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IPL 2026: इसे कहते हैं खेल भावना, PBKS से हार के बाद ऋषभ पंत ने दिखाया बड़ा दिल

लखनऊ सुपर जायन्टस की टीम के सामने पहाड सा लक्ष्य था. टीम ने प्रयास तो किया लेकिन वह उस तक पहुंच नहीं पाई. मैच में हार के बाद टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने पंजाब किंग्स की तारीफ में क्या कहा.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 20, 2026, 09:19 AM IST

Published On Apr 20, 2026, 09:19 AM IST

Last UpdatedApr 20, 2026, 09:19 AM IST

Rishabh Pant on PBKS victory

पंजाब किंग्स से मिली हार के बाद क्या बोले ऋषभ पंत

न्यू चंडीगढ़: आईपीएल 2026 के 29वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को रविवार को पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ 54 रनों से हार का सामना करना पड़ा. एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि हार के लिए कोई एक वजह बताना काफी मुश्किल है. हालांकि, उन्होंने जीत का श्रेय पंजाब किंग्स को दिया, जिन्होंने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया.

इस सीजन में मिली चौथी हार के बाद ऋषभ पंत ने कहा, ‘देखिए, हार के लिए कोई एक वजह बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गेंदबाजों ने तो अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है. हालांकि, हमारे लिए कुछ सकारात्मक बातें भी थीं, जिन पर हम काम कर सकते हैं. हमें बल्लेबाजी की कुछ झलक देखने को मिली, जिसके बारे में हमने बात की थी. हम निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक बातें अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन साथ ही एक टीम के तौर पर हम हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे.’

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आयुष बडोनी ने क्यों की पारी की शुरुआत

बल्लेबाजी में आयुष बदोनी को सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतारने के फैसले को लेकर बात करते हुए पंत ने कहा, ‘मुझे लगता है कि इसके पीछे बस यही सोच थी कि वह मैदान पर जाएं और बिना किसी दबाव के खुलकर खेलें. यह फैसला आज ही नहीं लिया गया था. यह पहले से ही तय था कि वह ओपनिंग करेंगे. यह बस एक ऐसी बात थी जिसे हमने अपने तक ही सीमित रखा था. हम चाहते थे कि टॉप ऑर्डर को थोड़ी आजादी मिले और मिडिल ऑर्डर भी अपना योगदान दे. हमें इस टीम पर पूरा भरोसा है. हालांकि, साथ ही जब विरोधी टीम अच्छा खेल रही हो, जैसा कि अभी पंजाब किंग्स खेल रही है, तो आपको उन्हें भी श्रेय देना होगा कि वे कितना जोरदार और अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं.’

क्या रहा पंजाब और लखनऊ के मैच का हाल

टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 254 रन बनाए. प्रियांश आर्या ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों में 93 रनों की शानदार पारी खेली. प्रियांश ने अपनी इस पारी में 4 चौके और 9 छक्के लगाए. कूपर कोनोली भी शानदार लय में दिखाई दिए और उन्होंने 46 गेंदों में 87 रन बनाए. वहीं, मार्कस स्टोइनिस ने 16 गेंदों में 29 रन बनाए, जबकि शशांक सिंह ने 17 रनों का योगदान दिया. गेंदबाजी में एलएसजी की तरफ से प्रिंस यादव ने 25 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद शमी, मोहसिन ने एक-एक विकेट चटकाया.

255 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी. टीम की ओर से ऋषभ पंत ने 23 गेंदों में सर्वाधिक 43 रन बनाए. वहीं, एडम मार्करम ने 22 गेंदों में 42 रन बनाए, जबकि मिचेल मार्श ने 28 गेंदों में 40 रन बनाए. पंजाब की तरफ से गेंदबाजी में मार्को जानसेन ने 37 रन देकर सर्वाधिक 2 विकेट निकाले. अर्शदीप सिंह, विजयकुमार वैशाक और युजवेंद्र चहल ने एक-एक विकेट चटकाया.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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