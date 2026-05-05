LSG पर जीत के बाद कैसे IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचेगी MI की टीम

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IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स पर जीत के बाद कैसे प्लेऑफ में पहुंचेगी मुंबई इंडियंस की टीम, जाने पूरा समीकरण

लखनऊ सुपर जायंट्स पर जीत ने मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा जरूर रखा है लेकिन वे मजबूत नहीं हुई हैं. टीम के लिए रास्ते अब भी बहुत मुश्किल हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |May 05, 2026, 10:43 AM IST

Published On May 05, 2026, 10:43 AM IST

Last UpdatedMay 05, 2026, 10:43 AM IST

How Will Mumbai Indians will reach playoffs of ipl 2026

आखिर प्लेऑफ में कैसे पहुंचेगी मुंबई इंडियंस की टीम

नई दिल्ली: सोमवार की रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर रोहित शर्मा की वापसी की रात थी. रोहित पिछले कुछ मैचों में चोट की वजह से नहीं खेल रहे थे. लेकिन सोमवार को रियान रिकल्टन के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई इंडियंस की पारी को धुआंधार शुरुआत दी. 229 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही मुंबई की टीम के लिए रोहित ने 44 गेंद पर 84 और रिकल्टन ने 32 गेंद पर 83 रन की पारी खेली. इस साझेदारी के दम पर मुंबई ने छह विकेट से जीत हासिल की. यह इस सीजन में मुंबई की सिर्फ छठी जीत थी. अब 10 मैचों में मुंबई के सिर्फ छह अंक है. मुंबई की टीम इस जीत के बाद भी काफी मुश्किलों में है. और प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदें अब भी काफी कम हैं.

स्कोरकार्ड- आईपीएल 2026, मैच-47, मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

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फिलहाल कैसी है मुंबई की हालत

मुंबई की टीम ने अभी 10 मैच खेले हैं. इसमें से तीन जीते हैं और सात मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. उसके कुल छह अंक हैं. और नेट रनरेट -0.649 का है. पॉइंट्स टेबल में मुंबई की टीम 9वें स्थान पर है.

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अब मुंब इंडियंस के लिए मुश्किलें यहीं से शुरू होती हैं. मुंबई के चार मैच बाकी हैं. अगर वह चारों मैच भी जीत जाती है तो भी वह अधिकतम 14 अंकों तक जा सकती है. जो उसे क्वॉलिफाइ करवा भी सकता है और नहीं भी. यानी यहां स्थिति काफी हद तक दूसरी टीमों के नतीजों और रनरेट पर आकर फंस सकती है. आईपीएल में आम तौर पर 16 अंकों के साथ टीमें प्लेऑफ के लिए क्वॉलिफाइ कर सकती हैं.

क्या रहा है आईपीएल प्लेऑफ का इतिहास

आईपीएल में जब भी 10 टीमें रही हैं. चाहे 2011 में हो या 2022 से 2025 तक. यहां हमने 2025 इस वजह से लिखा है क्योंकि इस सीजन यानी 2026 में अभी प्लेऑफ की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है. तो इतने साल में सिर्फ 2024 में ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में जगह बनाई हो. तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने ऐसा किया था. वैसे साल 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 12 अंकों के साथ भी प्लेऑफ में जगह बना ली थी. आईपीएल के इतने साल के इतिहास में यह सिर्फ एक बार हुआ है जब किसी टीम की हारे हुए मैचों की संख्या जीते हुए मुकाबलों से ज्यादा थी लेकिन वह प्लेऑफ के लिए क्वॉलिफाइ कर गई थी. आमतौर पर सात जीत के साथ आपकी उम्मीदें जिंदा रहती हैं और 8 के साथ आप बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं.

इसे भी पढ़ें- 6 चौके, 7 छक्के… वापसी मैच में रोहित शर्मा का धमाका, LSG के खिलाफ किया बड़ा कारनामा

अब मुंबई के हाथ में क्या बचा है

मुंबई इंडियंस के कुल चार मैच बचे हैं. और इन चार मैचों से वह अधिकतम 8 अंक हासिल कर सकती है. तो उसके 6 अंकों में ये 8 अंक जोड़ लें तो कुल 14 अंक हो जाएंगे. यानी मुंबई 16 तक तो नहीं ही पहुंच सकती.

मुंबई इंडियंस के लिए कैसा रहा है सीजन

मुंबई इंडियंस ने साल 2012 के बाद पहली बार आईपीएल सीजन का अपना पहला मैच जीता. लेकिन इसके बाद उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा. मुंबई की टीम कभी पटरी पर नजर नहीं आई. इस बीच रोहित शर्मा की चोट ने टीम की प्लानिंग को और बिगाड़ दिया. हार्दिक पंड्या की कप्तानी भी सवालों के घेरे में रही.

अब मुंबई के कौन-कौन से मैच हैं बाकी

बनामतारीखमैदानसमय
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु10 मई 2026रायपुर7:30 PM
पंजाब किंग्स14 मई 2026धर्मशाला7:30 PM
कोलकाता नाइट राइडर्स20 मई 2026कोलकाता7:30 PM
राजस्थान रॉयल्स24 मई 2026मुंबई3:30 PM

मुंबई का अगला मैच 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रायपुर में है. इसके बाद 14 तारीख को पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में, 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ कोलकाता में और 24 मई को टीम का आखिरी मैच राजस्थान रॉ़यल्स के खिलाफ मुंबई में ही होगा.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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