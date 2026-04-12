IPL 2026: ऋषभ पंत ने किसे ठहराया गुजरात के खिलाफ हार का जिम्मेदार, खूब सुनाई खरी-खरी

लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार के बाद कहा कि उनके बल्लेबाजों ने अच्छा स्कोर नहीं बनाया. पंत ने माना कि उनकी टीम को मौके भी मिले थे लेकिन वे उन्हें भुना नहीं पाए.

Rishabh Pant LSG vs GT Match

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL) के 19वें मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से आसानी से हरा दिया. लखनऊ में खेले गए इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 8 विकेट पर 164 रन का स्कोर बनाया. गुजरात की टीम ने जोस बटलर की पारी के दम पर 8 गेंद बाकी रहते लक्ष्य को हासिल कर लिया. मैच में हार के बाद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत टीम के बल्लेबाजों से खास तौर पर नाराज दिखे. उन्होंने माना कि स्कोर बहुत ज्यादा नहीं था और यही उनके हार की मुख्य वजह बना.

पंत ने मैच प्रजेंटेशन के दौरान कहा, ‘बेशक, हमने पर्याप्त रन नहीं बनाए. उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की.’ पिच के मिजाज पर पंत ने कहा, ‘मुझे लगता है कि इस तरह की पिच पर 170-180 का स्कोर काफी अच्छा रहता. लेकिन हमने नियमित अंतराल पर विकेट खोए और इसने हम पर दबाव डाल दिया.’ कप्तान पंत की बात सही भी है. LSG का कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिक नहीं सका. और विकेट लगातार गिर सके. टीम की बल्लेबाजी की दुर्दशा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सबसे ज्यादा रन ओपनर एडेन मार्करम ने बनाए. उन्होंने 30 रन का योगदान दिया. इसके अलावा किसी अन्य बल्लेबाज ने 20 रन का योगदान भी नहीं दिया. लखनऊ की टीम के बल्लेबाजों ने दहाई का अंक तो पार किया लेकिन वह उससे आगे नहीं जा सके. खुद कप्तान पंत ने 18 रन बनाए.

देखें- लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस स्कोरकार्ड

हम मौकों को भुना नहीं पाए, पंत ने मानी टीम की गलती

पंत ने कहा, ‘हमारे पास मैच में मौके थे लेकिन हम उन्हें भुना नहीं पाए.’ लखनऊ की टीम के पास शुभमन गिल और जोस बटलर दोनों का कैच पकड़ने के मौके थे लेकिन उसका फायदा टीम नहीं उठा पाई. निकोलस पूरन पर पूछे गए सवाल पर पंत ने कहा, ‘हमारी बल्लेबाजी बहुत अच्छी है लेकिन टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है. हम किसी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं. खास तौर पर सीनियर खिलाड़ियों पर हम कोई दबाव नहीं डालना चाहते हैं. उन्हें पता है कि क्या करना है. टीम में सभी पर पूरा भरोसा है.’

बटलर और गिल ने दिलाई आसान जीत

मैच की बात करें तो 165 रन के लक्ष्य को गुजरात के लिए कप्तान गिल और अनुभवी बल्लेबाज जोस बटलर ने आसान बना दिया. गिल ने 40 गेंद पर 56 रन बनाए. जिसमें छह चौके और एक छक्का शामिल रहा. वहीं बटलर ने 37 गेंद पर 60 रन बनाए जिसमें 11 चौके शामिल थे. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी हुई. वॉशिंगटन सुंदर ने 13 गेंद पर 21 रन बनाकर मैच को खत्म किया.

लखनऊ सुपर जायंट्स का अगला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ 15 अप्रैल को चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस दोनों के 4-4 अंक हैं. लेकिन बेहतर रनरेट के आधार पर गुजरात की टीम पांचवें और लखनऊ छठे स्थान पर है. गुजरात ने अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को रोमांचक मुकाबले में एक रन से हराया था. वहीं लखनऊ ने कोलकाता को मात दी थी.