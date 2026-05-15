MI ने बिगाड़ा PBKS का खेल, बुमराह ने किसके सिर बांधा जीत का सेहरा

धर्मशाला: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 58वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स (Punjab Kings) को 6 विकेट से हराया. इस सीजन की चौथी जीत का क्रेडिट कप्तान जसप्रीत बुमराह ने तिलक वर्मा और शार्दुल ठाकुर को दिया है.

तिलक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 75 रनों की धमाकेदार पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान 6 चौके और छह छक्के लगाए. वहीं, शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर के स्पेल में 39 रन देकर 4 विकेट निकाले. जीत के बाद कप्तान बुमराह ने तिलक की बल्लेबाजी और शार्दुल के स्पेल को मैच का टर्निंग प्वाइंट बताया.

Add Cricket Country as a Preferred Source

स्कोरकार्ड- आईपीएल 2026 मैच- 58, पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस

जीत के बाद काफी खुश हैं जसप्रीत बुमराह

जीत के बाद बुमराह ने कहा, ‘मुझे लगता है कि तिलक की पारी और शार्दुल ने जिस तरह से गेंदबाजी की, दोनों को बराबर श्रेय मिलना चाहिए. जिस तरह से तिलक ने अपना धैर्य बनाए रखा. दूसरे छोर से विकेट गिर रहे थे और कुछ खिलाड़ी योगदान नहीं दे सके, लेकिन इसके बावजूद तिलक ने अपनी शेप और विश्वास को बनाए रखा और मैच को खत्म किया. विल जैक्स ने भले ही छोटा सा योगदान दिया, लेकिन इस तरह की पारी टी20 क्रिकेट मैच में काफी असर छोड़ती है. टीम के प्रदर्शन से खुश हूं और हर किसी ने योगदान दिया.’

इसे भी पढ़ें- पंजाब किंग्स ने रचा इतिहास, आईपीएल में बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड

पहली बार आईपीएल में कप्तानी कर रहे थे जसप्रीत बुमराह

आईपीएल में पहली बार कप्तानी करने को लेकर बुमराह ने कहा, ‘हां, बतौर कप्तान यह पहला मैच था. मैंने जैसा कहा, मैंने एक टेस्ट मैच में कप्तानी की है. मैंने टी20 इंटरनेशनल में कप्तानी की है. अब सिर्फ वनडे क्रिकेट का गेम बचा है. हालांकि, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा (हंसते हुए), लेकिन मजाक छोड़िए. सच में बहुत खुश हूं. मैंने कप्तानी का खूब आनंद लिया. मौसम और ग्राउंड अच्छा था.’

बुमराह ने कहा- यह बहुत अच्छा मुकाबला था

बुमराह ने माना कि अंत के ओवरों में अब गेंदबाजी करना मुश्किल होता जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘यह क्रिकेट का अच्छा मैच था. दोनों टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला. अच्छी शुरुआत के बाद हमने सच में वापसी की. आखिर में थोड़ी सी चूक हुई जब हमने कुछ कैच छोड़े, लेकिन मुझे लगता है कि अब आखिर में गेंदबाजी करना ज्यादा मुश्किल हो गया है. हां, हमने प्लान किया था कि हम धीमी गति की गेंदों और स्टंप्स की लाइन में गेंदबाजी करेंगे. हमने पिछले मैच में भी जो देखा और गेम को समझा कि अपनी लेंथ बनाए रखना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत शॉर्ट या बहुत फुल गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं, तो ऊंचाई की वजह से बॉल बस उड़ जा रही थी. गेंदबाजों ने प्लान को शानदार तरीके से अमल किया, जिसका श्रेय उन्हें मिलना चाहिए.’