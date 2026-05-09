DC vs KKR: जीत के बाद गदगद हुए रहाणे, किसके सिर बांधा जीत का सेहरा

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IPL 2026: दिल्ली कैपिटल्स पर जीत के बाद गदगद हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे, किसके सिर बांधा जीत का सेहरा

Ajinkya Rahane Statement दिल्ली कैपिटल्स पर जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बनी हुई हैं. केकेआर के कप्तान रहाणे ने इस जीत का श्रेय किसे दिया.

Edited By : Bharat Malhotra |May 09, 2026, 09:13 AM IST

Published On May 09, 2026, 09:13 AM IST

Last UpdatedMay 09, 2026, 09:13 AM IST

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

अजिंक्य रहाणे ने किसके सिर बांधा दिल्ली कैपिटल्स पर मिली जीत का हीरो

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की कोलकाता नाइट राइडर्स की उम्मीदें अभी जिंदा हैं. शुक्रवार, 8 मई को खेले गए मुकाबले में केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया. और खुद को रेस में बनाए रखा है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर मिली इस जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे बहुत खुश नजर आए. लीग के 51वें मैच में कोलकाता ने 8 विकेट से जीत हासिल की.

स्कोरकार्ड- आईपीएल 2026- मैच- 51, दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

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रहाणे ने गेंदबाजों को बताया जीत का हीरो

अजिंक्य रहाणे ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली जीत का क्रेडिट अपनी टीम के गेंदबाजों को दिया. उन्होंने कहा, ‘मैं फिर से अपने गेंदबाजों की तारीफ करना चाहता हूं. हमने उनकी वजह से इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया. हमारे गेंदबाज लगातार बहुत अच्छा कर रहे हैं, खासकर बीच के ओवर्स और डेथ ओवर्स में. हमारे स्पिनर्स, सुनील नरेन, वरुण और अनुकूल रॉय, शानदार फॉर्म में हैं. फील्डिंग के मामले में भी हम बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं. हमारे फील्डिंग कोच हमारे साथ बहुत सख्त रहे हैं और इसी से हमें मदद मिल रही है. कैच और ग्राउंड फील्डिंग का जो नतीजा आप देख रहे हैं, उसका श्रेय हमारे फील्डिंग कोच को भी जाता है.’

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फिन एलन की सेंचुरी के भी मुरीद हुए रहाणे

रहाणे ने इस मुकाबले में 47 गेंदों में 100 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले फिन एलन की सराहना की. उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं फिन एलन के लिए बहुत खुश हूं. वह पहले चार या पांच मैच में संघर्ष कर रहे थे. वह बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वह देखना शानदार था.’

स्पिनर्स की जोड़ी ने जीता अजिंक्य रहाणे का दिल

रहाणे ने कहा, ‘एक कप्तान के तौर पर, मैं बहुत लकी हूं कि हमारी टीम में सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती हैं. आपको उन्हें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है. वह हर दिन सीख रहे हैं. प्रैक्टिस सेशन में भी वह वहां रहते हैं, ध्यान देते हैं और दूसरे खिलाड़ियों से भी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं. अपना अनुभव सबके साथ शेयर करते हैं. इसी बात ने मुझे फील्ड पर भी मदद की, उनका अनुभव मेरे काफी काम आता है. जब भी मैं नरेन से कहता हूं कि आपको गेंदबाजी करनी होगी, तो वह हमेशा तैयार रहते हैं.’

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क्या रहा मैच का हाल

दिल्ली कैपिटल्स से मिले 143 रनों के लक्ष्य को केकेआर ने महज 2 विकेट खोकर 14.2 ओवर में हासिल कर लिया. एलन ने अपनी शतकीय पारी में 5 चौके और 10 छक्के लगाए. वहीं, कैमरून ग्रीन 33 रन बनाकर नाबाद रहे. गेंदबाजी में केकेआर की ओर से कार्तिक त्यागी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि अनुकूल रॉय ने 31 रन देकर 2 विकेट निकाले.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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