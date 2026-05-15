IPL 2026 It is a Hard Pill to Swallow says Shreyas Iyer After Punjab’s fifth Successive Loss

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पंजाब किंग्स की टीम को आईपीएल 2026 में लगातार पांचवीं हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के बाद पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर खास तौर पर काफी निराश नजर आए.

Edited By : Bharat Malhotra |May 15, 2026, 07:45 AM IST

Published On May 15, 2026, 07:45 AM IST

Last UpdatedMay 15, 2026, 07:45 AM IST

धर्मशाला: पंजाब किंग्स को अब लगातार पांचवीं हार का सामना करना पड़ा है. धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने रोमांचक मैच में उसे छह विकेट से हरा दिया. एक गेंद बाकी रहते मुंबई ने तिलक वर्मा की पारी के दम पर जीत हासिल की. पहले सात मैचों में अजेय रहने वाली पंजाब की टीम एक बार पटरी से ऐसी उतरी कि अब उसे जीत की राह ही नहीं मिल रही है. पंजाब की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर लगातार हार से काफी निराश नजर आए. गुरुवार को मैच के बाद उन्होंने कहा कि इस हार को पचाना मुश्किल है.

अय्यर ने कहा, ‘इस हार को हजम करना बहुत मुश्किल है.’ अय्यर ने किसी खास लम्हे या बात को हार के लिए जिम्मेदार ठहराने से इनकार किया. लेकिन साथ ही तिलक वर्मा की पारी की खूब तारीफ की. वर्मा ने 33 गेंद पर 75 रन बनाकर अपनी टीम की जीत के नायक रहे. अपनी पारी में वर्मा ने छह चौके और छह छक्के लगाए. अय्यर ने कहा, ‘मैं किसी एक बात को हार के लिए उत्तरदायी नहीं बताना चाहता. यह क्रिकेट का कमाल का मैच था. तिलक ने कमाल की पारी खेली. उन्होंने फील्डिंग को बहुत अच्छे से छकाया. तो इसका श्रेय उन्हें जाता है.’

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पंजाब की टीम के लिए हजरतुल्लाह उमरजई ने तेज-तर्रास पारी खेली. अय्यर ने अपने इस खिलाड़ी की भी तारीफ की. उमरजई ने 17 गेंद पर 2 चौकों और चार छक्कों की मदद से 38 रन बनाए. अय्यर ने कहा, ‘उस वक्त हम 170-180 का स्कोर देख रहे थे और उस वक्त उसने मैच की दिशा हमारी ओर कर दी. 200 रन बनाना कमाल की बात है.’

अपने पहले सात मैचों में एक भी मुकाबला नहीं हारने वाली पंजाब अब फंस गई है. उसने शुरुआती छह मैच जीते थे और एक बेनतीजा रहा था. 13 अंकों के साथ वह चोटी पर थी. लेकिन अब चौथे नंबर पर है. उसके दो मैच बाकी हैं और प्लेऑफ के लिए उसे अब हर हाल में दोनों जीतने होंगे. इस बात को कप्तान भी समझते हैं. उन्होंने कहा, ‘बेशक, हम अपने अगले मैच को लेकर काफी उत्साहित हूं. यह दोपहर का मैच होगा. और हमें अब दो के दो मैच जीतने हैं. मुझे इन मैचों का बेसब्री से इंतजार होगा.’

पंजाब किंग्स का अगला मैच रविवार 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ धर्मशाला में होगा. यह मैच दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाएगा. वहीं उसका आखिरी मैच शनिवार 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ होगा जो लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर खेला जाएगा.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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