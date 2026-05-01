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IPL 2026: फिट हैं लुंगी नगिडी पर आज भी नहीं खेल पाएंगे, ICC का यह नियम है रुकावट

दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज लुंगी नगिड़ी को 25 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में चोट लगी थी. उन्हें इसके बाद अस्पताल ले जाना पड़ा था.

Edited By : Bharat Malhotra |May 01, 2026, 12:28 PM IST

Published On May 01, 2026, 12:28 PM IST

Last UpdatedMay 01, 2026, 12:28 PM IST

लुंगी नगिडी आज के मैच में नहीं खेल पाएंगे. इसके पीछे कुछ नियम हैं.

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज, 1 मई को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टे़डियम पर होगा. प्लेऑफ की रेस में अपना दावा मजबूत करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम को आज जीतना काफी अहम है. दिल्ली कैपिटल्स के पेसर लुंगी नगिडी फिट होकर आ चुके हैं. उन्होंने नेट्स में गेंदबाजी भी शुरू कर दी है. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान नगिडी को चोट लग गई थी. फील़्डिंग के दौरान वह सिर के बल गिर पड़े थे. इसके बाद उन्हें मैदान से अस्पताल ले जाने के लिए ऐम्बुलेंस लानी पड़ी थी. हालांकि जल्द ही उन्हें छुट्टी भी मिल गई थी. लेकिन, फिट होने के बाद भी वह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे.

2 मैचों के लिए बाहर हुए लुंगी नगिडी

30 साल का यह गेंदबाज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में नहीं खेला था. और ऐसा माना जा रहा था कि वह 1 मई के मुकाबले में वापसी कर सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. वह आज का मैच भी नहीं खेलेंगे. पर इसकी वजह उनकी फिटनेस नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की एक नियम है. असल में नगिडी को जब चोट लगी थी तो वह अस्पताल में भर्ती हुए थे. उनके स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स ने विपराज निगम को कनकशन सब्सिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल किया था. शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स ने श्रीलंका के दुष्मंता चमीरा को मैदान पर उतारा था. वह दिल्ली के पहले से तय किए गए पांच इम्पैक्ट सब खिलाड़ियों की लिस्ट का हिस्सा थे. हालांकि उन्हें फौरन वापस बुला लिया गया क्योंकि अगर लुंगी नगिडी मैदान पर उतरते तो दिल्ली का चार विदेशी खिलाड़ियों का कोटा बाहर हो जाता.

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आखिर क्या है आईसीसी का नियम

कनकशन सब्सिट्यूट को लेकर आईसीसी का एक नियम है. इसमें अगर कोई खिलाड़ी कनकशन के तौर पर बाहर होता है तो वह सात दिनों तक मैदान पर नहीं उतर सकता. क्रिकबज की रिपोर्ट कहती है कि नगिडी को भी इसी नियम को पालन करने के लिए कहा है हालांकि आईपीएल 2026 की प्लेइंगल कंडीशन में साफ तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है.

स्टार्क के जुड़ने से दिल्ली को होगा फायदा

दिल्ली की टीम के लिए एक अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के पेसर मिशेल स्टार्क आज के मैच में खेल सकते हैं. स्टार्क चोट के चलते सीजन के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाए थे. उनके आने से दिल्ली की टीम की गेंदबाजी काफी मजबूत होगी. दिल्ली की टीम 8 मैचों में से तीन ही जीती है. वह अंक तालिका में अभी सातवें नंबर पर है.

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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