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IPL 2026: SRH पर जीत के बाद कैसे बदले समीकरण, अब प्लेऑफ में कैसे पहुंचेगी KKR

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम धीरे-धीरे ही सही लेकिन सही राह पकड़ती दिख रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार, 3 मई को खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी. यह केकेआर की लगातार तीसरी जीत थी. इसके साथ ही उसने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी...

Edited By : Bharat Malhotra |May 04, 2026, 10:08 AM IST

Published On May 04, 2026, 10:08 AM IST

Last UpdatedMay 04, 2026, 10:08 AM IST

How KKR Will enter in Playoffs

How KKR Will enter in Playoffs

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम धीरे-धीरे ही सही लेकिन सही राह पकड़ती दिख रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार, 3 मई को खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को मात दी. यह केकेआर की लगातार तीसरी जीत थी. इसके साथ ही उसने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें कायम रखी हैं. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेले गए मैच में टीम ने सात विकेट से आसानी से जीत हासिल की. तीन बार की चैंपियन टीम ने अपने पहले छह मैचों में से कोई भी जीत हासिल नहीं की थी. पंजाब किंग्स के खिलाफ उसका एक मैच बारिश से धुल गया था.

हालांकि, केकेआर टीम अब 8वें स्थान पर है. उसके कुल सात अंक हैं. और आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाले मैच के नतीजे का असर केकेआर पर नहीं पड़ेगा. आज का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा. केकेआर की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स से सिर्फ एक अंक पीछे है. और अब वह अंतिम चार की रेस में आगे बढ़ रही है. इन दोनों टीमों के 8 अंक हैं. और ये टीमें क्रमश: छठे और सातवें स्थान पर हैं. और इन दोनों टीमों के बीच मंगलवार, 5 मई को दिल्ली में मुकाबला होगा.

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केकेआर की टीम अभी प्लेऑफ की रेस में है. लेकिन टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है. अगर टीम अपने सभी पांचों मैच जीतती है तो उसके कुल 17 अंक हो जाएंगे. और यहां से टीम प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. लेकिन अगर टीम एक भी मैच हारती है तो वह 15 अंक पर रह जाएगी. और यहां से उसके लिए प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल होगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स के बचे हुए मैच

बनामतारीखमैदानसमय
दिल्ली कैपिटल्स8 मई, 2024दिल्ली7:30 PM
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु13 मई, 2024रायपुर7:30 PM
गुजरात टाइंटस16 मई, 2024कोलकाता7:30 PM
मुंबई इंडियंस20 मई, 2024कोलकाता7:30 PM
दिल्ली कैपिटल्स24 मई, 2024कोलकाता7:30 PM

आईपीएल में 10 टीमें होने के बाद से सिर्फ एक बार 2024 में ऐसा हुआ है कि कोई टीम सिर्फ 14 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंची है. तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इन अंकों के साथ अंतिम चार में पहुंच पाई थी. इसमें 2011 और साल 2022 से 2025 का आईपीएल शामिल है. पंजाब किंग्स के अभी 13 अंक हैं. और राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 12 अंक है. और ऐसे में 15 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है.

वहीं एक बात केकेआर के पक्ष में भी जाती है कि जब भी आईपीएल में 10 टीमें रही हैं कोई भी टीम 16 अंक हासिल करने के बाद प्लेऑफ से महरूम नहीं रही है. यानी अब बाजी पूरी तरह से केकेआर के हाथ में है. अभी उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना है. इसके साथ ही उसे यह भी उम्मीद करनी होगी कि उसका कोई मैच बारिश से न धुले. ताकि नेट रनरेट आंकड़ों में खेल न सके.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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