102 का औसत और सिर्फ 4 विकेट, बुमराह के लिए भुला देने वाला रहा IPL 2026

IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • IPL 2026 is forgettable Season for Jasprit Bumrah Mumbai Indian Pacer took Only 4 Wickets

IPL 2026 : 102 का औसत और सिर्फ 4 विकेट, जसप्रीत बुमराह के लिए भुला देने वाला रहा यह सीजन

आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस की कामयाबी में जसप्रीत बुमराह की बहुत अहम भूमिका रही है. लेकिन आईपीएल 2026 में बुमराह का प्रदर्शन भुला देने वाला रहा. वह पूरे सीजन में सिर्फ चार ही विकेट ले पाए.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 02, 2026, 12:55 PM IST

Published On Jun 02, 2026, 12:55 PM IST

Last UpdatedJun 02, 2026, 12:55 PM IST

Jasprit Bumrah in IPL 2026

जसप्रीत बुमराह के लिए भुला देने वाला रहा आईपीएल 2026 का सीजन

नई दिल्ली: जसप्रीत बुमराह किसी भी टीम हों वे तुरुप के पत्ते की तरह होते हैं. बुमराह के हाथों में गेंद होने के मायने हैं विपक्षी टीम का पस्त होना तय है. आईपीएल के इतिहास में मुंबई को कई बार चैंपियन बनाने में इस स्टार गेंदबाज की अहम भूमिका रही है. लेकिन इस बार दाएं हाथ का यह पेसर अपने रंग में नजर नहीं आया. बुमराह को न विकेट मिले और न ही वह उस तरह बल्लेबाजों पर लगाम लगा पाए जिससे उनकी पहचान जुड़ी है. इस सीजन बुमराह ने 13 मैच खेले. और 102.50 के औसत से सिर्फ चार विकेट ही हासिल किए. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बुमराह का प्रदर्शन कमाल रहा था. और उनसे ऐसे ही खेल की उम्मीद आईपीएल 2026 में भी थी. लेकिन बुमराह के लिए यह सीजन किसी बुरे सपने की तरह ही रहा.

बुमराह को कप्तान ने हर मौके पर आजमाया. गेंदबाजी आक्रमण में शुरुआत से लेकर बीच के ओवरों में हर जगह जसप्रीत बुमराह को कप्तान ने एक उम्मीद से गेंद सौंपी. लेकिन पूरे सीजन में बुमराह में उस रंग, लय, सटीकता और आक्रमण का अभाव दिखा, जिसके लिए वह जाने जाते रहे हैं. बुमराह पूरे सीजन में विकेटों के लिए तरसते हुए दिखे. इस सीजन उनका गेंदबाजी आक्रमण 102.50 का रहा. और विकेट मिले सिर्फ चार. अगर आप आईपीएल के सभी सीजन देखें तो किसी भी गेंदबाज का सबसे खराब प्रदर्शन है. आप बुमराह का नाम कम-से-कम इस लिस्ट में तो नहीं उम्मीद करते. इस गेंदबाज के लिए यह सीजन कितना बुरा रहा इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 13 में से नौ मैचों में तो बुमराह को कोई विकेट भी नहीं मिला. यानी बाकी चार मैचों में से उन्होंने हर एक में सिर्फ एक-एक विकेट ही हासिल किया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

जिस दर्जे के बुमराह गेंदबाज हैं, उस हिसाब से यह उनके पूरे करियर का सबसे खराब सीजन है. इससे पहले दो सीजन ऐसे भी रहे हैं जब बुमराह ने सिर्फ तीन विकेट लिए हों. लेकिन साल 2013 में बुमराह ने सिर्फ दो और 2015 में सिर्फ चार मैच खेले थे. बुमराह की नाकामी का असर मुंबई इंडियंस की टीम पर भी पड़ा. मुंबई इस सीजन में नौवें स्थान पर रही और इसका सीधा संबंध बुमराह के प्रदर्शन से रहा. जब बुमराह को विकेट नहीं मिले तो बाकी गेंदबाज भी दबाव में आ गए. और इसका नुकसान मुंबई को उठाना पड़ा.

