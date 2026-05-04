SRH पर जीत के बाद कैसे बदले समीकरण, अब प्लेऑफ में कैसे पहुंचेगी KKR

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम धीरे-धीरे ही सही लेकिन सही राह पकड़ती दिख रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार, 3 मई को खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी. यह केकेआर की लगातार तीसरी जीत थी. इसके साथ ही उसने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें कायम रखी हैं. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेले गए मैच में टीम ने सात विकेट से आसानी से जीत हासिल की. तीन बार की चैंपियन टीम ने अपने पहले छह मैचों में से कोई भी जीत हासिल नहीं की थी. पंजाब किंग्स के खिलाफ उसका एक मैच बारिश से धुल गया था.

हालांकि, केकेआर टीम अब 8वें स्थान पर है. उसके कुल सात अंक हैं. और आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाले मैच के नतीजे का असर केकेआर पर नहीं पड़ेगा. आज का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा. केकेआर की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स से सिर्फ एक अंक पीछे है. और अब वह अंतिम चार की रेस में आगे बढ़ रही है. इन दोनों टीमों के 8 अंक हैं. और ये टीमें क्रमश: छठे और सातवें स्थान पर हैं. और इन दोनों टीमों के बीच मंगलवार, 5 मई को दिल्ली में मुकाबला होगा.

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केकेआर की टीम अभी प्लेऑफ की रेस में है. लेकिन टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. अगर टीम अपने सभी पांचों मैच जीतती है तो उसके कुल 17 अंक हो जाएंगे. और यहां से टीम प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. लेकिन अगर टीम एक भी मैच हारती है तो वह 15 अंक पर रह जाएगी. और यहां से उसके लिए प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल होगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स के बचे हुए मैच

बनाम तारीख मैदान समय दिल्ली कैपिटल्स 8 मई, 2024 दिल्ली 7:30 PM रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 मई, 2024 रायपुर 7:30 PM गुजरात टाइंटस 16 मई, 2024 कोलकाता 7:30 PM मुंबई इंडियंस 20 मई, 2024 कोलकाता 7:30 PM दिल्ली कैपिटल्स 24 मई, 2024 कोलकाता 7:30 PM

आईपीएल में 10 टीमें होने के बाद से सिर्फ एक बार 2024 में ऐसा हुआ है कि कोई टीम सिर्फ 14 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंची है. तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इन अंकों के साथ अंतिम चार में पहुंच पाई थी. इसमें 2011 और साल 2022 से 2025 का आईपीएल शामिल है. पंजाब किंग्स के अभी 13 अंक हैं. और राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 12 अंक है. और ऐसे में 15 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है.

वहीं एक बात केकेआर के पक्ष में भी जाती है कि जब भी आईपीएल में 10 टीमें रही हैं कोई भी टीम 16 अंक हासिल करने के बाद प्लेऑफ से महरूम नहीं रही है. यानी अब बाजी पूरी तरह से केकेआर के हाथ में है. अभी उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना है. इसके साथ ही उसे यह भी उम्मीद करनी होगी कि उसका कोई मैच बारिश से न धुले. ताकि नेट रनरेट आंकड़ों में खेल न सके.