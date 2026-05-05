LSG पर जीत के बाद कैसे IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचेगी MI की टीम

नई दिल्ली: सोमवार की रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर रोहित शर्मा की वापसी की रात थी. रोहित पिछले कुछ मैचों में चोट की वजह से नहीं खेल रहे थे. लेकिन सोमवार को रियान रिकल्टन के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई इंडियंस की पारी को धुआंधार शुरुआत दी. 229 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही मुंबई की टीम के लिए रोहित ने 44 गेंद पर 84 और रिकल्टन ने 32 गेंद पर 83 रन की पारी खेली. इस साझेदारी के दम पर मुंबई ने छह विकेट से जीत हासिल की. यह इस सीजन में मुंबई की सिर्फ छठी जीत थी. अब 10 मैचों में मुंबई के सिर्फ छह अंक है. मुंबई की टीम इस जीत के बाद भी काफी मुश्किलों में है. और प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदें अब भी काफी कम हैं.

स्कोरकार्ड- आईपीएल 2026, मैच-47, मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

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फिलहाल कैसी है मुंबई की हालत

मुंबई की टीम ने अभी 10 मैच खेले हैं. इसमें से तीन जीते हैं और सात मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. उसके कुल छह अंक हैं. और नेट रनरेट -0.649 का है. पॉइंट्स टेबल में मुंबई की टीम 9वें स्थान पर है.

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अब मुंब इंडियंस के लिए मुश्किलें यहीं से शुरू होती हैं. मुंबई के चार मैच बाकी हैं. अगर वह चारों मैच भी जीत जाती है तो भी वह अधिकतम 14 अंकों तक जा सकती है. जो उसे क्वॉलिफाइ करवा भी सकता है और नहीं भी. यानी यहां स्थिति काफी हद तक दूसरी टीमों के नतीजों और रनरेट पर आकर फंस सकती है. आईपीएल में आम तौर पर 16 अंकों के साथ टीमें प्लेऑफ के लिए क्वॉलिफाइ कर सकती हैं.

क्या रहा है आईपीएल प्लेऑफ का इतिहास

आईपीएल में जब भी 10 टीमें रही हैं. चाहे 2011 में हो या 2022 से 2025 तक. यहां हमने 2025 इस वजह से लिखा है क्योंकि इस सीजन यानी 2026 में अभी प्लेऑफ की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है. तो इतने साल में सिर्फ 2024 में ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने 14 अंकों के साथ प्लेऑफ में जगह बनाई हो. तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने ऐसा किया था. वैसे साल 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 12 अंकों के साथ भी प्लेऑफ में जगह बना ली थी. आईपीएल के इतने साल के इतिहास में यह सिर्फ एक बार हुआ है जब किसी टीम की हारे हुए मैचों की संख्या जीते हुए मुकाबलों से ज्यादा थी लेकिन वह प्लेऑफ के लिए क्वॉलिफाइ कर गई थी. आमतौर पर सात जीत के साथ आपकी उम्मीदें जिंदा रहती हैं और 8 के साथ आप बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं.

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अब मुंबई के हाथ में क्या बचा है

मुंबई इंडियंस के कुल चार मैच बचे हैं. और इन चार मैचों से वह अधिकतम 8 अंक हासिल कर सकती है. तो उसके 6 अंकों में ये 8 अंक जोड़ लें तो कुल 14 अंक हो जाएंगे. यानी मुंबई 16 तक तो नहीं ही पहुंच सकती.

मुंबई इंडियंस के लिए कैसा रहा है सीजन

मुंबई इंडियंस ने साल 2012 के बाद पहली बार आईपीएल सीजन का अपना पहला मैच जीता. लेकिन इसके बाद उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा. मुंबई की टीम कभी पटरी पर नजर नहीं आई. इस बीच रोहित शर्मा की चोट ने टीम की प्लानिंग को और बिगाड़ दिया. हार्दिक पंड्या की कप्तानी भी सवालों के घेरे में रही.

अब मुंबई के कौन-कौन से मैच हैं बाकी

बनाम तारीख मैदान समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 10 मई 2026 रायपुर 7:30 PM पंजाब किंग्स 14 मई 2026 धर्मशाला 7:30 PM कोलकाता नाइट राइडर्स 20 मई 2026 कोलकाता 7:30 PM राजस्थान रॉयल्स 24 मई 2026 मुंबई 3:30 PM

मुंबई का अगला मैच 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ रायपुर में है. इसके बाद 14 तारीख को पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में, 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ कोलकाता में और 24 मई को टीम का आखिरी मैच राजस्थान रॉ़यल्स के खिलाफ मुंबई में ही होगा.