंदबाजों ने भी असर दिखाया. तो हम देखते हैं कि लीग स्टेज के बाद कुल कितने रन बने और कैसे बने. पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई लेकिन उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर इन आंकड़ों को बखूबी समझाया गया है.

कुल कितने रन बने, एक पारी में औसत कितने

आईपीएल की लीग स्टेज खत्म होने के बाद कुल 25846 रन बने हैं. अगर इसका औसत निकालें तो एक मैच में करीब 369 रन बने हैं. और अगर इसे पारी के हिसाब से देखा जाए तो एक पारी में 185 के करीब रन बने हैं. यानी औसत रन रेट 9.25 का रहा है.

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बाउंड्री से कितने रन बने

आईपीएल 2026 में अभी तक कुल 25846 कुल रन बने हैं. और इसमें से 16790 रन बाउंड्री से बने हैं. हिसाब लगाया जाए तो यह कुल 65 फीसदी होता है. यानी आधे से ज्यादा रन बाउंड्री से बने हैं. इसमें से भी चौकों से 8696 और छक्कों से 8094 रन बने हैं.

कितने विकेट गिरे और कितने बल्लेबाजों ने नहीं खोला है खाता

आईपीएल 2026 में बल्लेबाजों ने पूरा जोर दिखाया लेकिन गेंदबाजों ने भी अपना पूरा दमखम दिखाया. इस सीजन में अभी तक कुल 822 विकेट गिरे हैं. और इसमें से 80 बार ऐसा रहा कि बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए.

कैसे-कैसे आउट हुए बल्लेबाज

अगर आप देखें कि आईपीएल में सबसे ज्यादा बल्लेबाज किस तरीके से आउट हुए हैं तो इसमें सबसे ज्यादा कैच होने वाले बल्लेबाजों का नंबर आता है. 77.34 प्रतिशत यानी 636 बल्लेबाज कैच आउट हुए. 13.28 फीसदी बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुए. यह संख्या 109 बैठती है. 27 बल्लेबाज यानी 3.29 फीसदी LBW हुए. 4.75 यानी 39 बल्लेबाज रन-आउट हुए. और 1.34 यानी 11 बल्लेबाज स्टंप आउट हुए.

कितनी बॉल डॉट रहीं

आईपीएल में बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए. और गेंदबाजों के लिए यह सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा. लेकिन कुछ गेंदबाजों ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया. आईपीएल 2026 के लीग स्टेज पर सिर्फ 9 ओवर ही मेडिन फेंके गए. और कुल मिलाकर 5367 गेंद डॉट रहीं. यानी इन गेंदों पर कोई रन नहीं बना.

सबसे ज्यादा रन बनाने और विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन से रहे

सीजन खत्म होने के बाद साई सुदर्शन 638 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. वहीं भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए हैं.