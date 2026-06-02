102 का औसत और सिर्फ 4 विकेट, बुमराह के लिए भुला देने वाला रहा IPL 2026

आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस की कामयाबी में जसप्रीत बुमराह की बहुत अहम भूमिका रही है. लेकिन आईपीएल 2026 में बुमराह का प्रदर्शन भुला देने वाला रहा. वह पूरे सीजन में सिर्फ चार ही विकेट ले पाए.
Published On Jun 02, 2026, 12:55 PM IST
Last UpdatedJun 02, 2026, 12:55 PM IST
जसप्रीत बुमराह के लिए भुला देने वाला रहा आईपीएल 2026 का सीजन
नई दिल्ली: जसप्रीत बुमराह किसी भी टीम हों वे तुरुप के पत्ते की तरह होते हैं. बुमराह के हाथों में गेंद होने के मायने हैं विपक्षी टीम का पस्त होना तय है. आईपीएल के इतिहास में मुंबई को कई बार चैंपियन बनाने में इस स्टार गेंदबाज की अहम भूमिका रही है. लेकिन इस बार दाएं हाथ का यह पेसर अपने रंग में नजर नहीं आया. बुमराह को न विकेट मिले और न ही वह उस तरह बल्लेबाजों पर लगाम लगा पाए जिससे उनकी पहचान जुड़ी है. इस सीजन बुमराह ने 13 मैच खेले. और 102.50 के औसत से सिर्फ चार विकेट ही हासिल किए. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बुमराह का प्रदर्शन कमाल रहा था. और उनसे ऐसे ही खेल की उम्मीद आईपीएल 2026 में भी थी. लेकिन बुमराह के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने की तरह ही रहा.
बुमराह को कप्तान ने हर मौके पर आजमाया. गेंदबाजी आक्रमण में शुरुआत से लेकर बीच के ओवरों में हर जगह जसप्रीत बुमराह को कप्तान ने एक उम्मीद से गेंद सौंपी. लेकिन पूरे सीजन में बुमराह में उस रंग, लय, सटीकता और आक्रमण का अभाव दिखा, जिसके लिए वह जाने जाते रहे हैं. बुमराह पूरे सीजन में विकेटों के लिए तरसते हुए दिखे. इस सीजन उनका गेंदबाजी आक्रमण 102.50 का रहा. और विकेट मिले सिर्फ चार. अगर आप आईपीएल के सभी सीजन देखें तो किसी भी गेंदबाज का सबसे खराब प्रदर्शन है. आप बुमराह का नाम कम-से-कम इस लिस्ट में तो नहीं उम्मीद करते. इस गेंदबाज के लिए यह सीजन कितना बुरा रहा इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 13 में से नौ मैचों में तो बुमराह को कोई विकेट भी नहीं मिला. यानी बाकी चार मैचों में से उन्होंने हर एक में सिर्फ एक-एक विकेट ही हासिल किया.
जिस दर्जे के बुमराह गेंदबाज हैं, उस हिसाब से यह उनके पूरे करियर का सबसे खराब सीजन है. इससे पहले दो सीजन ऐसे भी रहे हैं जब बुमराह ने सिर्फ तीन विकेट लिए हों. लेकिन साल 2013 में बुमराह ने सिर्फ दो और 2015 में सिर्फ चार मैच खेले थे. बुमराह की नाकामी का असर मुंबई इंडियंस की टीम पर भी पड़ा. मुंबई इस सीजन में नौवें स्थान पर रही और इसका सीधा संबंध बुमराह के प्रदर्शन से रहा. जब बुमराह को विकेट नहीं मिले तो बाकी गेंदबाज भी दबाव में आ गए. और इसका नुकसान मुंबई को उठाना पड़ा.
|साल
|मैच
|विकेट
|बेस्ट
|औसत
|इकॉनमी
|स्ट्राइक-रेट
|2013
|2
|2
|3/32
|23.33
|10.00
|14.00
|2014
|11
|5
|2/22
|60.22
|7.58
|47.60
|2015
|4
|4
|1/38
|61.33
|12.26
|30.00
|2016
|14
|15
|3/13
|27.06
|7.80
|20.80
|2017
|16
|20
|3/7
|22.00
|7.41
|17.80
|2018
|14
|17
|3/15
|21.88
|6.88
|19.00
|2019
|16
|19
|3/20
|21.52
|6.63
|19.40
|2020/21
|15
|27
|4/14
|14.96
|6.73
|13.30
|2021
|14
|21
|3/36
|19.52
|7.45
|15.70
|2022
|14
|15
|5/10
|25.53
|7.18
|21.30
|2024
|13
|20
|5/21
|16.80
|6.48
|15.50
|2025
|12
|18
|4/22
|17.55
|6.67
|15.70
|2026
|13
|04
|1/15
|102.50
|8.36
|73.50
|कुल
|158
|187
|5/10
|23.74
|7.33
|19.40
आईपीएल 2026 में खेले 14 मुकाबलों में से मुंबई इंडियंस सिर्फ 4 में ही जीत दर्ज कर सकी, जबकि 10 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा. मुंबई इंडियंस ने अंक तालिका में 9वें स्थान पर रहते हुए टूर्नामेंट का अंत किया. भारतीय क्रिकेट फैंस अब यही उम्मीद करेंगे कि जसप्रीत बुमराह की यह खराब फॉर्म आईपीएल तक ही सीमित रहे और वह टीम इंडिया की जर्सी में लौटने पर दमदार प्रदर्शन करें.