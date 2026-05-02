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IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी को घूरना पड़ा काइल जैमीसन को महंगा, आईपीएल ने दी सजा

काइल जैमीसन की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने चौका लगाया. और इसके बाद अगली ही गेेंद पर जैमीसन ने उन्हें बोल्ड कर दिया. लेकिन इसके बाद उन्होंने जिस तरह से वैभव को घूरा जिसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ा.

Edited By : Bharat Malhotra |May 02, 2026, 01:15 PM IST

Published On May 02, 2026, 01:15 PM IST

Last UpdatedMay 02, 2026, 01:15 PM IST

जयपुर: दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन को शुक्रवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के बाद आक्रामक जश्न मनाना महंगा पड़ा. उन्हें आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने का दोषी पाते हुए एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया. साथ ही भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गई.

जैमीसन को आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 को तोड़ने का दोषी पाया गया. यह आर्टिकल ऐसी भाषा, हरकतें या इशारे करने से जुड़ा है जिससे किसी दूसरे खिलाड़ी का अपमान हो सकता है या दूसरे खिलाड़ी की प्रतिक्रिया आक्रामक हो सकती है.

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आईपीएल की तरफ से जारी बयान में कहा गया, “यह घटना पहली पारी के दूसरे ओवर में हुई, जब वैभव सूर्यवंशी को आउट करने के बाद, जैमीसन आक्रामक तरीके से उनके करीब पाए गए, जिससे बल्लेबाज आक्रामक रिएक्शन दे सकता था.”

सूर्यवंशी जैमीसन को पहली गेंद पर चौका मारने के बाद अगली गेंद पर बोल्ड हो गए थे. इसके बाद जैमीसन ने उनके करीब जाकर आक्रामक प्रतिक्रिया दी थी. 15 साल के सूर्यवंशी के सामने जाकर जैमीसन ने जोरदार ताली बजाई थी. जैमीसन ने गलती मान ली और मैच रेफरी, राजीव सेठ द्वारा लगाई गई सजा भी मान ली.

सोशल मीडिया पर भी वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरने के बाद काइल जैमीसन को अपनी प्रतिक्रिया के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है. फैंस का कहना है कि 31 साल के जैमीसन का 15 साल के वैभव के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं था.

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. उनका विकेट जल्द लेना डीसी की योजना में शामिल थी. यही वजह रही कि जैमीसन अपना आपा खो बैठे.

मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. पराग के 50 गेंदों पर बनाए 90 रन, डोनोवन फरेरा के 14 गेंदों पर बनाए 47 रन और ध्रुव जुरेल के 32 गेंदों पर बनाए 42 रन की मदद से आरआर ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए थे.

दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल के 40 गेंदों पर 75, निसांका के 33 गेंदों पर 62 और नितीश राणा के 17 गेंदों पर 33 रन की मदद से 19.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 226 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता. दिल्ली कैपिटल्स की आईपीएल इतिहास की लक्ष्य का पीछा करते हुए यह सबसे बड़ी जीत है.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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