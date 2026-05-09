DC vs KKR: जीत के बाद गदगद हुए रहाणे, किसके सिर बांधा जीत का सेहरा

Ajinkya Rahane Statement दिल्ली कैपिटल्स पर जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बनी हुई हैं. केकेआर के कप्तान रहाणे ने इस जीत का श्रेय किसे दिया.
Published On May 09, 2026, 09:13 AM IST
Last UpdatedMay 09, 2026, 09:13 AM IST
अजिंक्य रहाणे ने किसके सिर बांधा दिल्ली कैपिटल्स पर मिली जीत का हीरो
नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की कोलकाता नाइट राइडर्स की उम्मीदें अभी जिंदा हैं. शुक्रवार, 8 मई को खेले गए मुकाबले में केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया. और खुद को रेस में बनाए रखा है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर मिली इस जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे बहुत खुश नजर आए. लीग के 51वें मैच में कोलकाता ने 8 विकेट से जीत हासिल की.
स्कोरकार्ड- आईपीएल 2026- मैच- 51, दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
अजिंक्य रहाणे ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली जीत का क्रेडिट अपनी टीम के गेंदबाजों को दिया. उन्होंने कहा, ‘मैं फिर से अपने गेंदबाजों की तारीफ करना चाहता हूं. हमने उनकी वजह से इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया. हमारे गेंदबाज लगातार बहुत अच्छा कर रहे हैं, खासकर बीच के ओवर्स और डेथ ओवर्स में. हमारे स्पिनर्स, सुनील नरेन, वरुण और अनुकूल रॉय, शानदार फॉर्म में हैं. फील्डिंग के मामले में भी हम बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं. हमारे फील्डिंग कोच हमारे साथ बहुत सख्त रहे हैं और इसी से हमें मदद मिल रही है. कैच और ग्राउंड फील्डिंग का जो नतीजा आप देख रहे हैं, उसका श्रेय हमारे फील्डिंग कोच को भी जाता है.’
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रहाणे ने इस मुकाबले में 47 गेंदों में 100 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले फिन एलन की सराहना की. उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं फिन एलन के लिए बहुत खुश हूं. वह पहले चार या पांच मैच में संघर्ष कर रहे थे. वह बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वह देखना शानदार था.’
रहाणे ने कहा, ‘एक कप्तान के तौर पर, मैं बहुत लकी हूं कि हमारी टीम में सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती हैं. आपको उन्हें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है. वह हर दिन सीख रहे हैं. प्रैक्टिस सेशन में भी वह वहां रहते हैं, ध्यान देते हैं और दूसरे खिलाड़ियों से भी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं. अपना अनुभव सबके साथ शेयर करते हैं. इसी बात ने मुझे फील्ड पर भी मदद की, उनका अनुभव मेरे काफी काम आता है. जब भी मैं नरेन से कहता हूं कि आपको गेंदबाजी करनी होगी, तो वह हमेशा तैयार रहते हैं.’
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दिल्ली कैपिटल्स से मिले 143 रनों के लक्ष्य को केकेआर ने महज 2 विकेट खोकर 14.2 ओवर में हासिल कर लिया. एलन ने अपनी शतकीय पारी में 5 चौके और 10 छक्के लगाए. वहीं, कैमरून ग्रीन 33 रन बनाकर नाबाद रहे. गेंदबाजी में केकेआर की ओर से कार्तिक त्यागी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि अनुकूल रॉय ने 31 रन देकर 2 विकेट निकाले.