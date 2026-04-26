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IPL 2026: LSG से हिसाब चुकता करने उतरेगी KKR, ऐसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2026 का 38वां मुकाबला रविवार शाम 7:30 से इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium) में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला जाएगा. LSG और KKR दोनों ही टीमों का सीजन में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है. LSG 7 मैचों में 2 जीत...

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 26, 2026, 02:40 PM IST

Published On Apr 26, 2026, 02:40 PM IST

Last UpdatedApr 26, 2026, 02:40 PM IST

Kolkata Knight Riders vs Gujarat titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat titans

लखनऊ: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2026 का 38वां मुकाबला रविवार शाम 7:30 से इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium) में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला जाएगा.

LSG और KKR दोनों ही टीमों का सीजन में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है. LSG 7 मैचों में 2 जीत से 4 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने 7 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीता है और 3 अंक के साथ 10वें स्थान पर है. कोलकाता की टीम के लिए यह सीजन बहुत खराब रहा है. टीम को एकमात्र अंक पंजाब किंग्स के साथ मैच रद्द होने की वजह से मिला है.

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गुजरात टाइटंस की टीम ने जीता था केकेआर से पिछला मैच

मुकाबले में उतरते हुए LSG के पास एक अतिरिक्त अंक के अलावा सीजन में KKR के खिलाफ मिली जीत की मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है. LSG ने सीजन में KKR के खिलाफ पहली मुलाकात में 3 रन से जीत हासिल की थी. यह मैच ईडन गार्डन्स, कोलकाता (Eden Gardens) में खेला गया था. कोलकाता की कोशिश उस हार का बदला लेने की होगी. केकेआर के लिए सीजन में मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. टीम अगर यहां से भी जीत का सफर शुरू नहीं करती तो प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो जाएंगे.

LSG की कोशिश अपने घर में KKR के खिलाफ जीत हासिल कर जीत के ट्रैक पर लौटने की होगी, जबकि KKR पिछली मुलाकात में मिली हार का बदला लेने की कोशिश करेगी. KKR के लिए अच्छी बात यह है कि टीम ने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ अपना पिछला मुकाबला 4 विकेट से जीता था, जबकि LSG को अपने पिछले 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. लखनऊ में मैच के दौरान मौसम के गर्म और सूखा रहने की उम्मीद है. बारिश की कोई संभावना नहीं है.

कैसी है इकाना स्टेडियम की पिच

इकाना की पिच की बात करें तो यह गेंदबाजों के अनुकूल रही है. नई गेंद के साथ पिच पर बाउंस मिलता है और शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है. इस पिच पर सीजन में अब तक तीन मैच खेले गए हैं, कोई भी टीम 170 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है. ऐसे में आईपीएल (IPL 2026) में रनों की हो रही बारिश के विपरीत इस मैच में कम रन बनने के आसार हैं. LSG और KKR के बीच अब तक 8 मैच खेले गए हैं. LSG ने 5 और KKR ने 2 मैचों में जीत हासिल की है. एक मैच का परिणाम नहीं आया है.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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