IPL में सीजन-दर-सीजन बुमराह का प्रदर्शन

सालमैचविकेटबेस्टऔसतइकॉनमीस्ट्राइक-रेट
2013223/3223.3310.0014.00
20141152/2260.227.5847.60
2015441/3861.3312.2630.00
201614153/1327.067.8020.80
201716203/722.007.4117.80
201814173/1521.886.8819.00
201916193/2021.526.6319.40
2020/2115274/1414.966.7313.30
202114213/3619.527.4515.70
202214155/1025.537.1821.30
202413205/2116.806.4815.50
202512184/2217.556.6715.70
202613041/15102.508.3673.50
कुल1581875/1023.747.3319.40

आईपीएल 2026 में खेले 14 मुकाबलों में से मुंबई इंडियंस सिर्फ 4 में ही जीत दर्ज कर सकी, जबकि 10 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा. मुंबई इंडियंस ने अंक तालिका में 9वें स्थान पर रहते हुए टूर्नामेंट का अंत किया. भारतीय क्रिकेट फैंस अब यही उम्मीद करेंगे कि जसप्रीत बुमराह की यह खराब फॉर्म आईपीएल तक ही सीमित रहे और वह टीम इंडिया की जर्सी में लौटने पर दमदार प्रदर्शन करें.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

टीमों को लगा करोड़ों का चूना, ये हैं आईपीएल 2026 के 5 सबसे फ्लॉप खिलाड़ी

टीमों को लगा करोड़ों का चूना, ये हैं आईपीएल 2026 के 5 सबसे फ्लॉप खिलाड़ी
'ऐसे फ्रैंचाइजी के करोड़ों बर्बाद होते हैं', गावस्कर ने स्काउट्स पर उठाए सवाल

'ऐसे फ्रैंचाइजी के करोड़ों बर्बाद होते हैं', गावस्कर ने स्काउट्स पर उठाए सवाल
IPL 2026 में धमाल मचाने वाले 5 विदेशी खिलाड़ी,चैंपियन RCB का कोई नहीं

IPL 2026 में धमाल मचाने वाले 5 विदेशी खिलाड़ी,चैंपियन RCB का कोई नहीं
'वह तीसरे और चौथे गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं', मांजरेकर ने बांधे कोहली की तारीफों के पुल

'वह तीसरे और चौथे गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं', मांजरेकर ने बांधे कोहली की तारीफों के पुल

Latest News

jasprit-bumrah-176

102 का औसत और सिर्फ 4 विकेट, बुमराह के लिए भुला देने वाला रहा IPL 2026
ipl-2026-top-5-flop-players

टीमों को लगा करोड़ों का चूना, ये हैं आईपीएल 2026 के 5 सबसे फ्लॉप खिलाड़ी
sunil-gavaskar-45

'ऐसे फ्रैंचाइजी के करोड़ों बर्बाद होते हैं', गावस्कर ने स्काउट्स पर उठाए सवाल
ipl-2026-6

IPL 2026 में धमाल मचाने वाले 5 विदेशी खिलाड़ी,चैंपियन RCB का कोई नहीं
virat-kohli-sanjay-manjrekar-3

'वह तीसरे और चौथे गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं', मांजरेकर ने बांधे कोहली की तारीफों के पुल
hardik-pandya-2-16

फाइनल में की ऐसी गलती कि सीधे लगा बैन! IPL 2027 के पहले मैच में नहीं दिखेंगे टिम डेविड

Editor's Pick

IPL 2026 is forgettable Season for Jasprit Bumrah Mumbai Indian Pacer took Only 4 Wickets

102 का औसत और सिर्फ 4 विकेट, बुमराह के लिए भुला देने वाला रहा IPL 2026
IPL 2026 TOP 5 Most Flop Players Rishabh Pant to Suryakumar Yadav

टीमों को लगा करोड़ों का चूना, ये हैं आईपीएल 2026 के 5 सबसे फ्लॉप खिलाड़ी
Sunil Gavaskar Questioned IPL Scouting System says They are Wasting Crore of Rupees of Franchises

'ऐसे फ्रैंचाइजी के करोड़ों बर्बाद होते हैं', गावस्कर ने स्काउट्स पर उठाए सवाल
Sanjay Manjrekar Praised Virat Kohli said He Has Found New Template for T20 Batting After RCB Won IPL 2026

'वह तीसरे और चौथे गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं', मांजरेकर ने बांधे कोहली की तारीफों के पुल
Virat Kohli and Krunal Pandya Bhangra Celebration after Royal Challengers Bengaluru Won IPL 2026 Title

IPL 2026: सिर पर ट्रॉफी रखकर नाचे क्रुणाल पंड्या, कोहली का भांगड़ा तो कमाल था भई!
Shubman Gill Talks About Why Gujarat Titans Lost in IPL 2026 Final Against RCB

फाइनल में हार के बाद टूटा गिल का दिल, बताया क्या-क्या गलती पड़ी महंगी